Espectáculo de 180 drones, música romana y bendición del papa León XIV para el 25 aniversario del Misteri d'Elx como Patrimonio de la Humanidad

Elche conmemorará el XXV aniversario de la declaración del Misteri d’Elx como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la Unesco con una programación gratuita que combinará tradición, liturgia, tecnología, música y participación ciudadana, así como reconocidos nombres. Entre los actos más llamativos, figuran un espectáculo de 180 drones junto al Palacio de Altamira y un concierto extraordinario dirigido por Marco Frisina, maestro de capilla de la Catedral de Roma y uno de los grandes referentes internacionales de la música sacra contemporánea.

El Patronato del Misteri d’Elx ha presentado un calendario de actividades que comenzará el sábado 16 de mayo con una jornada de puertas abiertas en la Casa de La Festa y tendrá su acto central el 18 de mayo, fecha en la que se cumple el aniversario de la proclamación oficial por parte de la Unesco. La programación se prolongará hasta el 11 de junio, con propuestas que buscan acercar La Festa a nuevos públicos sin perder su esencia.

Drones para mirar la Festa desde el cielo

Uno de los actos más singulares llegará el viernes 22 de mayo, a las 22 horas, con el espectáculo de drones "Instantes de la Festa. Otra mirada", que tendrá lugar en el entorno del Palacio de Altamira, en la plaza del Palau. La propuesta contará con un vuelo de 180 drones y una duración aproximada de 15 minutos.

Presentación en la Casa de la Festa del 25 aniversario de la declaración del Misteri d'Elx como Patrimonio de la Humanidad / V. L. Deltell

Según explicó el presidente de la comisión de protocolo del Patronato, Juan Molina, no se trata de un espectáculo genérico, sino de una creación pensada expresamente a partir del Misteri. “Está construido a partir de nuestras escenas, de nuestra música y de un hilo conductor narrativo”, señaló durante la presentación.

El espectáculo recreará algunos de los momentos más reconocibles de La Festa, como el ángel del Araceli, el apostolado, la coronación o el propio aparato aéreo del drama asuncionista. Todo ello estará acompañado por música del Misteri sincronizada con las figuras y por una voz en off que guiará el relato. La intención, según el Patronato, es que incluso quien no conozca en profundidad la representación pueda entender que el origen de lo que verá en el cielo está en la Festa.

“Por primera vez en Elche, muy cerca de la basílica, 180 drones van a contar el Misteri en el cielo”, resumió Molina. Antes del espectáculo, desde las 20.30 horas, habrá actividad en la plaza del Palau, frente a las fuentes del Palacio de Altamira, con fotocol, reparto de elementos conmemorativos y un punto de encuentro pensado para que los asistentes compartan dónde estaban aquel 18 de mayo de 2001, cuando se conoció la declaración de la Unesco.

El objetivo es que la noche combine memoria y lenguaje contemporáneo. El Patronato insiste en que esta propuesta no sustituye ni explica el Misteri, sino que ofrece otra forma de mirarlo. Una lectura visual, actual y abierta, pensada para proyectar la Festa hacia nuevos públicos a través de la tecnología.

Un concierto con Marco Frisina

La segunda gran cita destacada será el 11 de junio, con un concierto extraordinario de Marco Frisina junto a la Capella, la Escolanía del Misteri y la Orquesta Sinfónica Ciutat d’Elx. Frisina, maestro de capilla de la Catedral de Roma y rector de la basílica de Santa Cecilia en Trastevere, ha compuesto más de 150 cantos litúrgicos, bandas sonoras y oratorios para Juan Pablo II y Benedicto XVI, además de dirigir en grandes celebraciones en la plaza de San Pedro.

La edil Irene Ruiz dio la enhorabuena al Misteri por su efémeride en nombre del Ayuntamiento de Elche / V. L. Deltell

Molina destacó que la presencia de Frisina en Elche sitúa a los cantores ilicitanos en un contexto internacional. El programa será monográfico de su obra y estará dirigido por el propio compositor, en un formato poco habitual para la Capella y la Escolanía. “Aquí se cruzan varias cosas: la creación musical, la interpretación, la tradición del Misteri y un planteamiento sinfónico”, apuntó.

El mestre de Capella, Francisco Javier Gonzálvez, señaló que tanto la Capella como la Escolanía preparan esta conmemoración “con mucho cariño”. Además, puso en valor la importancia que tendrá la participación musical en la misa del 18 de mayo y en el concierto posterior. Para la celebración eucarística se está preparando una misa especial cantada por unas 120 voces, con toda la familia musical del Misteri y con acompañamiento orquestal para dotarla de mayor solemnidad.

