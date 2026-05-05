El parking que el viento se llevó en Elche

Lo que hace apenas unos meses el equipo de gobierno de PP y Vox de Elche presentó como una mejora largamente esperada para acondicionar dos aparcamientos en Puertas Coloradas, como así fue inicialmente, se ha convertido en un foco de cierto malestar.

Y es que la medida para acabar con años de baches, rellenando la superfície con grava y arena, ha terminado generando cierto recelo vecinal especialmente cuando corre viento y se levanta polvareda que llega a alcanzar la viviendas. Tal es la situación que incluso se han reunido ya alrededor de 150 firmas contra esta solución municipal.

La reclamación la presentó por registro este lunes José García Gracia, uno de los vecinos, mediante un escrito dirigido a la Administración local en el que solicita el asfaltado definitivo de las dos zonas habilitadas para estacionamiento en la calle Blas Orts Sánchez, que limitan con los huertos del Cebo y de Sant Josep.

En el documento, respaldado por decenas de residentes, denuncian que las actuaciones realizadas hasta ahora “no han solucionado el problema existente relacionado con la suciedad” y que, además, han generado una situación todavía peor debido al material empleado en la obra. Incluso hay quien, a modo de chanza indica que este es el parking "que el viento se llevó", haciendo alusión al título de la mítica película.

Rachas

Según explican los vecinos, se han solventado los problemas de acceso de vehículos, ya que hubo épocas en las que conductores incluso notificaban desperfectos en los bajos, pero el problema aparece cuando soplan fuertes rachas de viento o circulan vehículos: el material se dispersa fácilmente y genera nubes de polvo que terminan entrando incluso en las viviendas cercanas, aseguran quienes residen en las proximidades.

“Ahora cuando se seca esto y sopla un poco de aire se llena toda la casa de polvo”, lamenta Raquel Castello, una de las vecinas que vive en el primer edificio a escasos metros de los estacionamientos. La ilicitana asegura que el problema, que viene de largo, se agravó con las obras de acondicionamiento porque el nuevo material no se ha terminado de asentar.

Restos de poda acumulados junto al parking este martes / AXEL ALVAREZ

Uno de los residentes más veteranos de la zona, Vicente Macià, también secunda estas quejas. "Han echado hormigón molido y si de vez en cuando no echan agua, eso hace una polvareda demasiado grande”. Este residente entiende que no se ha empleado zahorra de cantera, que sería más compacto y habitual en este tipo de acondicionamientos provisionales.

Plan inversor

Fue el pasado febrero cuando el equipo de gobierno anunciaba el plan inversor para el barrio. La gran apuesta, y tomando en cuenta las más de 1.000 firmas recogidas de residentes, será una piscina cubierta en el recinto deportivo proyectado de 16.000 metros cuadrados en el sector E-15, entre las calles Vicente Antón Selva, Pintor Juan de Juanes y el Jardín Oftalmólogo Fernando Soler.

Si bien, otras de las acciones más modestas que se ejecutaron recientemente fue la adecuación con zahorra artificial, según expuso el equipo de gobierno, de los aparcamientos en dos parcelas de 700 y 1.200 metros cuadrados delimitadas por huertos y la vía pública.

Entonces el edil de Espacios Públicos, Claudio Guilabert, apuntaba a que el objetivo era dejar atrás la pésima imagen de ambos estacionamientos, muy demandados no solo por inquilinos sino también por docentes del centro integrado de FP de La Torreta, complejo educativo que se encuentra a las espaldas de la parcela más amplia.

Desde la concejalía se tralasladó que con las obras se daría sentido a las plazas proyectando varias decenas de espacios hábiles más para dejar el vehículo, concretamente 110 plazas. Expuso incluso que habría algunas señalizadas para personas con discapacidad, pero, pasado el tiempo, los solares siguen sin tener marcas que delimiten los aparcamientos.

Enseres en uno de los solares de Puertas Coloradas en Elche / AXEL ALVAREZ

Sobre el estado del enclave, las quejas no se limitan únicamente al estado del firme. Junto a ambos parkings se ubican dos huertos de palmeras, uno de titularidad municipal (el más amplio) y otro privado, que presentan un evidente deterioro y una notable acumulación de residuos, especialmente el que atañe a propietarios privados.

Si bien, ambos pulmones verdes están abiertos completamente al público y cuesta diferenciarlos, salvo por algún pequeño cartel sobre alguna palmera que indica que uno es propiedad privada.

Desde los márgenes pueden apreciarse multitud de datileras sin podar rodeadas de ramas secas, así como residuos de las palmáceas por el suelo junto a botellas de plástico, bolsas y desperdicios diversos que se amontonan ofreciendo una imagen de dejadez que los residentes consideran impropia de un entorno tan emblemático para Elche y protegido por la ley del Palmeral.

Ramas secas junto al estacionamiento en la calle Blas Orts Sánchez en Elche / J.R.Esquinas

Mapa

Precisamente ambos enclaves forman parte de los 115 huertos repartidos en el núcleo urbano que constan en el mapa cartográfico de 2013 elaborado por la concejalía de Urbanismo y que se adjunta en contratos como el de la poda de palmeras, adjudicado hace días para cuatro meses, con tal de que las empresas conozcan la envergadura de los trabajos.

Precisamente la acumulación de residuos y el mal estado del palmeral preocupan especialmente por el riesgo que puede suponer de cara al verano ante incendios en una zona muy próxima a viviendas y con abundante vegetación.

Falta de luz

Además del polvo y la suciedad, los residentes denuncian otras carencias en la zona como la falta de iluminación, partiendo de que sólo hay farolas en esta calle en las fachadas de los bloques de pisos.

En este contexto Tania Vilches, una de las vecinas de Puertas Coloradas, asegura que algunas zonas quedan prácticamente a oscuras durante la noche e incluso manifiesta que recientemente se han producido roturas en las lunas de vehículos estacionados cerca y lo achaca a que la escasa visibilidad a ciertas horas favorece este tipo de situaciones vandálicas.

Hace unos meses residentes de la avenida de Dolores, a escasos 250 metros, también afeaban la falta de farolas en una de las aceras, la más próxima al Huerto de la Casa de la Virgen, que es solo un ejemplo de varios tramos lúgubres en las proximidades de estos vergeles declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

La respuesta municipal es que por afecciones de la ley del Palmeral hay ciertos puntos de la vía pública donde no puede instalarse alumbrado, aunque a la vista está que hay huertos municipales que llegan a tener las farolas por dentro, como podría ser el caso del Camí de la Almassera, que conecta el Hort de Rojeta con el de La Pipa de Sempere, en las proximidades de Pontos. En este caso la travesía dispone de una iluminación parcial con una quincena de farolas colocadas dentro de los huertos en el extremo más cercano a la calle Curtidores.

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La solución que da el Ayuntamiento es la implantación progresiva de luces led dentro del plan de modernización del alumbrado y de eficiencia energética que garantice más luminosidad para cubrir ciertas zonas más oscuras.