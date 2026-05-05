Educación suprime tres ciclos de FP en Elche y recula con cuatro tras la presión de los institutos

La Conselleria de Educación ha rectificado su planteamiento inicial sobre la oferta de Formación Profesional (FP) para el curso 2026-2027 en Elche, desactivando en parte un conflicto que, durante semanas, ha mantenido en vilo a la comunidad educativa. La decisión corrige el anuncio previo de supresión de varios ciclos formativos en distintos institutos de la ciudad, una medida que había sido justificada por la Generalitat en base a la "baja matrícula", pero que encontró una rápida respuesta en los centros, que no perdieron la oportunidad de movilizarse. Por el contrario, hay otros centros que sí que perderán oferta formativa como ya la comunidad educativa venía alertando.

Sobre los que sí que seguirán, la rectificación llega tras días de movilización, llamadas, escritos y apoyos entre profesorado, alumnado y tejido empresarial. Es en ese contexto en el que la Conselleria ha optado por mantener parte de los programas señalados. No todos, sin embargo, han salido victoriosos.

Ciclos suspendidos

Educación mantiene la supresión de la modalidad presencial del ciclo de grado superior de Promoción de Igualdad de Género en el IES Victoria Kent, una titulación que durante más de una década ha sido referencia en la provincia de Alicante. También desaparecen en el IES Severo Ochoa el grado medio de Sistemas Microinformáticos y Redes y el superior de Desarrollo de Aplicaciones Web, dos ciclos que, lejos de sufir falta de demanda, contaban con matrícula completa y listas de espera.

IES Severo Ochoa en una imagen de archivo. / Matías Segarra

El origen del conflicto se remonta a hace apenas tres semanas, cuando varios instituos recibieron una comunicación que anticipaba la posible eliminación de determinadas enseñanzas incluso antes de abrir el proceso de admisión.

La decisión, inesperada y poco detallada en sus criterios, según los centros educativos, generó inquietud inmediata. Equipos directivos y departamentos, de la mano del alumnado, comenzaron a recopilar datos, buscar apoyos y, en algunos casos, movilizarse.

Apoyos

En Elche, la respuesta fue especialmente visible en centros como el IES La Torreta, donde la continuidad del grado superior en Paisajismo y Medio Rural pendía de un hilo. Allí, la comunidad educativa tejió una red de apoyos que fue más allá del aula: alumnado interesado en matricularse, empresas del sector reclamando perfiles cualificados y un argumento común sobre la necesidad de mantener una formación vinculada al entorno productivo.

"Conseguimos veintitrés firmas de alumnado que querían inscribirse, además de cartas de empresas del sector", explica Laura Sevilla, jefa del departamento de Agraria en el instituto. La presión parece haber surtido efecto, ya que el ciclo se mantiene.

Alumnado del IES Tirant lo Blanc de Elche en una imagen facilitada por el centro / INFORMACIÓN

También respira el IES Tirant lo Blanc, que conserva su oferta formativa en el ámbito turístico. Guía, Información y Asistencias Turísticas; Gestión de Alojamientos Turísticos, y Agencia de Viajes y Gestión de Eventos, en distintas modalidades. Desde el centro han agradecido el respaldo recibido durante el proceso, subrayando el papel del sector empresarial, especialmente el de la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (ATE), y de las instituciones que han contribuido a sostener un proyecto educativo estrechamente ligado a uno de los motores económicos de la ciudad.

Titulaciones olvidadas

Pero no todos los desenlaces han sido favorables. En el IES Victoria Kent, la confirmación de la pérdida de la modalidad presencial del ciclo de Promoción de Igualdad de Género ha sido recibida con decepción. No solo por lo que implica a nivel académico, sino por el simbolismo de una titulación que, desde su implantación en 2013, ha formado a profesionales en un ámbito aún en construcción. El centro fue, además, pionero en España en ofertar estos estudios.

Es por ello que el alumnado y exalumnado ha convocado una concentración que tendrá lugar el 6 de mayo frente a la Dirección Territorial de Educación en Alicante, en continuidad con la protesta inciada días atrás a las puertas del instituto. Reclaman que la Conselleria reconsidere una decisión que, a su juicio, limita el acceso a una formación con impacto social y deja la provincia sin alternativa presencial en ese ámbito.

El profesorado insiste en que la modalidad presencial, lejos de ser un mero formato es una condición necesaria para el desarrollo de competencias ligadas a la intervención socioeducativa. Entienden, además, que se trata de un grupo "de alto impacto social" y que han tejido una red de colaboración con entidades e instituciones donde el alumnado "se forma a nivel profesional", tal y como reivindica Irina García, jefa de departamento Servicios Socioculturales y a la Comunidad en el centro.

Tensión

Así, la indignación de los centros afectados sigue presente, aunque la rectificación parcial de la Conselleria de Educación ha rebajado en parte la tensión generada en las últimas semanas. El proceso ha puesto de manifiesto la capacidad de reacción de la comunidad educativa ante cambios en la planificación de la oferta formativa, así como la relevancia de estos ciclos dentro del entorno académico y profesional de la ciudad.

Así, con parte de las titulaciones finalmente mantenidas y otras que desaparecerán el próximo curso, el mapa de la Formación Profesional en Elche encara una nueva etapa marcada por ajustes y reconfiguraciones.