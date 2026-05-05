Vox revienta el pleno en Elche: Samuel Ruiz tilda de “idiota” a la portavoz de Compromís, Esther Díez

El aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández estaba llamado a convertirse este martes en uno de los grandes protagonistas del pleno ordinario. Primero, con la moción de Compromís relativa a la mejora acústica en el entorno de la terminal, en la que puso en evidencia el impacto de los 126.000 vuelos anuales sobre la población del entorno, y en la que también se habló de la segunda pista, que es en lo que se refugiaron PP y Vox para votar en contra; después, en el punto de información del Gobierno municipal, donde debía hablarse de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se quiere impulsar para ordenar las campas de vehículos situadas en Torrellano y El Altet. Más que nada por la coincidencia de ambas cuestiones en una misma sesión, en la que estaban incluso representantes de los vecinos. Sin embargo, al final, el protagonismo fue para la moción de Vox relativa al incremento de la seguridad ciudadana, la actualización de las plantillas policiales y la creación de la unidad especializada en bandas en el municipio de Elche. Y lo fue porque el edil de Vox, Samuel Ruiz, perdió los papeles completamente -y la educación- y llamó “idiota” a la portavoz de Compromís, Esther Díez. La situación fue tal que la presidenta del pleno, la popular Irene Ruiz, dijo que no constaría en acta la palbra “idiota”.

Esther Díez, con la bancada de la derecha enfrente, este martes. / Áxel Álvarez

Agresiones sexuales

Samuel Ruiz, en su intervención, había puesto el foco en el aumento de agresiones sexuales con penetración, que, según los datos del Ministerio del Interior, han pasado de 30 a 39 en un año en Elche, agitando así el discurso de la inseguridad. Ante ello, la portavoz de Compromís respondió que, “entonces, tendremos que defender las políticas públicas que nos permiten atajar ese machismo estructural”, a lo que agregó que, “si me siento más insegura como mujer en este 2026, es por ese ataque sistemático que hacen a las políticas feministas, a las políticas de igualdad, es decir, a todas las herramientas que tiene la Administración pública para luchar contra el machismo estructural que ustedes son absolutamente incapaces de reconocer, aunque todos los datos objetivos les digan lo contrario”. Sin embargo, en el segundo turno de Samuel Ruiz la lió. “Lo que aquí se debate trasciende de la simple gestión. Afecta directamente a la convivencia de nuestra ciudad y de nuestros barrios. Yo respeto su ideología, pero le hablo desde la realidad de la calle”, sostuvo el concejal voxista, para, dirigiéndose a Esther Díez, preguntarle: “¿Usted no tiene hijos? ¿Usted no tiene sobrinos? ¿No ve lo que está ocurriendo a nuestro alrededor?”, tras lo que apostilló: “Si a estas alturas sigue pensando que el peligro es una etiqueta política que se han inventado, es que usted es idiota”.

La bancada de PP y Vox, en una de las votaciones este martes. / Áxel Álvarez

Decoro y decencia

El revuelo, a partir de ahí, estaba servido, en una jornada en la que en otra sesión, esa extraordinaria, se iba a abordar el aborto, con colectivos feministas y provida en el Salón de Plenos. En un pequeño receso tras una moción de urgencia presentada por el PSOE para que Elche se acogiera al plan de vivienda estatal y que salió adelante por unanimidad, Esther Díez subrayó que se habían vulnerado “el decoro, la decencia y las reglas democráticas”, y afirmó que “es sintomática está virulencia, porque se insulta a personas de la oposición, y se les deshumaniza”. La portavoz de Compromís también pidió una condena pública al alcalde, Pablo Ruz, que en el otro punto, al hilo de la vivienda, le reprochó a la edil de la formación valencianista que continuamente les llame “fachas”, que, por otra parte, es con lo que trató de defenderse Samuel Ruiz en medio del rifirrafe.

El concejal de Espacios Públicos, José Claudio Guilabert, y el alcalde de Elche, Pablo Ruz. / Áxel Álvarez

Comisión de seguimiento

Atrás quedaba el aeropuerto, donde Esther Díez puso el foco en la comisión de seguimiento, que afirmó que lleva dos años sin convocarse sin que el Ayuntamiento haya dicho nada ni se sepa quién es el representante ahora, mientras que su homólogo en el PSOE, Héctor Díez, hizo hincapié en la segunda pista del aeropuerto, diciendo que “no viene a cuento”, a lo que añadió que “es un tema anzuelo para confrontar con el Gobierno de España, es un tema que pusieron encima de la mesa los Carlos, esos que ahora lo están pasando tan mal, el señor Mazón y el señor Baño”. A partir de ahí, enlazó con las campas y defendió el plan especial que empezó a tramitar el Gobierno de izquierdas, frente a la modificación del PGOU que quiere impulsar el actual bipartito.

