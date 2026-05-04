Viveristas de Elche planean alianzas para compostar a través de una mancomunidad con la que ahorrar costes

Una alianza de los viveristas de Elche para compostar a través de una mancomunidad que les abra la puerta a ahorrar costes. Es el reto que tiene el sector ornamental, cada vez más en auge, para ser más autosuficiente, sostenible y reducir gastos con la gestión de los residuos vegetales que generan sus explotaciones frente al encarecimiento de los insumos agrícolas. La propuesta, todavía en fase de debate y sin constituirse formalmente, surge en un momento en el que apenas un 20% de los productores del municipio autogestionan actualmente sus restos vegetales mediante sistemas propios de compostaje.

Así lo detalló este lunes Raúl Moral, catedrático de Edafología y Química Agrícola de la Universidad Miguel Hernández (UMH) y director del instituto CIAGRO, durante la primera jornada de las IX Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental que se celebran hasta el miércoles en la Estación Experimental Agraria de Elche y que están impulsadas por Sociedad Española de Ciencias Hortícolas y la Asociación Portuguesa de Horticultura.

Moral, que participó en la sesión dedicada a la sostenibilidad del cultivo y la valorización de residuos, subrayó que el sector ornamental está inmerso en una transformación impulsada por los principios de la economía circular y el objetivo de “residuo cero”.

Hay que tener en cuenta que tradicionalmente muchos viveros asumían elevados costes para trasladar sus residuos vegetales a vertederos o plantas externas de tratamiento. Si bien, cada vez más empresas apuestan por reutilizar esa biomasa dentro de sus propias instalaciones para producir compost que posteriormente se reincorpora como parte del sustrato utilizado en la producción de plantas.

Reutilización

Es decir, lo que es un coste de gestión se termina convirtiendo en un beneficio económico, defendió Moral, quien remarcó que la reutilización de nutrientes presentes en los restos vegetales permite reducir la dependencia de materias primas cada vez más caras y mejora la sostenibilidad económica de las explotaciones.

La investigación presentada por la UMH durante las jornadas concluye precisamente que el compostaje avanzado adaptado al viverismo puede transformar grandes cantidades de biomasa residual en enmiendas orgánicas de alto valor agronómico. El estudio detalla que los residuos ornamentales presentan más de un 70% de materia orgánica y que, mediante sistemas de compostaje controlado con volteo y riego semanal, se obtiene un producto final apto para reincorporarse a la producción ornamental, cumpliendo además los requisitos sanitarios y legales en materia de fertilizantes.

Un momento de la inauguración de las jornadas con los organizadores junto al edil José Antonio Román / INFORMACIÓN

En este contexto, el sector estudia cómo dar el paso de compartir infraestructuras y maquinaria porque muchos productores no pueden asumir individualmente la inversión necesaria para disponer de trituradoras, sistemas de volteo o equipos específicos de compostaje. De ahí la idea de crear una especie de mancomunidad o estructura común que permita repartir costes entre propietarios, lo que haría que fuera también más sostenible esa gestión residual.

Según detalló Mora, en Elche ya se han puesto sobre la mesa diferentes iniciativas de gestión colectiva de residuos y existen proyectos empresariales relacionados con plantas de compostaje próximas al aeropuerto Alicante-Elche que buscan abrirse camino. No obstante, la creación de esta estructura compartida avanza lentamente porque cualquier proyecto vinculado a la gestión de residuos debe superar numerosos estudios de impacto ambiental y se enfrenta además a ciertas reticencias sociales que ralentizan su desarrollo.

Fitosanitarios

La sostenibilidad fue el eje central en la sesión inaugural, donde investigadores y empresas del sector ornamental analizaron cómo reducir el consumo de agua, limitar el uso de fitosanitarios o aprovechar nuevas tecnologías para hacer frente al cambio climático.

En la misma sesión se expusieron otros trabajos relacionados con el desarrollo de sustratos sostenibles sin turba, el aprovechamiento de biomasa ornamental o la reducción de fitosanitarios mediante sistemas de monitorización y certificación. Uno de los estudios presentados concluye que más de 160 empresas ornamentales de España y Portugal ya participan en sistemas de seguimiento continuo del uso de agua, fertilizantes y pesticidas, logrando reducir cerca de un 40% el empleo de fitosanitarios en los últimos años.

Retos

Estas jornadas también sirven para poner de relieve los retos que tiene el sector. Pedro Cermeño, investigador del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de la Junta de Andalucía, abrió el congreso haciendo un recorrido histórico por la evolución del sector ornamental en España desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad.

Enfatizó que la Comunidad Valenciana ha sabido posicionarse estratégicamente gracias a su apuesta temprana por la planta ornamental frente a la flor cortada, un subsector mucho más castigado por la competencia internacional y los elevados costes laborales. “Valencia ha apostado a caballo ganador”, resumió el especialista, que considera que la planta viva presenta mejores perspectivas económicas y mayor capacidad competitiva.

Participantes en las jornadas de horticultura / INFORMACIÓN

Eso sí, el investigador sostuvo que pese a que es un sector atractivo porque ofrece mejores condiciones económicas y una mayor tecnificación que otros ámbitos agrarios, el relevo generacional sigue siendo uno de los principales problemas estructurales.

Cambio climático

Cermeño advirtió, igualmente, de que el cambio climático está acelerando la vulnerabilidad de muchas explotaciones. Puso de ejemplo que hace unas décadas los fenómenos adversos eran esporádicos y ahora cada año se suceden tormentas, inundaciones, episodios de viento o temperaturas extremas que afectan especialmente a unas instalaciones que, en muchos casos, no están preparadas para las nuevas condiciones climáticas. No dudó en señalar que el “cambio climático está acentuando la precariedad de algunas instalaciones”. A su juicio, el sector deberá acometer importantes inversiones en modernización, automatización y mejora tecnológica.

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El experto puso como ejemplo la dificultad para competir en flor cortada con países como Kenia, donde los costes laborales son muy inferiores a los europeos. Por ello, considera que el futuro pasa por apostar por cultivos de planta viva y sistemas de producción más automatizados, donde se reduzca la dependencia de mano de obra intensiva.