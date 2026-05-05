Teatro, cine y conciertos: esto es lo que puedes hacer esta semana en Elche

Fin de semana de mucho teatro, cine y conciertos en Elche. Así, el Gran Teatro albergará la afamada obra Sonrisas y Lágrimas, recuperando así el clásico musical de Rodgers & Hammerstein con una puesta en escena que sitúa al público en la Austria de los años 30, desde el convento hasta la villa de los Von Trapp y los Alpes. Esta vez con una nueva producción de Theatre Properties, que será representada el próximo viernes a las 20 horas, al día siguiente en dos pases a las 17 y a las 20.30 horas y, además, el domingo a las 17 horas. Todo aquel que quiera disfrutar de esta obra podrá hacerse con su entrada de forma física en la taquilla del Gran Teatro y, online, vía vivaticket.es por un precio de 45, 50 o 55 euros.

Teatro y humor

Pero la programación cultural no empieza ahí, sino que este jueves La Llotja albergará la representación La última barraca de la mano de la Agrupación Coral Dama de Elche. El pase será a las 18 horas y las entradas se podrán adquirir de manera gratuita en la Casa del Mayor. Además, tanto al día siguiente como el sábado a las 20 horas se podrá disfrutar en L'Escorxador de la tragicomedia musical Los reyes mendigos a cargo de la Asociación Príapa Teatro, quienes represesentarán la lucha de un grupo de personas marginadas por la propiedad de un banco, hablando del miedo, la invisibilidad, la resistencia y la dignidad. Para hacerse con la entrada de este espectáculo, se puede acudir a la taquilla del Gran Teatro o desde viaticket.com.

No obstante, si alguien decide acudir al último momento, una hora antes de la representación se puede adquirir desde la taquilla de L'Escorxador por un precio de 10 euros. El mismo sábado, también a las 20 horas, La Llotja acogerá el monólogo Perdido en los 80. Menuda Movida, para el que las entradas anticipadas tienen un precio de 10 euros más gastos, que asciende a 12 euros en taquilla.

Vista general del patio de butacas del Gran Teatro de Elche. / MATÍAS SEGARRA

Cine

Pero no todo va de teatro. El Cine Odeón con la Filmoteca Municipal presentará la película Rental Family, ambientada en Tokio y que sigue a un actor estadounidense que lucha por encontrar un propósito en la vida hasta que consigue un trabajo algo inusual, que estará disponible desde el miércoles 6 hasta el domingo 10. También continuarán las sesiones de cinefórum con la proyección de El juez, tras la que irá un coloquio. Además de la proyección de Si pudiera, te daría una patada, con el Cineclub Luis Buñuel y, para los más pequeños, la película Arco.

Conciertos y barrios

La programación también cuenta con repertorio musical. El ciclo Clásica Clarisas albergará un recital de cámara y piano del Conservatorio Superior de Música de Alicante, Óscar Esplà, el cual tendrá lugar este jueves a las 19.30 horas. Además, el domingo a las 12 horas, Alonda Bentley será la protagonista de los Conciertos mínimos de Las Clarisas. Por su parte, La Matinal continuará su curso en la Rotonda del parque Municipal, y en los barrios y pedanías se realizarán actividades, además de la apertura del Museo de la Venida de la Virgen, que ofrece un recorrido por una de las tradiciones más arraigadas del municipio.