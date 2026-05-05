Que tu próxima casa te encuentre a ti: así es la herramienta de IA creada y premiada en la UMH de Elche

Encontrar vivienda sin pasar horas navegando entre anuncios, filtros interminables y ofertas que no encajan con lo que realmente se busca. Esa es la premisa con la que nació ViviFind, una plataforma tecnológica impulsada desde Elche que acaba de alzarse con el primer premio de la decimotercera edición de Santander X Explorer en el centro UMH Space, promovido por el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche. El proyecto, desarrollado por Francisco Juan Terroba, ha sido elegido como la mejor propuesta del programa y recibirá una dotación económica de 300 euros concedida por el PCUMH.

La iniciativa ha destacado por plantear una solución innovadora a uno de los grandes quebraderos de cabeza actuales: la búsqueda de vivienda. Frente al modelo tradicional, basado en revisar de forma constante portales inmobiliarios, agencias y anuncios dispersos, ViviFind propone un sistema automatizado, ágil y personalizado que pone la inteligencia artificial al servicio del usuario.

Una plataforma que busca por ti

El funcionamiento de la herramienta parte de un planteamiento sencillo: el comprador define qué tipo de vivienda necesita y el sistema se encarga del resto. La plataforma analiza de forma continua las opciones disponibles en el mercado —desde grandes portales inmobiliarios hasta pequeñas agencias— y filtra únicamente aquellas que encajan con el perfil y las preferencias marcadas.

Carrús concentra el mayor número de operaciones de compra-venta de vivienda en Elche / Áxel Álvarez

Es decir, el usuario deja de buscar para empezar a recibir oportunidades. Un cambio de paradigma que convierte una tarea muchas veces tediosa y frustrante en un proceso más eficiente, directo y sin fricción.

Desde la propia compañía explican que su propuesta se basa en un modelo de “consultas pasivas”, en el que es la tecnología la que trabaja de manera constante rastreando oportunidades. Entre sus principales ventajas destacan las búsquedas inteligentes y automatizadas, una experiencia rápida e intuitiva y un sistema accesible tanto para particulares como para agencias inmobiliarias interesadas en conectar con potenciales compradores realmente alineados con su oferta.

ViviFind, fundada en 2025 y enmarcada dentro del sector de tecnología, información e internet, busca así revolucionar el mercado inmobiliario desde la automatización y la personalización avanzada.

Una final con talento diverso y proyectos punteros

La propuesta ganadora se impuso en una edición especialmente competitiva en la que también llegaron a la final otros proyectos de base tecnológica, social, científica y sostenible.

Entre ellos figura EVOC AI, una plataforma SaaS de voz e inteligencia artificial orientada a automatizar tareas en pequeñas y medianas empresas, promovida por Cristian Martínez Hernández; ODIN, centrado en programas de ocio inclusivo para personas adultas con discapacidad intelectual, impulsado por Ángela Jiménez Pascual; CLOTHES TO EARTH, una aplicación enfocada en la sostenibilidad textil desarrollada por Blanca Horta Reques y Raquel García Álvarez; o STARPEAK, una bebida isotónica formulada con ingredientes naturales, sin azúcares añadidos ni aditivos y que incorpora un innovador extracto con propiedades antifatiga, creada por Gema Marco Dos Santos y José David Celdrán López.

A esa nómina de finalistas se suman también Asatanova, proyecto científico que desarrolla activos a partir de la cuerna de ciervo mientras avanza paralelamente en un fármaco antitumoral, promovido por Alexander Ferrer Puyuelo, Brenda Villa Peñate, Natalia Angulo Torres y Louis Chonco; ORAI SI, la plataforma de Gonzalo Canales Mateo que automatiza la elaboración de expedientes de información de producto (PIFs) mediante IA avanzada aplicada al sector cosmético; V-T.A.S, un sensor adhesivo inteligente capaz de monitorizar constantes vitales e identificar y geolocalizar víctimas en tiempo real, impulsado por Margarita Arjona Expósito y Fini Davó Cano; e INMURE, la iniciativa de Clara Solbes Lozano orientada a generar experiencias artísticas verdaderamente accesibles para todos.

El impulso emprendedor de la UMH gana peso

El programa Santander X Explorer, promovido por Banco Santander, se ha consolidado en los últimos años como una de las principales lanzaderas de talento emprendedor. La Universidad Miguel Hernández de Elche se incorporó como centro Space en 2015 a través del Área de Emprendimiento de su Parque Científico y, desde entonces, ha acompañado a 210 emprendedores en el desarrollo de cerca de 160 proyectos innovadores.

La edición de este año deja además un dato significativo: el emprendimiento femenino ha marcado la convocatoria. De los 24 proyectos participantes, el 62 % estaban promovidos por mujeres, en una edición en la que tomaron parte más de 30 emprendedores y emprendedoras.

Más allá del premio económico, el reconocimiento a ViviFind confirma una tendencia cada vez más evidente: la inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa de futuro para convertirse en una herramienta real capaz de transformar sectores tan cotidianos como el inmobiliario. Y desde Elche, una joven plataforma quiere demostrar que encontrar casa puede dejar de ser una carrera de fondo para convertirse, sencillamente, en una notificación en el móvil.