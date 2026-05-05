Pacientes denuncian esperas de más de un año en Dermatología y Maxilofacial y el General de Elche lo niega

Las listas de espera vuelven a situar al Hospital General Universitario de Elche en el foco, esta vez a raíz de nuevas quejas de pacientes por demoras en servicios como Dermatología y Cirugía Maxilofacial, a las que se suma el precedente reciente de Traumatología, donde la propia Conselleria de Sanidad llegó a reconocer esperas de más de dos años en procesos quirúrgicos. Frente a estas denuncias, fuentes de la Dirección del centro sanitario sostienen que los tiempos de espera reales no se corresponden con las cifras trasladadas por algunos usuarios, que hablan de más de un año, y remiten los casos concretos y "aislados" al SAIP, el Servicio de Atención e Información al Paciente de la Conselleria de Sanidad.

La última queja conocida parte de una paciente que asegura haber vivido cómo, en consultas externas de Dermatología, solicitó una cita y recibió como respuesta que no podían darle fecha porque la lista de espera del servicio superaba el año y medio. Según este testimonio, se le indicó que acudiera al SAIP para presentar una queja, al no existir capacidad para asumir más pacientes. La Dirección del hospital, sin embargo, niega que esa sea la espera real y subraya que, en caso de situaciones individualizadas, debe analizarse cada expediente concreto.

Dermatología: datos oficiales y respuesta del centro

Los datos oficiales publicados por la Conselleria de Sanidad correspondientes a diciembre de 2025 reflejan una demora quirúrgica media en Dermatología de 77 días en el conjunto de la Comunidad Valenciana. En el caso del Hospital General Universitario de Elche, esa demora figura en 276 días, con un total de 4 pacientes en lista quirúrgica: uno con espera de 0 a 90 días y tres con más de 180 días.

Estas cifras sitúan al centro ilicitano por encima de la media autonómica en esa especialidad, aunque se trata de un volumen reducido de pacientes en lista quirúrgica. En la Comunitat, según los mismos datos, había 65 pacientes en espera: 50 con 0 a 90 días, 5 entre 91 y 180 días y 10 con más de 180 días.

Fuentes de la Dirección del Hospital General de Elche matizan, no obstante, que esas cifras no deben confundirse con las esperas actuales comunicadas internamente. Según explican, la espera estructural de Dermatología sería de 35 días, entendida como el tiempo medio que pasa un paciente en lista antes de una intervención quirúrgica y no como una cita ordinaria de consulta.

Una imagen de archivo del Servicio de Atención e Información al Paciente, ubicado en la planta baja del Hospital General. / antonio amorós

Desde el centro aclaran además la diferencia entre espera y demora. La espera se refiere al tiempo medio antes de la intervención, mientras que la demora mide cuánto llevan esperando, de media, los pacientes que permanecen en la lista en un momento determinado. Según la explicación facilitada por la Dirección, la demora puede ser menos representativa si se incorporan muchos pacientes nuevos con pocos días de espera acumulados, ya que eso altera la media. Por ello, consideran más fiable analizar la espera estructural.

Maxilofacial: denuncia de un año y cifras autonómicas

La segunda queja trasladada a este periódico afecta al servicio de Cirugía Maxilofacial. Un ciudadano asegura que su hijo lleva aproximadamente un año esperando una intervención quirúrgica. La Dirección del hospital desmiente que la demora general del servicio sea superior a un año, aunque precisa que no puede valorar la situación concreta sin conocer el expediente y vuelve a remitir al usuario al SAIP como vía adecuada para canalizar reclamaciones o revisar casos individualizados.

Los datos oficiales de la Conselleria relativos a diciembre de 2025 indican que la demora media quirúrgica en Maxilofacial en la Comunidad Valenciana era de 96 días, con 2.395 pacientes en lista: 1.203 entre 0 y 90 días, 446 entre 91 y 180 días y 746 con más de 180 días.

En el Hospital General de Elche, la misma estadística reflejaba una demora media de 170 días, es decir, 74 días más que la media autonómica. En ese momento, el centro acumulaba 230 pacientes pendientes de intervención en esta especialidad: 71 entre 0 y 90 días, 50 entre 91 y 180 días y 109 con más de 180 días.

El contraste entre estos datos y la respuesta del hospital deja dos planos distintos. Por un lado, la existencia de cifras oficiales que muestran una demora media superior a la autonómica en determinadas especialidades quirúrgicas. Por otro, la posición de la Dirección, que rechaza extrapolar esas cifras a casos concretos y sostiene que el tiempo indicado por algunos pacientes no puede confirmarse sin una revisión individualizada.

El precedente de Traumatología

Estas quejas llegan después de que este periódico publicara que la Conselleria de Sanidad reconoció esperas superiores a dos años en el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital General de Elche. Ese reconocimiento figuraba en una resolución del secretario autonómico de Planificación, Información y Transformación Digital, Bernardo Valdivieso, tras el recurso de alzada presentado por una paciente que solicitó acogerse a la libre elección de especialista.

La paciente había pedido cambiar el servicio de Traumatología del Hospital Vega Baja de Orihuela por el del Hospital General de Elche, al haber recibido referencias sobre la especialización del centro ilicitano en la intervención quirúrgica que necesitaba. La gerencia del departamento rechazó la solicitud alegando exceso de demanda asistencial y demora en la lista de espera quirúrgica.

En la resolución autonómica, el Departamento de Salud de Elche-Hospital General se ratificó en la denegación de la libre elección “debido a un exceso de demanda asistencial y demora en la lista de espera quirúrgica en el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatológica del Hospital General Universitario de Elche de más de dos años en procesos similares a los de la paciente”.

Ese argumento fue aceptado por la Secretaría Autonómica, que acabó rechazando el recurso. La resolución evidenciaba así la saturación de un servicio en el que, según los últimos datos publicados entonces por la Conselleria, el tiempo medio de espera quirúrgica en diciembre de 2023 era de 107 días, con 874 pacientes en lista. De ellos, 371 estaban por debajo de 90 días y 367 superaban los 180 días.

El caso de Traumatología introdujo un elemento relevante en el debate: no se trataba únicamente de quejas de pacientes, sino de una respuesta administrativa que reconocía de forma expresa que había procesos similares con demoras de más de dos años. Ahora, las nuevas quejas en Dermatología y Maxilofacial vuelven a poner sobre la mesa la dificultad de interpretar las estadísticas oficiales y de conciliar los datos medios con las experiencias individuales.