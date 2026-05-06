Las rutas de senderismo de Alicante que no parecen de Alicante: lagunas, aves y pasarelas sobre el agua

El senderismo no consiste solo en caminar. Muchas veces, salir a recorrer un sendero es también una forma de mirar el paisaje con más calma, escuchar sonidos que pasan desapercibidos en la ciudad y descubrir detalles que convierten una excursión sencilla en una experiencia mucho más completa. En la provincia de Alicante, donde conviven montañas, barrancos, saladares, playas, huertas y humedales, cada ruta ofrece un estímulo diferente. Algunas destacan por sus vistas, otras por su historia, por su vegetación o por la presencia del agua, pero también hay recorridos en los que la fauna se convierte en la gran protagonista.

Entre esos planes, la observación de aves es una de las actividades que mejor encaja con el senderismo tranquilo. No hace falta cubrir grandes distancias ni afrontar desniveles exigentes para disfrutar de una jornada en la naturaleza: basta con elegir un entorno adecuado, caminar sin prisa y detenerse en los puntos habilitados para contemplar lo que ocurre alrededor. Alicante cuenta con varios espacios ideales para ello, pero pocos resultan tan especiales como el Parque Natural de El Hondo, un lugar donde las rutas se mezclan con pasarelas, miradores, lagunas y observatorios pensados para acercar al visitante a una de las zonas húmedas más importantes de la Comunidad Valenciana.

Parque Natural de El Hondo

El Parque Natural de El Hondo se encuentra al sur de la provincia, entre los términos de Crevillent y Elche, en la comarca del Bajo Vinalopó, y los municipios de San Felipe Neri, Dolores y Catral, en la Vega Baja. Este espacio protegido es uno de los humedales de mayor valor ecológico del territorio valenciano y su importancia viene reconocida desde hace décadas. Fue declarado paraje natural en 1988 y parque natural por la Generalitat Valenciana en 1994.

Lo que hace especial a El Hondo es la combinación de paisaje, agua y biodiversidad. El visitante camina por un entorno de marjal transformado y mantenido a lo largo del tiempo por la acción humana, donde los embalses, las lagunas, los azarbes y las zonas de saladar dibujan un paisaje muy reconocible. A esto se suma la presencia de antiguos huertos de palmeras en los alrededores y una fauna especialmente rica. Las aves son el gran atractivo del parque, pero no el único: también se pueden encontrar mariposas tigre y especies de peces amenazadas, como el fartet.

Rutas de senderismo

El punto de referencia para iniciar la visita es el Centro de Información del Parque Natural de El Hondo, situado en el término municipal de Crevillent, muy cerca de la pedanía de San Felipe Neri. Allí se ofrece información sobre el espacio protegido y existe una exposición permanente, además de una sala de audiovisuales. Junto al centro hay un área recreativa equipada con mesas adaptadas, papeleras y servicios, lo que facilita organizar una salida familiar. Desde este entorno parten varias rutas señalizadas, algunas pensadas para caminar y otras para recorrer en bicicleta, con diferentes niveles de longitud y formas de acercarse al humedal.

Una de las opciones más sencillas es la ruta amarilla, llamada “Centro de Información”. Tiene aproximadamente un kilómetro de longitud y está adaptada, por lo que resulta especialmente cómoda para quienes buscan un paseo breve y accesible. Buena parte del recorrido discurre sobre una pasarela elevada que atraviesa plantas típicas de saladar y permite observar el entorno sin dañarlo. Desde un pequeño mirador se puede contemplar la laguna de El Saladar y, al final del itinerario, el visitante encuentra un merendero con mesas adaptadas y agua potable. Para quienes quieran ampliar la experiencia, la ruta verde, “Lagunas El Rincón y El Saladar”, alcanza los 3,7 kilómetros y cuenta con observatorios, torres y zonas de descanso pensadas para ver las aves presentes en estas dos lagunas de la finca El Rincón.

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El parque también ofrece recorridos más largos y especializados. La ruta azul, “Azarbes de El Convenio y Dalt”, está pensada para bicicletas y tiene una longitud de 18 kilómetros entre ida y vuelta. Siguiendo la señalización, y después de recorrer parte de la ruta verde, permite llegar a la zona sur del parque, donde dos observatorios facilitan la observación de aves en la charca Reserva. La ruta roja, denominada “Itinerario ornitológico: Riegos de Levante”, es una de las más interesantes para quienes buscan una experiencia centrada en las aves, aunque tiene una particularidad importante: es la única que no sale del Centro de Información y requiere reserva previa. Su trazado, de 2,5 kilómetros de ida, incluye observatorios, torres, miradores y pasarelas sobre el agua, y permite acercarse a los embalses de riego para contemplar la avifauna propia de las zonas húmedas. Para visitarla hay que contactar con el Centro de Información en el teléfono 96 667 85 15 o a través del correo parque_elhondo@gva.es