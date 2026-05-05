Santa Pola presiona al Consell para desbloquear el Cabo y la Sierra como paraje natural

Años detrás de una declaración de paraje natural que no llega. El Ayuntamiento de Santa Pola agotó esta semana también la vía del pleno para acelerar la declaración de la Sierra y Cabo, un expediente que continúa pendiente de resolución tras cerca de una década de tramitación administrativa. La reclamación centró el debate político de la sesión ordinaria y logró el respaldo unánime de todos los grupos municipales.

La iniciativa, presentada por Més Santa Pola, insta a la Generalitat a culminar cuanto antes el procedimiento para proteger este espacio natural. Durante el debate, el concejal de Medio Ambiente, Ángel Piedecausa, explicó que el expediente se encuentra actualmente en fase de Evaluación Ambiental Estratégica y aseguró que el Ayuntamiento sigue “trabajando y pendiente de todo el proceso”.

Piedecausa recordó que recientemente representantes de la Conselleria de Medio Ambiente visitaron Santa Pola para informar sobre el estado de la tramitación y detalló que el Servicio de Valoración Ambiental Estratégica ya ha emitido un informe preliminar. Además, el Consistorio ha recibido un requerimiento para presentar alegaciones, aunque la intención municipal será mostrar su conformidad para permitir que el expediente continúe avanzando.

"Muy largo"

El edil subrayó que se trata de un procedimiento “muy largo” y recordó que en 2023 los distintos departamentos municipales completaron toda la documentación requerida por el Ayuntamiento. Según indicó, los expedientes de parajes naturales municipales se paralizaron en la Administración autonómica debido a la necesidad de destinar recursos a la reconstrucción tras la dana.

El expediente se encuentra en estos momentos en la fase de Evaluación Ambiental Estratégica. El 13 de noviembre de 2025 se redactó el Documento Inicial Estratégico para remitirlo a este servicio, que solicitó una subsanación y el 20 de abril se envió a diferentes órganos y organismos para que emitan sus informes. Posteriormente se adaptará el borrador del decreto de declaración del paraje al informe que emita este servicio.

La siguiente fase será la remisión a la Abogacía de la Generalitat y, finalmente, al Consell Jurídic Consultiu, como paso previo a su elevación al Consell para su aprobación. El Ejecutivo local (PP) trasladó que al ser trámites que exceden las competencias del Servicio de Espacios Naturales Protegidos, no es posible prever una fecha de declaración del paraje.

Fue en enero de 2025 cuando el equipo de gobierno aprobó en solitario un documento elaborado por dos catedráticas de la Universidad de Alicante y que persigue que la Administración local tenga instrumentos para proteger el enclave repleto de pinadas próximo a la franja litoral, así como aspirar a subvenciones europeas para un proyecto de envergadura de 15 millones de euros, como adelantó la alcaldesa, Loreto Serrano. Entonces se hablaba de proyectar cuatro nuevos senderos, una idea que los portavoces del resto de grupos no terminaron de apoyar por falta de más información.

Perímetro

De igual forma, ha pasado un lustro desde que el Ayuntamiento encargó a la UA el estudio de paisaje para declarar la Sierra y el Cabo como paraje natural. Entonces trascendía que la Dirección General del Medio Natural daba cinco meses para que la Universidad entregase la primera versión del estudio, que consistía en un minucioso trabajo de campo sobre el estado en el que se encuentra el perímetro protegible de la villa marinera. Durante todos estos años colectivos de Santa Pola han reunido firmas para agilizar los trámites con los que conseguir que la Sierra y el Cabo puedan de una vez estar declarados como paraje natural.

Antes del 2019, durante el mandato del cuatripartito la Generalitat ya dio luz verde a esta protección aunque le reclamó a la administración local que el último paso que debía dar para que puedan gestionarse los nuevos usos era la elaboración de un informe paisajístico que complete la memoria justificativa que en su día se entregó al Consell.

En marzo de ese mismo año se publicaba en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el decreto que aprobaba esta declaración registrando las especies de flora, fauna, accidentes geográficos y todo el patrimonio cultural en un radio que supera las 1.000 hectáreas, que podría ponerse en valor como corredor ecológico. Si bien, hasta la fecha, la declaración sigue sin materializarse.

Seis nuevas licencias de taxi adaptado

Más allá de la cuestión ambiental, el pleno también aprobó por unanimidad el pliego de condiciones para la concesión de seis nuevas licencias de taxi adaptado. La convocatoria se abrirá próximamente y exigirá que los aspirantes dispongan del permiso local de conducción de taxis.

La sesión plenaria arrancó, además, con el visto bueno de todos los grupos a los criterios para retribuir los servicios extraordinarios en domingos, festivos y horario nocturno del personal municipal de electricidad y servicios generales.

Debate sobre climatización en colegios

Otro de los puntos debatidos fue la moción conjunta presentada por PSOE y Més Santa Pola para reclamar mejoras en los centros educativos y su adaptación frente a episodios de calor extremo.

El concejal de Educación, Óscar Valenzuela, defendió la actuación del equipo de gobierno y justificó el rechazo de la propuesta asegurando que el Ayuntamiento ya está ejecutando inversiones cercanas a los 800.000 euros en los centros educativos y que desde 2023 se vienen realizando actuaciones de climatización “en la medida de nuestras posibilidades”. Vox optó por la abstención en esta votación.

Apoyo al sector pesquero frente al precio del gasóleo

El pleno también aprobó por unanimidad una moción impulsada por Vox para reclamar medidas urgentes que ayuden a reducir el impacto del incremento del precio del gasóleo en el sector primario, especialmente en la pesca, uno de los sectores estratégicos de la villa marinera. La propuesta salió adelante tras incorporar una enmienda presentada por el PP que reforzó el contenido de la iniciativa y amplió las medidas de apoyo planteadas para el sector.