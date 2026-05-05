Hacer comprensible el Derecho: alumnos del CEU Elche aprenden a traducir normas en el aula

El lenguaje jurídico no siempre está pensado para ser entendido por quienes deben aplicarlo en su vida cotidiana. Esta idea, que forma parte de un debate creciente en el ámbito legal, ha centrado el taller sobre Legal Design Thinking desarrollado en el CEU Elche, donde el alumnado ha trabajado sobre un reto concreto: simplificar contenidos del Derecho de Sucesiones para hacerlos accesibles a personas con discapacidad.

La actividad se enmarca en un proyecto de innovación docente impulsado por la profesora Lola Cano, que busca introducir metodologías innovadoras en la formación jurídica. Bajo el título “Técnicas de Legal Design Thinking para facilitar la comprensión y acceso al Derecho”, esta iniciativa reúne a profesorado de los campus de Valencia y Elche con un objetivo común: acercar el Derecho a los ciudadanos desde una perspectiva más comprensible y práctica.

Carlota Albanell guía al alumnado en el uso del diseño y la comunicación para hacer el Derecho más comprensible. / INFORMACIÓN

En este contexto, la presencia de profesionales externos como Carlota Albanell permite conectar la formación universitaria con tendencias emergentes en el ejercicio profesional. Tal y como explicó durante la sesión, “el objetivo del taller es que los alumnos aprendan de qué manera pueden hacer que el Derecho sea más claro, más visual, para que todas las personas puedan entenderlo”.

Pensar el Derecho desde la claridad y la accesibilidad

A lo largo del taller, los estudiantes trabajaron en equipos sobre un supuesto práctico vinculado al Derecho de Sucesiones, centrado en la elaboración de un testamento accesible para personas con discapacidad. Lejos de limitarse al análisis jurídico, la actividad exigía reformular el contenido de las normas, adaptarlo y presentarlo de manera comprensible mediante recursos visuales y estructurales.

Este enfoque obliga a los futuros juristas a replantear su forma de entender el Derecho. No basta con conocer la norma; es necesario saber comunicarla. En palabras de Carlota Albanell, se trata de “explorar de qué manera pueden hacer que el Derecho sea más visual y comprensible para este tipo de colectivo”, incorporando herramientas propias del diseño y la comunicación al ámbito jurídico.

El alumnado de Derecho del CEU Elche participa en un taller de Legal Design Thinking para hacer el lenguaje jurídico más accesible. / INFORMACIÓN

Además, el taller puso el foco en la responsabilidad del jurista como intermediario entre la norma y el ciudadano. En un contexto en el que el acceso a la información jurídica sigue siendo desigual, la capacidad de traducir el lenguaje técnico a formatos comprensibles se convierte en una competencia cada vez más relevante.

Derecho de Sucesiones y discapacidad: un reto real

El ejercicio práctico propuesto durante la sesión no fue casual. La elección del Derecho de Sucesiones responde a su impacto directo en la vida de las personas, especialmente tras la aprobación de la Ley 8/2021, que refuerza los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito jurídico. Este marco normativo plantea nuevos retos en términos de comprensión y acceso a la información.

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Tal y como explica Lola Cano, “se trata de que nuestros alumnos aprendan esta metodología tan importante para acercar el Derecho a los ciudadanos en general y, en particular, a las personas con discapacidad, ya que tras la Ley 8/2021 pueden actuar en el ámbito jurídico con los apoyos necesarios”. En este sentido, el taller conecta directamente con una realidad social que exige una mayor claridad en la comunicación jurídica.

El alumnado trabajó, por tanto, sobre un caso que no solo tiene relevancia académica, sino también implicaciones prácticas. La necesidad de explicar de forma clara cómo otorgar un testamento pone de manifiesto la distancia que, en ocasiones, existe entre la norma y su comprensión por parte de los ciudadanos.

Formación jurídica conectada con la realidad

La incorporación del Legal Design Thinking en la formación del Grado en Derecho en CEU Elche refleja una apuesta por metodologías que trascienden el enfoque tradicional. Frente a una enseñanza centrada exclusivamente en el contenido normativo, este tipo de iniciativas introduce competencias vinculadas a la comunicación, la empatía y la adaptación del lenguaje jurídico a distintos públicos.

La profesora Lola Cano impulsa un proyecto de innovación docente centrado en acercar el Derecho a la ciudadanía. / INFORMACIÓN

Asimismo, el proyecto de innovación docente en el que se enmarca esta actividad plantea la creación de un Legal Design Thinking Lab dentro de la universidad, con el objetivo de consolidar este enfoque en la formación de los futuros juristas. La colaboración entre profesorado de distintos campus refuerza, además, la dimensión transversal de la iniciativa.

Para Cano, “el taller ha permitido al alumnado enfrentarse a una cuestión que va más allá del aula: cómo hacer que el Derecho sea comprensible para todos. Una pregunta que, en un contexto de transformación del ejercicio jurídico, empieza a formar parte del propio perfil profesional del jurista”.