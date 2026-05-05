Investigar antes de la universidad: un proyecto sobre cáncer colorrectal gana la Olimpiada de Biología CEU Elche

Acercar la ciencia al alumnado antes de su llegada a la universidad es uno de los objetivos que persigue la Olimpiada de Biología CEU Elche, una iniciativa que, en su tercera edición, ha vuelto a reunir a estudiantes de distintos centros de la provincia de Alicante en torno a un mismo reto: investigar, analizar y defender un proyecto científico con criterios académicos. En este contexto, el equipo del IES Cayetano Sempere ha logrado el primer premio con una propuesta centrada en los organoides y su aplicación en el estudio del cáncer colorrectal, un tema de plena actualidad dentro de la investigación biomédica.

El proyecto ganador no solo ha destacado por la elección del tema, sino también por la profundidad con la que ha sido desarrollado. Tanto la memoria escrita como el póster presentado reflejan un alto nivel de elaboración, mientras que la defensa oral evidenció un dominio poco habitual en estudiantes de Bachillerato. De hecho, el jurado, integrado por los profesores de la CEU UCH Cristina Orts, María Ángeles Esparza, Cristina Salar, Vanesa Escudero, Jesús Sánchez Mas, Fran Prats, Ana Martínez, Jaume Morera y José Antonio Robles subraya que el equipo fue capaz de anticiparse a las preguntas, “resolviendo dudas a medida que surgían durante la exposición, lo que demostró una comprensión sólida de un contenido complejo”.

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Un trabajo riguroso en un contexto formativo real

Uno de los aspectos más valorados del proyecto ha sido su capacidad para integrar el rigor científico con una presentación clara y estructurada. La propuesta sobre organoides, modelos tridimensionales que permiten estudiar el comportamiento de células en condiciones similares a las del organismo, “se abordó desde una perspectiva metodológica y experimental que evidenció un notable esfuerzo de investigación por parte del equipo”.

Estudiantes de Bachillerato presentan sus proyectos científicos ante un jurado especializado en CEU Elche. / INFORMACIÓN

Además, el jurado ha destacado la coordinación entre las integrantes del grupo, la claridad en la exposición y la coherencia en el desarrollo del trabajo. “Estos elementos, junto con la implicación del profesorado, han sido determinantes en el resultado final. En este sentido, se pone de manifiesto que el éxito de este tipo de proyectos no depende únicamente del contenido, sino también del proceso formativo que lo acompaña”.

Este planteamiento conecta directamente con el objetivo de la Olimpiada: ofrecer al alumnado una experiencia lo más cercana posible a un congreso científico real. “A través de la elaboración de un póster, la preparación de una memoria y la defensa ante un jurado especializado, los estudiantes desarrollan competencias clave que trascienden el contenido académico, como la comunicación científica o el pensamiento crítico”.

Aprender investigando desde Bachillerato

El caso del IES Cayetano Sempere ilustra el potencial de este tipo de iniciativas para fomentar la vocación científica desde etapas preuniversitarias. Trabajar sobre un tema como el cáncer colorrectal, utilizando conceptos avanzados como los organoides, implica enfrentarse a un nivel de complejidad que va más allá del currículo habitual. Sin embargo, precisamente ahí reside el valor formativo de la experiencia.

Según el jurado, cada edición de la Olimpiada refleja una mejora en el nivel de los trabajos presentados, lo que se atribuye tanto al perfeccionamiento de la actividad como a la transmisión de conocimiento entre promociones. De este modo, los estudiantes no parten de cero, sino que se benefician de la experiencia acumulada, lo que contribuye a elevar el rigor científico de las propuestas.

La iniciativa fomenta la vocación científica desde Bachillerato a través de proyectos de investigación. / INFORMACIÓN

Asimismo, se ha puesto en valor la actitud del alumnado durante la defensa de los proyectos. A pesar de los nervios iniciales, los participantes demostraron una notable capacidad de adaptación a un formato exigente, controlando la exposición y respondiendo con solvencia a las cuestiones planteadas por el jurado.

Una experiencia que trasciende el premio

Junto al equipo ganador, el Colegio Altozano, con un proyecto sobre neurociencia, y el IES La Asunción, con un trabajo sobre ELA, han sido reconocidos con el segundo y tercer premio, respectivamente. Sin embargo, más allá de los resultados, la Olimpiada pone el foco en el proceso y en la experiencia vivida por los participantes.

El jurado ha querido destacar especialmente la implicación del profesorado, “cuyo acompañamiento resulta fundamental en el desarrollo de los proyectos. Su trabajo, en muchas ocasiones poco visible, permite guiar al alumnado en el proceso de investigación y fomentar su interés por la ciencia desde una perspectiva práctica”.

Además, la iniciativa contribuye a despertar la curiosidad científica de los estudiantes, quienes, en algunos casos, llegan a desarrollar pequeños ensayos experimentales o a profundizar en líneas de investigación emergentes. “Este contacto temprano con la ciencia no solo refuerza su formación, sino que también les permite visualizar posibles trayectorias académicas y profesionales”.

DESPIECE | Una iniciativa pionera que crece edición tras edición

La Olimpiada de Biología y Salud CEU Elche nació como una iniciativa pionera en España con el objetivo de fomentar la vocación científica entre estudiantes preuniversitarios. Desde su primera edición, la propuesta ha apostado por un enfoque práctico basado en la elaboración de proyectos de investigación y su defensa en formato de congreso científico.

La Olimpiada reconoce el talento joven y el compromiso del profesorado con la ciencia. / INFORMACIÓN

En las ediciones anteriores, los trabajos premiados ya abordaron áreas como la biomedicina o la neurociencia, anticipando la evolución hacia propuestas cada vez más complejas y rigurosas. La segunda edición confirmó esta tendencia, con proyectos centrados en el estudio del cerebro o el desarrollo de nuevas líneas de investigación aplicada.

En su tercera convocatoria, “la Olimpiada ha reforzado su posicionamiento como una experiencia formativa de referencia, consolidando un modelo que combina aprendizaje, investigación y contacto directo con el ámbito universitario”, según José Miguel Soria, promotor de este proyecto formativo.