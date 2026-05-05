El Hospital General de Elche impulsa terapias innovadoras contra el cáncer basadas en el microbioma

El Hospital General Universitario de Elche se ha convertido este martes en punto de encuentro para el desarrollo de soluciones innovadoras basadas en el microbioma humano que puedan mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la calidad de vida de pacientes con distintos tipos de cáncer. Más de un centenar de profesionales sanitarios, investigadores, académicos y representantes empresariales han participado en una jornada centrada en una de las líneas más prometedoras de la medicina personalizada: el estudio de las comunidades microbianas del organismo y su relación con los procesos oncológicos.

El HUB Microbionet reunido en el Hospital General de Elche se configura como un espacio de cooperación entre profesionales, centros de investigación y empresas / INFORMACIÓN

La cita, organizada en el marco del HUB de Microbioma Humano Microbionet, coordinado por la Fundación Fisabio, ha abordado el papel del microbioma en tumores del aparato digestivo, cáncer colorrectal, cáncer anal asociado a lesiones precancerosas, melanoma, cáncer de cabeza y cuello y cáncer de mama, además de nuevas estrategias de apoyo nutricional y herramientas de diagnóstico precoz. La jornada forma parte de las actividades dirigidas a impulsar la investigación, la transferencia de conocimiento y la colaboración entre centros sanitarios, universidades, institutos de investigación y empresas innovadoras.

Una oportunidad para la medicina personalizada

Durante la inauguración, la directora gerente de Fisabio, Marisa Caparrós, ha destacado que el microbioma “representa una de las grandes oportunidades para avanzar en el conocimiento del cáncer y desarrollar nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas basadas en la medicina personalizada”. La afirmación resume el sentido de una jornada que ha puesto el foco en cómo bacterias, virus, hongos y otros microorganismos presentes en el cuerpo humano pueden influir en la aparición, evolución o respuesta al tratamiento de determinadas enfermedades.

El gerente del Departamento de Salud de Elche, Andrés Navarro, ha subrayado por su parte que acoger este tipo de encuentros “refuerza el compromiso del hospital con la innovación y con la incorporación del conocimiento científico a la práctica clínica diaria”. En este sentido, el hospital ilicitano busca situarse como espacio de conexión entre la ciencia básica, la investigación aplicada y la asistencia real al paciente.

El microbioma humano se entiende cada vez más como un factor relevante en la salud. No se trata únicamente de estudiar microorganismos aislados, sino de comprender cómo se relacionan entre sí y con el organismo. En el ámbito oncológico, ese conocimiento puede ayudar a anticipar riesgos, mejorar diagnósticos, modular tratamientos y entender por qué algunos pacientes responden mejor que otros a terapias como la inmunoterapia.

Cáncer digestivo, melanoma y diagnóstico precoz

El programa científico se ha estructurado en diferentes bloques temáticos. La sesión inaugural ha corrido a cargo de la investigadora Rosa del Campo, del Hospital Ramón y Cajal y la Universidad de La Rioja, quien ha abordado el impacto del microbioma en la evolución oncológica. Su intervención ha servido de marco para una jornada en la que se ha tratado el microbioma desde una perspectiva transversal y aplicada a distintas patologías.

Un centenar de expertos se reunieron este martes en el Hospital General Universitario de Elche / INFORMACIÓN

Uno de los bloques principales se ha centrado en el cáncer del aparato digestivo. En él se han presentado investigaciones como el estudio de la microbiota anal en la detección de lesiones precancerosas en personas con VIH, a cargo de Melissa Belló, investigadora de Fisabio. Esta línea busca explorar si determinados perfiles microbianos pueden servir como indicadores tempranos de alteraciones con potencial evolución maligna.

También dentro del ámbito digestivo, Álex Mira, igualmente investigador de Fisabio, ha expuesto el papel de las bacterias orales en el cáncer colorrectal. Este enfoque conecta dos áreas aparentemente alejadas —la microbiota oral y los tumores intestinales—, pero que la investigación reciente está empezando a relacionar cada vez con mayor claridad.

