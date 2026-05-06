Seis de cada diez alumnos de la Cátedra de Discapacidad Tempe APSA de la UMH de Elche consigue empleo

La plaza de Santa Isabel, junto a la Calahorra, acoge hasta el próximo 29 de mayo la exposición ‘Una historia de historias’, una muestra que celebra el décimo aniversario de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad Tempe APSA y que pone cifras y rostros a una década de trabajo por la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual en Elche. En estos diez años, el programa ha formado a más de un centenar de jóvenes de entre 18 y 30 años y ha logrado que el 60% de quienes han pasado por él mantengan actualmente un empleo.

La exposición, compuesta por 12 paneles, recorre el camino iniciado en diciembre de 2015 gracias a la alianza entre Tempe, del Grupo Inditex; la asociación APSA y la Universidad Miguel Hernández de Elche. Desde entonces, la Cátedra ha acumulado más de 9.000 horas de formación y más de 2.000 horas de prácticas en empresas del tejido local y nacional, convirtiéndose en una herramienta estable para mejorar la empleabilidad, la autonomía y la participación social de jóvenes con discapacidad intelectual.

Diez años de formación e inclusión

El director de la Cátedra, Antonio Luis Martínez-Pujalte, destacaba este miércoles el alcance de este trabajo, tanto en el terreno académico como en la inserción laboral. Según explicaba, estos diez años han supuesto un impulso a la investigación sobre empleo y discapacidad, pero también la consolidación de un programa formativo con resultados tangibles. El dato más significativo es que el 60 % de las personas que han participado mantiene hoy un puesto de trabajo.

La exposición de los 10 años de la cátedra de la UMH de Elche está ubicada junto a la Calahorra / INFORMACIÓN

La muestra busca precisamente trasladar esa realidad a la ciudadanía. No se limita a ofrecer datos, sino que los acompaña con historias personales de formación, amistad, superación y primer empleo. Cada tótem recoge un relato protagonizado por jóvenes que han pasado por la Cátedra y que hoy trabajan, se relacionan y participan en la sociedad en condiciones de mayor autonomía e igualdad.

La exposición incorpora también la mirada de las empresas que han acogido a los alumnos en prácticas o en sus plantillas, así como la del equipo docente que ha acompañado el proceso. De esta manera, la muestra refleja una red de apoyos que ha permitido convertir la formación en oportunidades reales de empleo.

Historias personales y empresas implicadas

Una de las protagonistas de esta década es Patricia Catalán, exalumna de la Cátedra y actual trabajadora en la tienda For&From de Tempe y APSA en Alicante. Durante la presentación de la exposición, Catalán compartía su experiencia personal y resumía el espíritu del programa con una frase: “cuando se confía en las personas y se les da apoyos, pueden demostrar lo que valen”.

Su testimonio es uno de los ejemplos del impacto que la Cátedra ha tenido en jóvenes que, gracias a un itinerario formativo adaptado y al acompañamiento adecuado, han encontrado una vía de acceso al mercado laboral. La exposición pretende dar visibilidad a esas trayectorias y mostrar que la inclusión laboral no es solo un objetivo institucional, sino una transformación concreta en la vida diaria de muchas personas y familias.

La Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad Tempe Apsa de la UMH de Elche cumple 10 años / INFORMACIÓN

El objetivo de ‘Una historia de historias’ es mostrar el impacto real del programa durante estos diez años en sus protagonistas, pero también en el tejido social y empresarial de Elche y su entorno. La Cátedra se ha consolidado como un punto de encuentro entre universidad, empresa y entidades sociales, con una fórmula basada en formación, prácticas, sensibilización y seguimiento.

Además, la muestra incorpora códigos QR que enlazan con testimonios en vídeo de protagonistas directos de esta década de trabajo. Esta herramienta permite ampliar el contenido de los paneles y escuchar en primera persona a quienes han formado parte del proyecto, reforzando el carácter divulgativo y accesible de la exposición.

Una oportunidad para nuevos jóvenes

La exposición también tiene un objetivo práctico: llegar a jóvenes con discapacidad intelectual de entre 18 y 30 años que todavía no conocen el programa y que podrían encontrar en la Cátedra Tempe APSA una oportunidad real de formación y empleo. La muestra funciona así como balance de lo conseguido, pero también como puerta de entrada para futuras incorporaciones.

La edil de Discapacidad, María Bonmatí, ponía en valor el orgullo que supone para la ciudad el trabajo realizado por las tres entidades impulsoras. A su juicio, la exposición resume una década de avances en materia de inclusión laboral. “Esta exposición resume un sueño que se cumplió hace 10 años y que ha permitido que tantas personas con discapacidad encuentren trabajo, tengan oportunidades y se sientan parte de la ciudad”, ha señalado.

Bonmatí destacaba que esta cátedra contribuye a construir una ciudad más consciente, más inclusiva y más capaz de reconocer el valor de todas las personas / INFORMACIÓN

Bonmatí reforzaba además el compromiso del Ayuntamiento de Elche con las personas con discapacidad y con la mejora de la ciudad en materia de accesibilidad. La edil subrayaba que este tipo de proyectos no solo ayudan a quienes participan directamente, sino que también contribuyen a construir una ciudad más consciente, más inclusiva y más capaz de reconocer el valor de todas las personas.

Por su parte, el vicerrector adjunto de Asuntos Económicos y Mecenazgo de la UMH, Agustín Pérez Martín, trasladaba el orgullo de la Universidad por una Cátedra que habla de “superación, inclusión, concienciación e integración de personas con discapacidad”.

Tras su paso por la plaza de Santa Isabel, la exposición se trasladará al aula Plaça de Baix de la UMH, prolongando así su recorrido y ampliando su alcance. Con ello, el aniversario de la Cátedra no queda limitado a un acto conmemorativo, sino que se convierte en una invitación a conocer, valorar y seguir impulsando un modelo que ha unido durante diez años formación, empleo, empresa y universidad en torno a la inclusión real.