Las playas de Elche pasan el filtro de calidad: estas son las cinco que revalidan la bandera azul

Elche ha revalidado las cinco banderas azules en las playas de Arenales del Sol, El Carabassí, El Altet, La Marina y Les Pesqueres-El Rebollo mientras que Santa Pola ha recuperado este sello con la playa del Tamarit después de que en los últimos años incluso se sucedieran protestas en la villa marinera por la pérdida de esta certificación debido a la ocupación de playa para la práctica del kitesurf

Las banderas azules son uno de los distintivos de calidad y certificación ambiental que otorga cada año la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) avalada por el Ministerio de Transición Ecológica. La entidad dio este martes a conocer los resultados después de valorar diferentes criterios como la calidad del agua, gestión ambiental, servicios ofrecidos, seguridad de los bañistas o la información y educación ambiental en torno a ella, como expuso la edil de Turismo, Irene Ruiz.

Pasando este filtro de calidad, Elche mantiene el pulso, lo que ha contribuido este 2026 a que la provincia de Alicante se haya consolidado como la zona con mayor número de playas galardonadas. Y lo hace sumando siete nuevos arenales, que recuperan o bien obtienen por primera vez la bandera azul, y perdiendo un reconocimiento.

Arenals del Sol-Sur, en Elche, con bandera azul. / MATIAS SEGARRA

77 playas

El resultado lo dio a conocer este martes la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), que eleva hasta 77 las playas con bandera azul. Calp suma dos nuevas playas, Puerto Blanco y Racó, mientras que El Campello incorpora por primera vez Cala Lanuza, y otras tres poblaciones recuperan galardones perdidos, como con Xàbia con Arenal y Altea con l'Espigó. Del mismo modo Benissa pierde Cala Fustera, pero suma l'Advocat.

A nivel autonómico, la Comunidad Valenciana también lidera el ranking, con 152 playas en total en 48 municipios, estando más de la mitad de los galardones en Alicante, lo que acredita los servicios y calidad de las aguas de estos arenales. Le sigue Andalucía con 142 banderas azules y Galicia con 118.

A nivel provincial, Alicante es líder con 77, la mayor marca en la historia de este galardón, estando en segundo lugar Pontevedra con 56 banderas, seguida de Málaga con 45 y A Coruña con 44. Y destaca Orihuela con 10 calas reconocidas, siendo el segundo municipio como más calas empatado con Cullera (Valencia) y Águilas (Murcia), con Sanxenxo (Pontevedra) en primer lugar con 18 playas.

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Ininterrumpidas

Además, desde Adeac han destacado que en el mundo únicamente siete playas mantienen la bandera azul de forma ininterrumpida desde su creación en 1987 en España, estando tres de ellas en Alicante: San Juan en Alicante, La Fossa en Calp y Carrer la Mar en El Campello, a las que hay que sumar en el resto del país la playa El Carregador en Alcalá de Xivert (Castellón), Sant Antoni en Cullera (Valencia), Nord en Gandía (Valencia) y Bastiagueiro en Oleiros (La Coruña).