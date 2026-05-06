Los Amigos del Villalobos reúnen cultura, música y universidad en Elche

La Sociedad Amigos del Villalobos Parque Deportivo celebró este miércoles una nueva comida de hermandad con dos invitados vinculados a ámbitos esenciales de la vida cultural y académica ilicitana: Francisco Escudero Galante, director del Centro Asociado de la UNED en Elche, y Manuel Ramos Aznar, director de la Orquesta Barroca Valenciana y ex Mestre de Capella del Misteri d’Elx. El encuentro se enmarca en la actividad habitual de esta asociación, que ha convertido sus comidas en un espacio de convivencia, memoria local y reconocimiento a personas con trayectoria destacada en la ciudad.

La cita, celebrada en el entorno del Parque Deportivo Villalobos, dio continuidad a la línea de encuentros que la entidad mantiene con representantes del tejido social, empresarial, educativo, cultural y musical de Elche. En esta ocasión el foco se desplazó hacia la enseñanza superior, la música antigua y la tradición patrimonial vinculada al drama asuncionista.

La UNED y la vida cultural ilicitana

La presencia de Francisco Escudero Galante permitió poner en valor el papel del Centro Asociado de la UNED en Elche, una institución que durante décadas ha ofrecido formación universitaria a generaciones de ilicitanos y vecinos de la comarca. La UNED ha sido, en muchos casos, una segunda oportunidad académica para quienes no pudieron seguir estudios presenciales, pero también un espacio de actualización profesional y desarrollo personal.

Los homenajeados muestran el peculiar trofeo de los Amigos del Villalobos en Elche / INFORMACIÓN

En una ciudad con una fuerte tradición industrial, donde muchos trabajadores compaginaron durante años empleo y formación, la presencia de la UNED ha tenido una importancia singular. Su modelo ha permitido estudiar a distancia sin perder el vínculo con el territorio, algo especialmente relevante en una comarca que ha vivido intensas transformaciones económicas, sociales y educativas.

El encuentro de los Amigos del Villalobos sirvió así para reconocer ese papel discreto pero sostenido de la institución universitaria en Elche. Escudero Galante representa hoy una continuidad en esa labor de acercar el conocimiento a la ciudadanía, favoreciendo que la formación superior no quede limitada por edad, horarios o circunstancias personales.

Música barroca y Misteri d’Elx

Junto al ámbito académico, la jornada tuvo también un claro componente musical con la presencia de Manuel Ramos Aznar, director de la Orquesta Barroca Valenciana y ex mestre de Capella del Misteri d’Elx. Su trayectoria lo sitúa en un espacio especialmente sensible de la cultura ilicitana: el de la música sacra, la interpretación histórica y la conservación de un patrimonio sonoro que forma parte de la identidad local.

Como ex Mestre de Capella, Ramos Aznar ha estado vinculado a una de las instituciones culturales más singulares de Elche, el Misteri, declarado Patrimonio de la Humanidad. Esa relación aporta al encuentro un valor simbólico añadido, ya que el Villalobos ha acogido en otras ocasiones a cantores y excantores de la Festa, reforzando el nexo entre la asociación y la tradición musical del municipio.

La Orquesta Barroca Valenciana, por su parte, representa una apuesta por la recuperación y difusión de repertorios históricos, con criterios interpretativos vinculados a la música antigua. La presencia de su director en esta comida permitió conectar la tertulia con una dimensión cultural más amplia, en la que Elche aparece no solo como depositaria de tradiciones, sino también como espacio de creación, investigación y difusión musical.

Un foro de convivencia y memoria

Los Amigos del Villalobos han ido consolidando estos encuentros como una fórmula sencilla pero eficaz para reunir a personas de distintos ámbitos en torno a la mesa. La comida de hermandad funciona como excusa para conversar, reconocer trayectorias y mantener vivo un cierto espíritu de ciudad, donde las historias personales se cruzan con la memoria colectiva.

La cita de este miércoles, con Escudero y Ramos Aznar, mantiene la misma línea de homenaje de anteriores eventos, aunque desde otras coordenadas. Universidad, música y patrimonio se suman así al relato de una asociación que busca reconocer a quienes han contribuido a la vida pública, cultural o social de Elche desde posiciones distintas.