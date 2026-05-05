El nuevo profesional que busca la empresa: sabe leer datos, usar IA y tomar decisiones

La empresa ya no necesita únicamente profesionales que sepan interpretar balances, diseñar estrategias comerciales o analizar mercados. Tampoco busca solo perfiles técnicos capaces de programar o manejar grandes bases de datos. En plena transformación digital, cada vez gana más valor un perfil híbrido: alguien que entienda cómo funciona una organización, sepa leer sus datos, utilice herramientas de inteligencia artificial y convierta esa información en decisiones estratégicas. A esa nueva realidad responde el Grado en Inteligencia de los Negocios —Business Intelligence—, que la Universidad CEU Cardenal Herrera impartirá a partir del próximo curso académico en Alicante.

La nueva titulación nace en un contexto en el que la inteligencia artificial y el Big Data han dejado de ser conceptos reservados a departamentos tecnológicos. Hoy atraviesan la gestión de clientes, las finanzas, la logística, el marketing, los recursos humanos, la industria, la banca o el comercio. Según el World Economic Forum, la inteligencia artificial y el Big Data encabezan las competencias de crecimiento más rápido para el periodo 2025-2030, mientras que perfiles como los especialistas en Big Data o en inteligencia artificial y aprendizaje automático figuran entre los empleos de mayor proyección vinculados a la transformación tecnológica.

El nuevo Grado en Inteligencia de los Negocios del CEU busca responder a la demanda de profesionales capaces de transformar datos en estrategia empresarial / INFORMACIÓN

Una formación para traducir datos en estrategia

El Grado en Business Intelligence del CEU se sitúa en un terreno todavía poco habitual dentro de la oferta universitaria valenciana. Frente a titulaciones tradicionales de empresa o a estudios puramente tecnológicos, plantea una formación integrada en datos, empresa, tecnología y toma de decisiones. La Comunidad Valenciana cuenta ya con una oferta pública relacionada con la inteligencia y analítica de negocios en la Universitat de València; la propuesta del CEU se suma ahora desde el ámbito privado con una orientación aplicada al negocio, al uso profesional de la tecnología y a la conexión temprana con la empresa.

El objetivo no es formar únicamente analistas de datos, sino profesionales capaces de entender qué significan esos datos dentro de una organización. Por eso, el plan formativo combina materias vinculadas a economía, finanzas, marketing, fiscalidad, estrategia empresarial y mercados internacionales con programación, estadística, Big Data, minería de datos, visualización de información, inteligencia artificial, ciberseguridad, legaltech, ética del dato y gobernanza responsable. En otras palabras, rompe la división clásica entre quienes “saben de empresa” y quienes “saben de tecnología”.

Uno de los ejes más diferenciales del grado es su orientación práctica. El alumnado aprenderá a realizar análisis descriptivos con tecnologías avanzadas de Big Data, minería de datos, informes, sistemas de reporting y creación de dashboards, pero también análisis predictivos y prescriptivos mediante herramientas de inteligencia artificial. Esto supone pasar de explicar qué ha ocurrido en una empresa a anticipar escenarios, proponer respuestas y ayudar a decidir con mayor precisión.

Del aula al entorno profesional

La titulación se impartirá en el Campus Cámara CEU en Alicante, un espacio que conecta la formación universitaria con el tejido productivo de la provincia. Este aspecto resulta especialmente relevante en un grado orientado a la inteligencia de negocio, porque el aprendizaje no se limita a dominar herramientas como Python, R, Power BI, Tableau, SQL, NoSQL, Spark, machine learning o procesamiento del lenguaje natural. La clave está en aplicarlas a problemas reales: cómo reducir costes, mejorar procesos, anticipar demanda, detectar riesgos, segmentar clientes o presentar información útil a un comité de dirección.

El Campus Cámara CEU de Alicante acogerá una titulación centrada en Business Intelligence, Big Data e inteligencia artificial aplicada a la empresa / INFORMACIÓN

Esa conexión con la realidad empresarial permite acercar al estudiante a un entorno profesional desde los primeros cursos. El grado prevé metodologías activas, proyectos, casos prácticos, aprendizaje experiencial y contacto con profesionales que ya trabajan en ámbitos relacionados con datos, transformación digital y consultoría tecnológica. En este marco, las prácticas y colaboraciones con empresas de referencia —como Deloitte, EY, Power Electronics, Cámara de Comercio, Vectalia, Pikolinos, Air Nostrum o NTT Data, entre otras— refuerzan la orientación hacia la empleabilidad.

Al mismo tiempo, el alumnado se integrará en la vida universitaria de la CEU UCH en Elche, un campus urbano con más de 2.000 estudiantes en distintas titulaciones. Esta doble dimensión permite combinar el contacto con empresas, emprendedores y profesionales en Alicante con la experiencia académica y universitaria de Elche. Para los futuros estudiantes, el atractivo está precisamente en esa mezcla: aprender en un entorno conectado con el mercado sin renunciar a la vida universitaria.

Tecnología con criterio ético

La formación en inteligencia artificial y análisis de datos plantea también una pregunta de fondo: no solo qué se puede hacer con la tecnología, sino cómo debe hacerse. Por eso, el nuevo grado incorpora una dimensión ética, humanista y sostenible vinculada al uso responsable del dato, la gobernanza algorítmica, la privacidad, la ciberseguridad, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el impacto social y medioambiental de las decisiones basadas en información. Formar en inteligencia artificial sin atender a sus riesgos, sesgos y consecuencias sería una respuesta incompleta a las necesidades actuales.

A esa formación técnica y empresarial se suma el Diploma Universitario de Experto en Desarrollo Personal y Profesional para la Empleabilidad, un título propio complementario, gratuito e integrado en el horario durante los dos primeros cursos. Su finalidad es reforzar competencias transversales como comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, marca personal, emprendimiento, inglés técnico, herramientas digitales e inteligencia artificial aplicada con criterio. El planteamiento es que el estudiante no espere al final del grado para pensar en su futuro profesional, sino que empiece a construirlo desde primero.

La CEU UCH ofrecerá también la posibilidad de cursar el Doble Grado en Inteligencia de los Negocios + Dirección de Empresas, una opción de cinco años y 330 créditos ECTS dirigida a quienes buscan reforzar su perfil directivo. Esta vía combina la visión global de la gestión empresarial con las competencias técnicas del Business Intelligence y prepara para ámbitos como consultoría, control de gestión, dirección basada en datos, transformación digital, innovación corporativa o proyectos de inteligencia artificial aplicada a la empresa.

El resultado es un perfil cada vez más reconocible en el mercado: un profesional capaz de hablar con dirección general, entender las necesidades financieras, interpretar datos, coordinarse con equipos tecnológicos y explicar conclusiones de forma clara. En la economía digital, saber programar puede ser importante; saber decidir con datos, hacerlo con criterio y explicar por qué se toma una decisión empieza a ser imprescindible.