Una vista general del pleno ordinario de este martes. / Áxel Álvarez

Segunda pista

Ante ello, por Vox tomó la palabra Samuel Ruiz, que dijo estar de acuerdo en defender a los vecinos, pero que votaba en contra de la moción por las referencias a la segunda pista. “Una vez más utilizan ese radicalismo, ese talibanismo que tienen para volver a meternos en posiciones en contra de una segunda pista en el aeropuerto de Elche”, subrayó el edil voxista. Por su parte, el concejal de Espacios Públicos, José Claudio Guilabert, tomó la palabra por el PP para sostener que hace una semana estuvo el director general de Aviación del Gobierno de Pedro Sánchez, aunque no se dio cuenta públicamente, para exponer un plan de inversiones de 2027 a 2031, aunque el popular no dio muchos más datos, más allá de que se incrementarán las partidas que podrán solicitar los vecinos y vecinas de Torrellano.

Clarisas

Todo en un contexto en el que, en poco más de un año, se celebrarán las próximas elecciones municipales y en el que los diferentes partidos políticos comienzan a fijar posiciones de cara a la cita electoral, aunque algunas de las formaciones aún no hayan deshojado la margarita y no esté claro quién será su candidato o candidata. Tanto es así que significativo fue el punto de la aprobación provisional de la modificación puntual número 39 del Plan General, por la que se está tramitando la declaración de Las Clarisas como Bien de Relevancia Local. Hubo unanimidad, pero el punto sirvió para que unos y otros se tiraran los trastos a la cabeza. El alcalde, Pablo Ruz, le reprochó a la izquierda que en su día quisiera privatizar el antiguo convento, y la oposición le recriminó los incumplimientos en cuanto a las promesas de inversiones de la Generalitat en Elche, ya no sólo por Las Clarisas, también por el Tram y la Ronda Sur.

Un marco para el contrario

Ahora bien, por encima de todo, unos y otros trataron de crear un marco con el que retratar al contrario. Ruz incidió en el “modelo de la bronca, el enfado y el cabreo permanente” para referirse a la oposición; Héctor Díez recurrió a lo largo de toda la sesión a las “incoherencias” e “incumplimientos” del regidor ilicitano y los suyos; y Esther Díez, que abogó por volver a intentarlo con el expediente de Bien de Interés Cultural (BIC) para Las Clarisas, puso el foco en que el Ejecutivo local no se está ocupando de los problemas reales de la calle.

Con el Sahara Occidental

Más tarde, Ruz, fiel a su estrategia pleno tras pleno de tratar de confrontar con el Ejecutivo central y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó la moción de su grupo para apoyar las reivindicaciones del Sahara Occidental, que salió adelante incluso con el voto a favor de Compromís, y en la que los socialistas votaron en contra, después del cambio de postura de su jefe de filas en 2022.

La edil socialista Patricia Macià, en el pleno. / Áxel Álvarez

Plan de ajuste

Todo, además, en un pleno ordinario en el que se comenzó con un caldeado debate en materia de Hacienda, como suele ser habitual, en este caso, a cuenta del informe de seguimiento del Plan Económico-Financiero 2025-2026 correspondiente al cuarto trimestre de 2025. El vicealcalde y edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, defendió la situación económica del Ayuntamiento ilicitano, pese al plan de ajuste que se debió presentar para 2025 y 2026 por la inestabilidad presupuestaria, y defendió que hay “una deuda contenida”, que, apostilló, “está entre un 14 % y un 28% solamente dependiendo de si atendemos a esa deuda real o a la legal, que es la que se ha firmado en los bancos”. Un discurso que trataron de desmontar Compromís y PSOE. Esther Díez incidió en que “estamos hablando de esas correcciones que tiene que aplicar este Gobierno local por haber despilfarrado dinero público”, y afirmó que se ha duplicado la deuda en este tiempo. “Lo sangrante de esta situación es que, a pesar de este agujero, no se está dando respuesta a los problemas más significativos que tiene la gente en la calle”, indicó. “El afán incontrolado por dejar sin dinero las arcas municipales es tan alto que no cumplen ni sus propias previsiones de un mes para otro”, afirmó, mientras, la edil socialista Patricia Macià, que acusó al bipartito de tener “tensionadas las cuentas con tal de hacerse su foto o su vídeo”.

Hospitalización

La guinda del pastel la puso el inicio del debate de la moción de Compromís relativa a la prórroga y consolidación del escudo social del alquiler. Esther Díez trató de introducir una autoenmienda para eliminar el punto que se refería a la votación en el Congreso de los Diputados de la semana pasada, porque la propuesta estaba planteada para el lunes anterior, pero el pleno se tuvo que suspender por la hospitalización del alcalde. Sin embargo, la presidenta, Irene Ruiz, dijo que, con el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) en la mano, tenía que haberse presentado por registro 48 horas antes. Díez afeó entonces que se fuera flexible con la suspensión de la sesión por el ingreso en el hospital del alcalde de Elche y no con la modificación de la moción, cuando, además, ella se había perdido un par de plenos por su maternidad sin posibilidad de aplazamiento alguno, pese a ser solo una concejala en su grupo.