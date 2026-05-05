CCOO muestra en la UMH de Elche a las pioneras del feminismo español

El Sindicato de Pensionistas de CCOO del Vinalopó-Vega Baja ha puesto en marcha en Elche unas jornadas feministas que tienen como eje central una exposición dedicada a las pioneras del feminismo en España, abierta hasta el próximo 15 de mayo en el hall del edificio Altabix de la Universidad Miguel Hernández (UMH). La muestra reúne textos e imágenes sobre mujeres que, desde finales del siglo XIX y principios del XX, participaron en la construcción del movimiento feminista español y en la defensa de la igualdad, la educación, la libertad y la justicia.

La exposición tiene un carácter documental y didáctico y busca recuperar la memoria de aquellas primeras mujeres que abrieron camino en ámbitos muy distintos: católicas, moderadas, librepensadoras, sindicalistas, intelectuales y activistas. El sindicato sostiene que conocer esa genealogía resulta especialmente necesario en el momento actual, ante lo que considera un ataque a los principios de igualdad y un retroceso en los derechos de las mujeres.

Memoria feminista en la UMH

Según la secretaria general de Pensionistas del Vinalopó-Vega Baja de CCOO, Tere Donet Montagut, la exposición “reúne la historia de trabajo activo de las mujeres a finales del siglo XIX y principios del siglo XX”. El objetivo, explica la organización, es mostrar las claves de esa genealogía feminista y hacer público ese legado para que pueda llegar a otras generaciones.

Emilia Pardo Bazán fue una novelista, periodista, ensayista, crítica literaria, poetisa, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante española introductora del naturalismo en España. Fue una precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres / INFORMACIÓN

La muestra presenta biografías de mujeres que contribuyeron a crear nuevas subjetividades femeninas vinculadas a los ideales colectivos de modernización, laicidad, instrucción, igualdad, libertad y justicia. Se trata, según CCOO, de una primera generación de españolas, minoritaria pero muy activa, marcada por su preparación cultural e intelectual y por su protagonismo en una parte esencial de la historia contemporánea.

El recorrido se articula a través de paneles con textos e imágenes que explican los primeros momentos de la historia del movimiento feminista en España. La exposición se ofrece, además, a instituciones, organizaciones y centros educativos que deseen contribuir a la difusión del papel de las mujeres en la historia contemporánea.

Entre las figuras presentes se encuentran, a modo de ejemplo, Rosario de Acuña y Villanueva, María Cambrils Sendra, María de Maeztu, Carmen Baroja, Zenobia Camprubí, Margarita Nelken, Hildegart Rodríguez, Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán, entre otras. Todas ellas representan, desde posiciones ideológicas distintas, una misma lucha por el reconocimiento social, político y cultural de las mujeres.

Reacción ante el debate político actual

CCOO Pensionistas enmarca estas jornadas en un contexto que considera especialmente preocupante. La organización afirma que “en estos momentos, es más que necesario” promover actividades de este tipo, al entender que se está produciendo un ataque a los principios de igualdad y, de forma particular, a los derechos de las mujeres.

Concepcion Arenal fue una experta en derecho, pensadora, activista, poeta y autora dramática española, encuadrada en el realismo literario y pionera del feminismo español / INFORMACIÓN

El comunicado critica expresamente "el avance de las ideas de ultraderecha de Vox" y sostiene que "el PP las ha asumido alegremente”, lo que, a juicio del sindicato, "está suponiendo retrocesos reales en derechos que costaron mucho conseguir". La organización sitúa dentro de ese marco "la reciente aprobación en el pleno del Ayuntamiento de Elche, con el apoyo de ambos partidos, de una moción que reclamaba la derogación de la Ley del Aborto y su consiguiente ilegalización".

Para CCOO, esa votación y la intervención del alcalde Pablo Ruz son “la última muestra de esta regresión” que, según el sindicato, plantean las derechas sobre las mujeres. La entidad considera que este tipo de posicionamientos "pretenden devolver a la sociedad a etapas pasadas y hacer retroceder los avances históricos".

En este sentido, el sindicato defiende "la necesidad de frenar lo que califica como una ofensiva reaccionaria". Para ello, considera imprescindible recordar y reconocer la lucha de las mujeres que precedieron a las generaciones actuales en la defensa de sus derechos. “El 2026 vuelve a ser necesario hacerlo para luchar contra el machismo”, sostiene la organización.

Charlas y actividades complementarias

Además de la exposición, las jornadas incluyen varias actividades de debate. El próximo 7 de mayo, a las 18 horas, se ofrecerá una charla-debate con Teresa Nieto, coautora de la muestra, centrada en los motivos que dan sentido a esta exposición y en la necesidad de recuperar la memoria de las primeras feministas españolas.

El programa continuará el 13 de mayo, también a las 18 horas, en el aula 7 del edificio Altabix de la UMH. En esta sesión intervendrá Aina Penyarroja, trabajadora social y doctora en estudios de género, con la ponencia “Feminismo hoy: una revisión desde el trabajo con adolescentes”. CCOO considera que se trata de un tema “muy atractivo” y especialmente necesario en el contexto actual.

Hildegart Rodríguez fue una niña prodigio concebida por su madre como «modelo de mujer del futuro». Destacó por su precoz inteligencia, méritos académicos y afán intelectual y divulgadorFue miembro activo de la Liga Mundial para la Reforma Sexual (1928) y la Liga Española para la Reforma Sexual sobre bases científicas (1932) / INFORMACIÓN

La organización ha invitado a la ciudadanía a acudir a la exposición y a participar en las actividades programadas. La muestra está abierta a todos los públicos y pretende ser una herramienta de conocimiento, memoria y sensibilización sobre la trayectoria de las mujeres en la historia contemporánea española.

Desde CCOO Pensionistas subrayan que estas jornadas no solo tienen un objetivo cultural, sino también cívico y político: poner en valor a las mujeres que lucharon por derechos que hoy pueden parecer consolidados, pero que, según advierte el sindicato, vuelven a estar en disputa. La exposición en la UMH se plantea así como un recordatorio de que la igualdad no fue un regalo, sino una conquista colectiva que debe seguir defendiéndose.