Santa Pola renaturaliza Gran Playa con drenaje contra inundaciones y nuevo carril bici

Santa Pola ha completado una de las obras más esperadas en el litoral para acabar con la estampa de agua estancada cada vez que llovía en el entorno de Gran Playa. Así, después de que hace un año saliese a licitación por algo más de medio millón de euros la intervención, el Ayuntamiento ha reducido cemento en las avenidas de Valencia y Blasco Ibáñez con tal de renaturalizar la playa y dejarla preparada ante capítulos de inundaciones gracias a un nuevo sistema de drenaje.

Precisamente esta semana la consellera de Industria y Turismo, Marián Cano, visitó la zona para comprobar el resultado de esta actuación municipal que se culminó hace días y para la que se ha invertido finalmente 425.000 euros asumidos íntegramente con fondos europeos a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD).

Equipamientos

La transformación del frente litoral a lo largo de unos 5.000 metros cuadrados destaca por las mejoras hidráulicas, nuevos espacios peatonales y equipamientos lúdico-deportivos en la que es una de las zonas más transitadas del municipio cuando llega la temporada alta. Como ya trasladó la alcaldesa, Loreto Serrano, se recupera urbanísticamente y ambientalmente un espacio clave y la localidad refuerza su apuesta por un modelo turístico más sostenible, accesible y orientado tanto al visitante como a la población residente.

Zanja

Las obras han permitido actuar sobre uno de los puntos donde históricamente se producían problemas de acumulación de agua durante las precipitaciones. Para ello se ha ejecutado una zanja drenante capaz de recoger el agua canalizada desde los imbornales y conducirla hacia el mar mediante un cauce de vertido. Esta infraestructura mejora el drenaje superficial de la playa y contribuye a evitar encharcamientos en una zona especialmente sensible por su proximidad al litoral, con lo que el agua de lluvia se infiltrará mejor sin ocasionar daños, o eso al menos es lo que se ha pretendido con la inversión.

Estado que presenta ahora un tramo de Gran Playa tras la actuación / INFORMACIÓN

Junto a la mejora hidráulica, la actuación ha transformado el espacio urbano con nuevas conexiones peatonales y ciclistas. El proyecto ha dado continuidad a la acera para enlazar el bulevar del puerto deportivo con el paseo de Gran Playa, solucionando la falta de itinerarios peatonales existentes hasta la fecha. En otro orden de cosas, se ha rehabilitado el carril bici para conectar ambas avenidas favoreciendo una movilidad más segura y sostenible.

La intervención también ha incorporado una zona lúdico-deportiva con dos pistas de petanca de 4 por 15 metros, una área de calistenia, dos mesas multisport y un espacio reservado específicamente para deportes náuticos. A ello se suma una gran zona infantil tematizada con forma de barco, concebida como nuevo punto de encuentro familiar en primera línea de playa.

Ajardinamiento

De igual modo, el proyecto se completa con actuaciones de ajardinamiento y mobiliario urbano. Se han colocado seis bancos de plástico reciclado y se han plantado una quincena de palmeras Washingtonia que miden entre cuatro y cinco metros con el fin de que aporten sombra.

Tal y como marcaban los pliegos, el objetivo era adaptar las playas a los impactos generados por el cambio climático, de ahí que entre las actuaciones previstas se encuentrase además de la renovación de aceras la ejecución de una zanja drenante para recogida de aguas pluviales y la instalación de una pasarela prefabricada removible dentro del Dominio Público Marítimo Terrestre.

De igual forma, se planteaba dar un salto de calidad al entorno suprimiendo partes de la vía pública de «superficies artificiales» por zonas ajardinadas con vegetación autóctona, pasarelas sostenibles y elementos de protección paisajística.

Visita a la nueva zona de recreo en Gran Playa. / INFORMACIÓN

De igual modo, se han retirado del entorno costero elementos obsoletos como bloques de hormigón y se ha adecuado el alumbrado, bordillos, señalización a un diseño más integrado y sostenible con el medio.

2,4 millones

Tal y como detalló el Ejecutivo local, esta actuación forma parte del conjunto de proyectos incluidos en el citado plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Santa Pola, que suma una inversión global superior a los 2,4 millones de euros procedentes de financiación europea.

Entre las actuaciones incluidas figura la creación de parkings inteligentes, el sombraje en Portus Ilicitanus, la rehabilitación de los pabellones de la Sierra y la digitalización de recursos y promoción turística. Asimismo, se está desarrollando la conexión peatonal entre el Castillo-Fortaleza y el paseo marítimo a través de la calle Muelle, además de diversas mejoras en los pabellones del faro.

En ese reto de compatibilizar la actividad económica con la protección del entorno y la mejora de la calidad de vida de la población local se enmarcó la visita de la representante autonómica, que acudió acompañada por el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, así como por el Ejecutivo local.

Noticias relacionadas

Durante el encuentro, Cano puso el acento en la necesidad de avanzar hacia un modelo de “turismo regenerativo”, capaz de mejorar el territorio y generar beneficios directos para la ciudadanía. Según señaló, el turismo del futuro debe ser aquel que “cuida el paisaje y los recursos, integra a la población local y deja una huella positiva”. La consellera destacó además que Santa Pola “está demostrando que ese camino es posible”.