Gonzálvez subrayó que la visita de Frisina ha generado una enorme expectación entre los cantores. “Para la Escolanía y para quienes trabajamos la música litúrgica, Marco Frisina es un gran referente”, señaló. Incluso apuntó que algunas personas, al conocer que el maestro romano acudirá a Elche, ya están organizando desplazamientos para asistir al concierto. “Para los coros a nivel nacional es un referente”, añadió.

Puertas abiertas, misa y procesión

La programación arrancará el sábado 16 de mayo con una jornada de puertas abiertas en la Casa de La Festa, de 10 a 14 horas. Los asistentes podrán conocer espacios normalmente menos visibles del trabajo diario del Misteri, ver elementos vinculados a la representación y contemplar una exposición de dibujos escolares.

La vocal de la comisión de Cultura y Educación, Gemma Bolaños, explicó que el objetivo es abrir la Casa de La Festa a la ciudadanía para que pueda descubrir no solo lo que se ve los días 14 y 15 de agosto, sino también todo el trabajo previo que permite que la representación llegue cada año a la basílica. La jornada incluirá, además, ensayos de cantores en dos pases, a las 10.30 y a las 12 horas, para mostrar cómo se trabaja la técnica vocal y cómo se prepara la interpretación.

El acto central será el 18 de mayo, en la basílica de Santa María, coincidiendo con la fecha de la declaración del Misteri como Patrimonio de la Humanidad. La jornada comenzará con volteo de campanas y continuará con una misa de acción de gracias presidida por el obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, con participación de la Capella y la Escolanía.

Durante esta eucaristía se dará lectura a una bendición apostólica concedida al Misteri d’Elx y a quienes participan en La Festa. El vicario episcopal, Lucas Galvañ, explicó que esta bendición tiene un carácter especialmente significativo, al haber sido solicitada para que la presencia del Papa estuviera también vinculada a esta conmemoración. Según detalló, no se trata de una bendición genérica, sino de una dirigida expresamente a esta efeméride, a la ciudad y al Misteri.

Tras la misa, se celebrará una procesión por los alrededores de la basílica, siempre que el tiempo lo permita, con la imagen de la Virgen. Galvañ recordó que la figura de la Mare de Déu es el centro espiritual de La Festa y el sentido último de los actos programados. “Todo lo que hacemos tiene sentido en ella”, vino a señalar durante su intervención.

Reina emérita Sofía, presidenta de honor

El Patronato también ha anunciado que la reina emérita, doña Sofía, ha aceptado la presidencia de honor de los actos conmemorativos del XXV aniversario. Aunque por motivos de agenda no podrá asistir al acto del 18 de mayo, su respaldo institucional se interpreta como un reconocimiento relevante a la trayectoria del Misteri y a todas las personas que lo hacen posible.

En este contexto, el presidente del Patronato, Francisco Borja, destacó que este aniversario no es solo una conmemoración, sino una forma de seguir proyectando La Festa hacia el futuro. “Celebramos 25 años de aquella declaración, pero sobre todo celebramos que el Misteri sigue vivo”, afirmó.

Foto de familia durante la presentación de los actos del Misteri d'Elx / V. L. Deltell

Borja subrayó que el programa busca abrir el Misteri a la ciudadanía, mostrar cómo se trabaja durante todo el año y conectar con nuevos públicos mediante propuestas innovadoras. En este sentido, la programación combina actividades tradicionales con iniciativas más contemporáneas, como el espectáculo de drones, sin perder el vínculo con la representación original.

Mientras, la edil de Cultura, Irene Ruiz, insistió en que la declaración de la Unesco no debe entenderse solo como un reconocimiento, sino como una responsabilidad compartida. “Esta declaración no es un galardón, no es un reconocimiento, no es un premio. Hay que tener en cuenta que es una responsabilidad”, señaló.

Ruiz agradeció el trabajo del Patronato y destacó que cada uno de los actos previstos permitirá redescubrir el Misteri desde nuevas perspectivas. A su juicio, las actividades no solo proyectan Elche, sino que también acercan La Festa a quienes ya la conocen y a los más pequeños, abriéndoles “un mundo de arte”. También afirmó que quienes todavía no han comprendido que “Elche es el cielo en la tierra” podrán verlo, incluso, a través de los drones.

Todos los actos serán gratuitos y podrán seguirse, en algunos casos, a través de los canales digitales del Patronato, que retransmitirá tanto el espectáculo de drones como el concierto para permitir que la conmemoración llegue también a personas de fuera de la ciudad. Con esta programación, Elche celebrará un cuarto de siglo de reconocimiento internacional, pero también la continuidad de una tradición que sigue viva gracias a cantores, técnicos, familias, instituciones y generaciones de ilicitanos que han mantenido la Festa como una de las grandes señas de identidad de la ciudad.