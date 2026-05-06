Los Amigos del Arroz con Costra reciben al Nazareno de Elche

La Asociación de Amigos del Arroz con Costra de Elche recibió este miércoles, 6 de mayo, a parte de la Junta de Gobierno de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en una nueva edición de sus tradicionales comidas-tertulia, donde la gastronomía volvió a servir de punto de encuentro para acercarse a una de las devociones con mayor recorrido histórico en la ciudad. La cita permitió compartir mesa, conversación y memoria en torno a los más de 325 años de presencia de la imagen del Nazareno en Elche.

El encuentro mantuvo el espíritu habitual de la asociación gastronómica: poner en valor uno de los platos más representativos de la cocina ilicitana y, al mismo tiempo, abrir su mesa a colectivos, entidades y protagonistas de la vida social, cultural y religiosa del municipio. En esta ocasión, el arroz con costra fue también pretexto para escuchar la historia de una cofradía que ha acompañado a generaciones de ilicitanos y que forma parte del pulso devocional de la Semana Santa local.

Una mesa con memoria cofrade

Durante la tertulia, los representantes de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno trasladaron a los asistentes “infinidad de información” sobre la trayectoria de la imagen, su arraigo en Elche y la evolución de una devoción que supera ya los tres siglos. No se trató solo de hablar de procesiones o de calendario religioso, sino de reconstruir, a través de la conversación, el peso de una imagen que ha atravesado épocas, familias, barrios y formas distintas de vivir la fe.

Intercambio de obsequios entre la cofradía del Nazareno y Amigos del Arroz con Costra de Elche / INFORMACIÓN

La presencia del Nazareno en Elche, con más de 325 años de historia, sitúa a esta cofradía entre los referentes de la religiosidad popular ilicitana. Cada generación ha recibido de la anterior no solo una imagen, sino una manera de mirarla, acompañarla y comprenderla dentro de la tradición local.

En ese intercambio, la tertulia se convirtió en una suerte de sobremesa de historia viva, donde el relato cofrade se mezcló con el sabor de un plato que también pertenece a la memoria colectiva de la ciudad. Porque en Elche pocas cosas son tan propias como sentarse a hablar alrededor de una costra y descubrir que, entre cucharada y conversación, también se conserva patrimonio.

La costra como punto de encuentro

La Asociación de Amigos del Arroz con Costra mantiene desde hace años una intensa actividad para difundir y preservar esta receta, considerada una de las señas más reconocibles de la cocina ilicitana. Sus comidas periódicas se han consolidado como un espacio de convivencia en el que se sientan a la mesa vecinos, profesionales, representantes sociales, responsables públicos, entidades culturales y colectivos de muy distinta naturaleza.

Foto de familia de los participantes en la última comida de la Asociación Amigos del Arroz con Costra de Elche / INFORMACIÓN

Ese formato ha permitido que, semana tras semana, la asociación combine el homenaje gastronómico con la divulgación de realidades locales. En las últimas citas han pasado por sus tertulias representantes de la Fundación Salud Infantil de Elche, médicos de Atención Primaria, dirigentes políticos, entidades sociales y personas vinculadas a la Semana Santa de la provincia.

La visita de la Junta de Gobierno del Nazareno encaja así en una línea de encuentros donde la costra no se limita a ser plato, sino lenguaje común. Una receta que convoca, que iguala y que permite que los relatos de ciudad encuentren un lugar amable para ser escuchados.

Con esta nueva cita, los Amigos del Arroz con Costra continúan reforzando su papel como foro estable de encuentro social y cultural en Elche, manteniendo viva una tradición culinaria que, como el propio Nazareno, forma parte de esos símbolos que ayudan a explicar de dónde viene una ciudad y por qué algunas costumbres siguen teniendo tanto que decir.