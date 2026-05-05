La IA da el salto a la universidad: El CEU de Elche lanza un grado de Inteligencia en los Negocios que se impartirá en Alicante

La Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche se lanzará el próximo curso a formar en Inteligencia Artificial enfocada al mundo empresarial con la creación del Grado en Inteligencia de los Negocios (Business Intelligence), una nueva titulación orientada a formar profesionales capaces de combinar gestión empresarial, análisis de datos, programación e inteligencia artificial aplicada al entorno empresarial.

El nuevo grado se impartirá en el centro de formación Campus Cámara CEU en Alicante después de que hace dos años la universidad se aliase como socio estratégico del proyecto de la Cámara de Comercio para ofrecer formación en un espacio conectado con empresas, emprendedores y el tejido productivo de la provincia. Además, el alumnado podrá integrarse en la vida universitaria de los campus ilicitanos, donde compartirán entorno académico con más de 2.000 estudiantes de distintas titulaciones.

La universidad explica que esta propuesta académica responde a una transformación que ya afecta a todos los sectores económicos. Trasladan que las empresas demandan cada vez más perfiles híbridos que, además de comprender la gestión empresarial, sepan interpretar grandes volúmenes de datos, utilizar herramientas de inteligencia artificial y transformar esa información en decisiones estratégicas útiles para mejorar la eficiencia y el crecimiento.

Desde el CEU reconocen que la citada formación se sitúa en un ámbito todavía poco habitual dentro de la oferta universitaria valenciana. Frente a las titulaciones tradicionales vinculadas exclusivamente a la empresa o a la tecnología, esta formación integra negocio, datos, tecnología y capacidad de decisión.

Plan de estudios

El objetivo, según la universidad no es formar únicamente analistas de datos, sino profesionales capaces de entender el significado de esos datos dentro de una organización. Para ello, el plan de estudios combina materias de economía, finanzas, marketing, estrategia empresarial y transformación digital con programación, estadística, Big Data, minería de datos, visualización de información, inteligencia artificial, ciberseguridad, legaltech, ética del dato y gobernanza responsable.

Uno de los elementos diferenciales del grado será su orientación práctica. El alumnado aprenderá a desarrollar análisis descriptivos mediante tecnologías avanzadas de Big Data, minería de datos, sistemas de reporting y creación de dashboards, es decir, traducir los datos para que directivos y equipos puedan entender qué está ocurriendo en la organización a partir de datos reales.

De igual modo, también se enfocará el programa en el diseño de análisis predictivos y prescriptivos con herramientas de Inteligencia Artificial. La formación permitirá no solo analizar qué ha ocurrido en una empresa, sino también prever escenarios futuros y plantear decisiones orientadas a mejorar resultados.

Un perfil cada vez más demandado

La universidad subraya que la IA y el Big Data ya no son ámbitos exclusivos de departamentos tecnológicos, sino herramientas presentes en áreas como finanzas, logística, marketing, recursos humanos, banca, comercio, industria o salud.

En este sentido y amparándose en el World Economic Forum, sostienen que ambas dimensiones lideran las competencias de crecimiento más rápido entre 2025 y 2030, mientras que perfiles especializados en Big Data, FinTech, inteligencia artificial y aprendizaje automático figuran entre los empleos con mayor proyección.

Salidas

Aseguran desde CEU Cardenal Herrera que el nuevo grado prepara para salidas profesionales como Business Analyst, consultor en Business Intelligence o Big Data, analista de datos, especialista en visualización de información, responsable de reporting y KPIs, controller de negocio, gestor de proyectos de datos e inteligencia artificial o especialista en calidad y gobernanza del dato.

Paralelamente, la universidad ofrecerá un Doble Grado en Inteligencia de los Negocios y Dirección de Empresas, con una duración de cinco años y 330 créditos ECTS. Esta modalidad está dirigida a estudiantes interesados en reforzar su perfil directivo combinando formación empresarial y competencias técnicas vinculadas al Business Intelligence. En este caso, desde la institución académica señalan que esta opción prepara perfiles orientados a la consultoría, la transformación digital, el control de gestión, la innovación corporativa y la dirección basada en datos.

Una aplicación de realidad virtual en el instituto tecnológico del juguete. / INFORMACIÓN

La formación se completará con el Diploma Universitario de Experto en Desarrollo Personal y Profesional para la Empleabilidad, un título propio gratuito e integrado en el horario de los dos primeros cursos. Este programa incluye competencias transversales como liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, marca personal, emprendimiento, inglés técnico y uso práctico y ético de herramientas digitales e inteligencia artificial.

Formación con dimensión ética y sostenible

La nueva titulación incorpora además una dimensión ética, humanista y sostenible relacionada con el uso responsable de los datos, la privacidad, la ciberseguridad, los sesgos algorítmicos, la gobernanza tecnológica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

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Desde CEU UCH consideran que, en un contexto en el que las decisiones basadas en datos influyen cada vez más en empresas, instituciones y ciudadanos, resulta necesario formar profesionales capaces de utilizar la tecnología con criterio y responsabilidad.