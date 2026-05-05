Aprender a enseñar desde el movimiento: el IVAM como laboratorio pedagógico para futuros docentes

La formación en Educación Infantil en CEU Elche no se limita al aula universitaria ni a la adquisición de contenidos teóricos. Muy al contrario, se construye a partir de experiencias que permiten al alumnado enfrentarse a contextos reales, cuestionar modelos educativos y explorar nuevas formas de aprendizaje. En esa línea se sitúa la actividad impulsada por la profesora Marta Ruiz, que por segundo año consecutivo ha llevado a estudiantes al IVAM para conocer de primera mano sus programas educativos y reflexionar sobre el papel del docente como mediador cultural.

Esta experiencia educativa en el IVAM con estudiantes de CEU Elche se ha consolidado como una propuesta de innovación docente que busca conectar la universidad con el entorno cultural y profesional. De hecho, durante la jornada, los técnicos del departamento de Educación del museo dedicaron tiempo exclusivo al alumnado para explicar su funcionamiento, visibilizar la importancia de los maestros como transmisores de cultura y ofrecer una aproximación práctica a cómo el arte puede convertirse en una herramienta pedagógica. Así, la actividad no solo amplía horizontes profesionales, sino que también refuerza la idea de que la formación universitaria debe abrir espacios de reflexión más allá de los esquemas tradicionales.

El cuerpo como herramienta de aprendizaje en Educación Infantil

Uno de los ejes centrales de esta experiencia en el IVAM con alumnado de Educación Infantil CEU Elche fue el análisis del cuerpo como elemento educativo. A través de las actividades “Un cuerpo de luz y sombra” y “Juega la sombra”, los estudiantes participaron en dinámicas que les permitieron explorar la relación entre movimiento, espacio y aprendizaje, abordando no solo aspectos técnicos, sino también pedagógicos. En este sentido, la experiencia invitó a observar cómo el cuerpo se comporta de manera diferente según el contexto: no es lo mismo moverse en un aula, en un espacio público o en un entorno artístico.

La actividad permitió reflexionar sobre el cuerpo, el movimiento y el arte como herramientas educativas. / INFORMACIÓN

A partir de esa vivencia, surgieron preguntas que conectan directamente con la práctica docente: ¿hasta qué punto la escuela condiciona el movimiento del alumnado?, ¿qué normas implícitas regulan la expresión corporal en el aula?, ¿qué papel juega el cuerpo en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Estas cuestiones permitieron a los futuros docentes reflexionar sobre cómo, en muchas ocasiones, el sistema educativo limita la libertad de movimiento sin ser plenamente consciente de ello. De este modo, la experiencia se convirtió en una herramienta crítica para repensar modelos pedagógicos.

Además, la idea de que “el cuerpo habla” se consolidó como una de las conclusiones más relevantes de la jornada. Cada gesto, cada postura y cada desplazamiento transmiten información, emociones y estructuras sociales que forman parte del aprendizaje, aunque no siempre se expliciten. Por tanto, integrar la expresión corporal en la educación no es una cuestión complementaria, sino una vía para enriquecer los procesos educativos desde una perspectiva más completa y consciente.

El museo como espacio educativo y salida profesional

Por otra parte, la actividad permitió a los estudiantes descubrir el museo como un espacio educativo con un enorme potencial pedagógico. En este sentido, conocer el trabajo de los técnicos de Educación del IVAM, como el desarrollado por Encar Martínez, ayudó a visibilizar nuevas salidas profesionales para los futuros docentes. Lejos de limitarse al aula escolar, la figura del maestro puede extenderse a entornos culturales donde el aprendizaje se construye a partir de experiencias, interacción y creatividad.

Tal y como explica Aurora López Lillo, alumna del doble grado en Educación Primaria e Infantil, “fue una experiencia muy enriquecedora, además de una gran oportunidad para pasar tiempo con compañeros y docentes en un contexto muy distinto al aula”. Además, destaca que este tipo de actividades permiten comprender mejor el valor del arte en la educación: “el espacio creado para los niños es un gran incentivo para fomentar la creatividad y el amor por la cultura”. Así, el contacto con entornos reales refuerza la formación académica con una dimensión aplicada.

Arte, cuerpo y movimiento se unen en una experiencia formativa para futuros maestros. / INFORMACIÓN

En paralelo, los talleres prácticos también aportaron una visión más amplia sobre el movimiento en la infancia. Según la propia alumna, trabajar con bailarinas permitió entender el cuerpo no solo como medio de expresión, sino también como herramienta de descubrimiento. De hecho, experimentar con distintas formas de movimiento, desde las más cotidianas hasta las más complejas, favoreció la toma de conciencia sobre cómo el alumnado interactúa con el espacio y con los demás.

Repensar la práctica docente desde la experiencia

Finalmente, la jornada concluyó con un debate colectivo en el que los estudiantes compartieron reflexiones y plantearon estrategias para trasladar lo aprendido al aula. En este sentido, se abordó cómo introducir mayor libertad de movimiento en la escuela sin renunciar a la organización y la convivencia, un equilibrio clave en cualquier propuesta educativa. Esta fase permitió consolidar el aprendizaje desde la reflexión crítica y el intercambio de ideas.

Para Irene Correas Heredia, también participante en la actividad, la experiencia ha supuesto una nueva forma de entender la educación: “como futura docente, me resultó muy enriquecedor experimentar una visión diferente sobre cómo vivir el arte en los museos”. Además, subraya que este tipo de propuestas ayudan a conectar con el futuro profesional, ya que “el mundo educativo está cambiando y necesitamos nuevas formas de enseñar”.

Marta Ruiz considera que la actividad en el IVAM “no se limita a una salida puntual, sino que se integra en un modelo formativo más amplio que apuesta por el aprendizaje experiencial en CEU Elche. Tal y como refleja esta iniciativa, formar docentes hoy implica ofrecer herramientas para cuestionar, experimentar y adaptarse a contextos diversos. Porque, en última instancia, enseñar también significa aprender a mirar, moverse y pensar de otra manera”.