Listas de espera para estudiar cocina y sala en Elche con tirón por la coctelería y la neorestauración

El cóctel perfecto, nunca mejor dicho, para garantizar la formación en la Escuela Municipal de Hostelería de Elche. Desde cursos llenos hasta listas de espera para adquirir nociones en cocina y sala. Es el panorama que pintó este miércoles el concejal de Promoción Económica, Samuel Ruiz, durante una visita a una de las sesiones prácticas en las instalaciones de la CdT donde el alumnado elabora propuestas gastronómicas y simula servicios reales de restauración.

El edil puso en valor la evolución que ha experimentado la formación hostelera municipal en este mandato de PP y Vox y aseguró que el interés ciudadano por estos certificados de profesionalidad no ha dejado de crecer en los últimos años, y especialmente por el tirón que está teniendo el sector de la coctelería o la neorestauración que llama a perfiles cada vez más jóvenes.

Oferta

Es más, desde la concejalía aseguran que en los últimos tres cursos se está ofreciendo el mayor número de formaciones. En estos momentos la CdT de Elche proyecta siete cursos desde mayo hasta julio con temáticas tan dispares que acogen desde la preparación de menús para deportistas, conocimiento sobre vermuts hasta formación básica en higiene alimentaria y gestión de alérgenos, además de otras titulaciones enfocadas a crear experiencias vinculadas al territorio o a elaborar platos dulces y salados con dátiles.

Una de las elaboraciones caseras en la Escuela de Hostelería de Elche / AXEL ALVAREZ

Ahora bien, dentro de la red de centros turísticos que gestiona la Generalitat en coordinación con ayuntamientos, el ilicitano sería de los que dispone de una oferta más limitada en estas franjas, ya que por ejemplo el CdT de Alicante apunta a una decena de cursos y otros como el de Torrevieja alcanzan los 13.

Aún y así, desde el Ejecutivo local defienden el potencial local y entienden que esta vía es un "pilar fundamental”. Es la misma sensación que tiene Jordi García Núñez, uno de los docentes responsables del curso de sala, que detalla que estos certificados cuentan con una estructura muy intensiva y eminentemente práctica. El curso de servicios de restauración de nivel 2, por ejemplo, suma 295 horas lectivas y otras 150 horas de prácticas en empresas, lo que les prepara para trabajar directamente. Cuando salen reciben conocimientos similares a los de una Formación Profesional de grado medio, aunque condensados en menos tiempo y, eso sí, sin el aval académico del Ministerio de Educación que tiene la FP.

Aún y así, a nivel práctico y en términos de profesionalidad, los estudiantes aprenden técnicas de servicio clásico hasta conceptos relacionados con la restauración moderna, gestión de economato, facturación, elaboración de cafés, nociones de coctelería o formación específica en vinos. “Simulan todo tipo de servicios: eventos especiales, servicios a la americana, comidas diplomáticas o restauración de alta calidad”, indica el profesor.

Boom

Los especialistas del sector sostienen que actualmente existe “un boom tremendo” tanto de la coctelería como de los baristas, así como un auge fuerte por las elaboraciones sencillas ligadas a la "neorestauración y al fast food de calidad”, explicó, señalando además que el sector vive una transformación marcada por nuevas tendencias de consumo más sostenibles y saludables, donde se tiene más en cuenta toda la cadena de elaboración.

Según apuntó, el mundo del vino también atraviesa cambios importantes, con un aumento del interés por los espumosos y los vinos naturales. Esta evolución del mercado obliga a los profesionales a reciclarse constantemente, algo que precisamente busca cubrir la escuela ilicitana con nuevas formaciones dirigidas no solo a jóvenes que quieren iniciarse en el sector, que suele ser el perfil predominante, sino también a trabajadores que incluso tienen más de 50 año y buscan especializarse.

Uno de los docentes de sala da pautas a los alumnos en la Escuela de Hostelería de Elche / AXEL ALVAREZ

Precisamente el concejal explicó que una de las apuestas es reforzar esa línea de formación continua. En este sentido, el Ayuntamiento ofrece ya cursos destinados específicamente a profesionales en activo en restaurantes, bares y hoteles y que necesitan actualizar conocimientos relacionados con innovación gastronómica, nuevas tendencias o técnicas de restauración. Desde el equipo de gobierno confirman, además, que chefs locales y nacionales participan ya en distintas actividades formativas impulsadas desde la escuela, teniendo en cuenta que las programación se diseña en colaboración con asociaciones hosteleras y agentes del sector.

Inserción laboral

Sin entrar en un dato concreto, el equipo de gobierno apunta a una elevada inserción laboral de los estudiantes una vez finalizan el curso. Actualmente, cada curso cuenta con alrededor de 16 plazas, que suelen cubrirse por completo. Aun así, algunos estudiantes abandonan antes de terminar porque encuentran empleo durante el proceso formativo.. "Casi todos terminan consiguiendo el objetivo, que es encontrar trabajo", y en la mayoría de las ocasiones hay incorporaciones directas al mercado laboral desde el propio lugar de prácticas, expuso el responsable municipal.

Aunque la escuela de hostelería se ha convertido en uno de los grandes reclamos formativos, Ruiz recordó que el Ayuntamiento ha ampliado "notablemente" la oferta en otros ámbitos como innovación, digitalización, idiomas, animación o distintos oficios tradicionales.