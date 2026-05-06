Una tesis de la UMH de Elche abre vías para vacunas de nueva generación en acuicultura

Una tesis defendida en la Universidad Miguel Hernández de Elche refuerza una idea con potencial para cambiar la forma de diseñar vacunas en acuicultura: los glóbulos rojos de los peces no solo transportan oxígeno, sino que también pueden participar en la respuesta inmunitaria frente a virus. El trabajo, desarrollado por la doctoranda María Salvador Mira, explora nuevas estrategias para mejorar la protección frente a enfermedades víricas de interés en especies acuícolas y abre vías para vacunas de nueva generación.

La investigación se centra en los eritrocitos o glóbulos rojos, células que en los peces presentan una diferencia fundamental respecto a las de los mamíferos: conservan el núcleo. Esa característica los convierte en células mucho más activas y versátiles desde el punto de vista biológico. A partir de esa premisa, la tesis analiza si estos eritrocitos pueden intervenir en la defensa antiviral y si pueden servir como diana para mejorar la eficacia de futuras vacunas.

Trucha arcoíris como modelo

El trabajo utiliza eritrocitos de trucha arcoíris como modelo para estudiar su respuesta ante distintos estímulos virales y vacunales. Entre ellos se incluyen un virus inactivado, una vacuna de ADN y vacunas de subunidad frente al VHSV y al IPNV, dos virus relevantes en acuicultura por su impacto en la salud de los peces y en la sostenibilidad del sector.

La tesis combina técnicas de biología molecular, microscopía avanzada y análisis de expresión génica para observar cómo responden estas células. Los resultados muestran que los eritrocitos de peces reaccionan de forma activa ante los estímulos analizados y ponen en marcha mecanismos celulares vinculados a la defensa antiviral.

Este enfoque encaja con la línea de investigación del grupo de Estrategias Antivirales del IDiBE-UMH, que trabaja específicamente en el papel de los eritrocitos de peces en inmunología antiviral. El grupo destaca que estas células han sido reconocidas como mediadores importantes en la respuesta inmunitaria de los peces y centra su investigación en su respuesta frente a virus, vacunas y terapias antivirales para identificar nuevas dianas profilácticas o terapéuticas en acuicultura.

La respuesta al estrés celular

Uno de los hallazgos más relevantes del trabajo es la activación de la UPR, una vía celular asociada al control del estrés. Esta respuesta puede actuar como mecanismo de defensa de los eritrocitos frente a infecciones virales. En términos sencillos, la célula detecta que algo altera su funcionamiento interno y activa sistemas de protección para intentar recuperar el equilibrio.

La tesis también evalúa nuevas formas de dirigir vacunas hacia estas células mediante el uso de ligandos de unión a eritrocitos y del interferón gamma como adyuvante. Estas estrategias mejoraron la captación del antígeno y potenciaron la inmunidad antiviral, lo que refuerza la posibilidad de utilizar los eritrocitos como herramienta en el diseño de vacunas más eficaces.

Una piscifactoría en El Campello / ALEX DOMÍNGUEZ

La idea es especialmente relevante porque la acuicultura necesita soluciones preventivas cada vez más precisas frente a patógenos que pueden causar importantes pérdidas productivas y problemas sanitarios. Si los glóbulos rojos de los peces pueden actuar como participantes activos en la respuesta inmune, podrían convertirse en una vía para reforzar vacunas y mejorar la protección de las especies cultivadas.

Nuevas estrategias para la acuicultura

En conjunto, la tesis sostiene que los RBCs de peces no deben entenderse únicamente como células encargadas del transporte de oxígeno. También pueden intervenir en la respuesta antiviral y participar en procesos que ayuden a controlar infecciones. Esta conclusión amplía la visión clásica de estas células y las sitúa dentro del campo de la inmunología aplicada a la acuicultura.

Los resultados pueden contribuir al desarrollo de nuevas estrategias vacunales frente a virus que afectan a especies de interés productivo. Entre las posibles aplicaciones se encuentra el diseño de vacunas capaces de aprovechar la interacción con los eritrocitos para mejorar la respuesta inmune, aumentar la eficacia y avanzar hacia soluciones más sostenibles.

La investigación ha sido dirigida por la investigadora del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular María del Mar Ortega-Villaizán Romo y codirigida por el profesor del mismo departamento Luis Pérez-García Estañ. La defensa de esta tesis refuerza el papel de la UMH en una línea de investigación que conecta biología molecular, virología, inmunidad y salud animal.

Esta línea científica ya venía abriendo camino en el estudio de glóbulos rojos de peces frente a infecciones. En 2025, trabajos relacionados con el análisis de eritrocitos de trucha arcoíris expuestos al VHSV, un virus conocido por su impacto en acuicultura, apuntaban a nuevas vías para prevenir enfermedades en peces mediante herramientas avanzadas de análisis.

Más allá del avance específico, el trabajo de María Salvador Mira contribuye a una transformación conceptual: mirar a los eritrocitos de peces no como células pasivas, sino como piezas activas del sistema inmune. Y esa mirada puede ser clave para diseñar vacunas más inteligentes frente a enfermedades víricas que siguen suponiendo uno de los grandes retos de la acuicultura moderna.