La jornada ha incluido además nuevas aproximaciones terapéuticas, como el uso de cápsulas de microbiota fecal en pacientes con cáncer colorrectal, junto a otras líneas orientadas a la modulación del microbioma. Estas estrategias parten de la idea de que modificar determinadas comunidades microbianas podría influir en la evolución clínica o en la tolerancia a los tratamientos.

En el área de cáncer de piel, los expertos han analizado la influencia de nuevos medicamentos basados en microbiota sobre la respuesta a la inmunoterapia en melanoma, con participación de empresas innovadoras. La respuesta a la inmunoterapia es uno de los grandes retos actuales en oncología, ya que no todos los pacientes se benefician de la misma forma, y el microbioma aparece como un posible elemento modulador.

Cáncer de mama, cabeza y cuello

El bloque dedicado al cáncer de cabeza y cuello ha abordado el papel de las comunidades microbianas en este tipo de tumores y el desarrollo de herramientas de diagnóstico precoz mediante test de saliva. Esta línea resulta especialmente relevante porque permitiría avanzar hacia pruebas menos invasivas y potencialmente más accesibles para detectar señales tempranas asociadas a determinados procesos oncológicos.

En el ámbito del cáncer de mama, la jornada ha tratado cómo la regulación de la microbiota intestinal puede influir en la progresión de la enfermedad. Esta aproximación se suma al interés creciente por comprender cómo el estado del organismo en su conjunto —incluido el equilibrio microbiano intestinal— puede influir en la evolución tumoral, el sistema inmune y la respuesta a tratamientos.

También se han presentado soluciones innovadoras orientadas al apoyo nutricional de pacientes oncológicos. La nutrición y el microbioma están estrechamente relacionados, y en pacientes con cáncer pueden ser determinantes para mejorar la tolerancia a los tratamientos, reducir complicaciones y mantener una mejor calidad de vida.

La jornada forma parte del proyecto 'Creación del Hub de Microbioma Humano de la Comunidad Valenciana' / INFORMACIÓN

La jornada ha buscado precisamente conectar todas estas líneas: diagnóstico, tratamiento, microbioma, nutrición, inmunoterapia, prevención y bienestar del paciente. El enfoque no se limita a una única especialidad, sino que requiere colaboración entre oncólogos, microbiólogos, investigadores, clínicos, nutricionistas, empresas biotecnológicas y gestores sanitarios.

Microbionet y cooperación científica

El HUB Microbionet se configura como un espacio de cooperación entre profesionales, centros de investigación y empresas, con el objetivo de impulsar soluciones innovadoras basadas en el microbioma humano. Su propósito es favorecer proyectos colaborativos, promover la transferencia tecnológica y desarrollar servicios avanzados que puedan trasladarse al sistema sanitario y beneficiar directamente a los pacientes.

Entre sus líneas estratégicas destacan la creación de proyectos compartidos, la conexión entre investigación y empresa, y el impulso de herramientas que contribuyan a mejorar el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. En el caso de esta jornada, el foco se ha situado en el cáncer, pero el microbioma se considera cada vez más relevante para comprender múltiples patologías.

El encuentro celebrado en Elche pone de manifiesto el creciente interés científico y clínico en este campo. El microbioma humano ya no se estudia solo como un elemento complementario, sino como una pieza que puede influir en la aparición, progresión o respuesta terapéutica de enfermedades complejas.

La jornada forma parte del proyecto 'Creación del Hub de Microbioma Humano de la Comunidad Valenciana', aprobado en la convocatoria IVACE+I de 2024 (INNACC/2024/7). Con ello, el Hospital General Universitario de Elche se suma a una red de trabajo que aspira a convertir el conocimiento sobre el microbioma en soluciones útiles para la práctica clínica, desde la detección temprana hasta la mejora de la calidad de vida de los pacientes oncológicos.