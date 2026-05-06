¿Seguro que sabes lavarte bien las manos? El gesto se convierte en arte en el General de Elche

El Hospital General Universitario de Elche celebraba este miércoles el Día Mundial de la Higiene de Manos con una programación dirigida a profesionales sanitarios, pacientes y ciudadanía, en la que ha combinado formación, acciones informativas y una exposición artística sobre el lavado de manos. La iniciativa, impulsada por el Departamento de Salud Elche-Hospital General, busca reforzar una medida básica pero decisiva para prevenir infecciones tanto en el ámbito hospitalario como en la comunidad.

Bajo el lema “La acción salva vidas: una atención más segura comienza con manos limpias”, el programa se ha desarrollado en torno al 5 de mayo, fecha marcada por la Organización Mundial de la Salud para recordar la importancia de una correcta higiene de manos. En esta edición, el hospital ha apostado por llevar el mensaje más allá del personal sanitario, acercándolo también a pacientes, familiares, niños y usuarios de los centros de salud.

Equipo organizador del Día Mundial de la Higiene de Manos en el Hospital General de Elche / INFORMACIÓN

Mesas informativas y formación práctica

Las actividades han sido lideradas por el servicio de Medicina Preventiva, la Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente y Atención Primaria. Entre las acciones desarrolladas destacan las mesas informativas instaladas en distintos centros de salud del departamento y en el edificio de consultas externas del hospital, donde se ha ofrecido formación práctica a la población.

El objetivo ha sido explicar de forma sencilla cómo y cuándo debe realizarse la higiene de manos para reducir riesgos. También se han organizado actividades específicas para los más pequeños en el área de Pediatría de consultas externas, con el propósito de introducir desde edades tempranas hábitos saludables y de prevención.

Campaña sobre la higiene de manos en el área de Pediatría en el Hospital General de Elche / INFORMACIÓN

Además, profesionales de Medicina Preventiva se han desplazado a las plantas de hospitalización para informar directamente a pacientes y familiares sobre la necesidad de mantener una higiene adecuada en el entorno sanitario. Esta acción resulta especialmente importante, ya que los acompañantes también forman parte del ecosistema de cuidados y pueden contribuir a evitar la transmisión de microorganismos.

En paralelo, el departamento ha lanzado una encuesta interna dirigida al personal para evaluar conocimientos, percepciones y prácticas relacionadas con la higiene de manos. Los resultados permitirán identificar áreas de mejora y diseñar futuras estrategias de prevención adaptadas a la realidad del centro.

Una exposición sobre el lavado de manos

Una de las propuestas más singulares de esta edición es la exposición de pintura que acoge el hospital con obras relacionadas con el “lavado de manos”, una práctica sanitaria abordada desde una perspectiva artística. La muestra reúne piezas cedidas temporalmente por profesionales del departamento de salud, tanto en activo como jubilados, y pretende sensibilizar a la ciudadanía desde un enfoque creativo.

La campaña se ha llevado a centros de salud como el de Altabix en Elche / INFORMACIÓN

La exposición ha sido organizada por Susana López Sabuco, enfermera del servicio de Urología y una de las participantes. Podrá visitarse en el vestíbulo de la primera planta del edificio de consultas externas del Hospital General Universitario de Elche hasta el 30 de mayo.

Con esta propuesta, el centro sanitario convierte un gesto cotidiano en un elemento de reflexión visual. La higiene de manos aparece así no solo como una recomendación clínica, sino como un símbolo de cuidado, responsabilidad y protección colectiva.

Los cinco momentos clave

La Organización Mundial de la Salud recuerda que la higiene de manos es la medida más eficaz para prevenir infecciones asociadas a la atención sanitaria. En este contexto, el doctor Juan Francisco Navarro, jefe de Servicio de Medicina Preventiva del Hospital General Universitario de Elche, ha incidido en la importancia de seguir los momentos establecidos para realizar esta práctica correctamente.

“Desde esta área promovemos el cumplimiento de los denominados cinco momentos para la higiene de manos: antes del contacto con el paciente, antes de realizar una tarea aséptica, después del riesgo de exposición a fluidos corporales, después del contacto con el paciente y después del contacto con su entorno”, explica Navarro.

El especialista subraya que la prevención no depende solo de grandes protocolos, sino también de gestos repetidos y bien realizados. En este sentido, la correcta higiene de manos reduce la transmisión de microorganismos y protege tanto a los pacientes como a los profesionales.

Los asistentes a la exposición pueden comprobar las bacterias que tienen sus manos antes y después de lavárselas / INFORMACIÓN

La introducción de soluciones hidroalcohólicas ha supuesto una herramienta fundamental para mejorar esta práctica por su eficacia, rapidez de uso y buena tolerancia. El Hospital General Universitario de Elche fue, además, uno de los primeros centros de la Comunitat Valenciana en adherirse en 2005 al Programa de Higiene de las Manos con soluciones hidroalcohólicas, recomendado por la OMS para todos los países desarrollados.

Desde entonces, el departamento ha trabajado para facilitar su uso cotidiano. “En ese sentido -asegura el doctor Navarro-, además de facilitar soluciones hidroalcohólicas al personal para que las lleven en el bolsillo del uniforme, se ha priorizado en el departamento la instalación de puntos de uso de soluciones hidroalcohólicas de uso próximo a la cabecera del paciente en las plantas de hospitalización. Es absolutamente necesario concienciar a todos, profesionales sanitarios, pacientes y acompañantes, de la necesidad de hacer correctamente la higiene de manos”.

Con esta campaña, el Departamento de Salud de Elche-Hospital General refuerza su compromiso con la seguridad del paciente, la prevención de infecciones y la educación sanitaria. La jornada recuerda que un acto tan simple como lavarse las manos correctamente sigue siendo una de las herramientas más potentes para cuidar la salud propia y la de los demás.