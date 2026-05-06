El concejal de Vox de Elche se reafirma tras llamar "idiota" a Esther Díez y mantiene sus ataques a Compromís

Horas después de un pleno bronco en Elche en el que saltaron insultos por el aire, como el del concejal de Promoción Económica, Samuel Ruiz (Vox) llamando "idiota" a la portavoz de Compromís, Esther Díez, el edil volvió a ratificarse en sus palabras este miércoles tras ser preguntado por la cuestión durante una convocatoria en la Escuela Municipal de Hostelería.

Lejos de rectifica, Ruiz se enrocó en que sus declaraciones durante el debate de la moción que presentó su grupo sobre seguridad fueron “sacadas de contexto” y que la citada palabra malsonante no era directamente para ella si no para la actitud de alguien que "no se da cuenta de la realidad que pasa en nuestras calles".

El edil volvió a afear que la coalición valencianista votara en contra de la propuesta de actualizar el catálogo de efectivos de la Policía Nacional y la creación de una unidad específica contra bandas juveniles. “Lo realmente grave que sucedió ayer en el pleno fue que un partido se opuso a que Elche tuviese las condiciones de seguridad que necesita”, volvió a incidir acusando a este grupo de la oposición de “sectarismo” defendiendo que las medidas planteadas por Vox eran “muy sencillas y lógicas”.

Sin autocrítica

Preguntado directamente sobre si consideraba correcta su intervención en el pleno, Ruiz respondió que sí, negando que se excedieran límites, y volvió a utilizar expresiones similares a las pronunciadas durante la sesión municipal ratificando su expresión y sin hacer autocrítica. A este respecto, incluso, señaló que Vox seguirá defendiendo “de forma firme” sus posiciones políticas y afeó lo que considera una "doble vara de medir" respecto al tono utilizado en los debates públicos. “Cuando a nosotros nos llaman fascistas o nos comparan con asesinos no pasa nada, pero ahora salta todo por una insinuación desde este lado de la bancada”, recalcó.

La situación de tensión en el pleno fue tal que la popular Irene Ruiz, dijo que no constaría en acta la palabra “idiota”. Un insulto que emanó justo después de que Samuel Ruiz, en su intervención, hubiese puesto el foco en el aumento de agresiones sexuales con penetración, que, según los datos del Ministerio del Interior, han pasado de 30 a 39 en un año en Elche, agitando así el discurso de la inseguridad.

La portavoz de Compromís, Esther Díez, durante el pleno de este martes / Áxel Álvarez

Ante ello, la portavoz de Compromís respondió que, “entonces, tendremos que defender las políticas públicas que nos permiten atajar ese machismo estructural”, a lo que agregó que, “si me siento más insegura como mujer en este 2026, es por ese ataque sistemático que hacen a las políticas feministas, a las políticas de igualdad, es decir, a todas las herramientas que tiene la Administración pública para luchar contra el machismo estructural que ustedes son absolutamente incapaces de reconocer, aunque todos los datos objetivos les digan lo contrario”. Sin embargo, en el segundo turno de Samuel Ruiz es cuando la lió, hasta haber incluso trascendido la escena a los medios nacionales.

Condena

“Lo que aquí se debate trasciende de la simple gestión. Afecta directamente a la convivencia de nuestra ciudad y de nuestros barrios. Yo respeto su ideología, pero le hablo desde la realidad de la calle”, sostuvo el concejal voxista, para, dirigiéndose a Esther Díez, preguntarle: “¿Usted no tiene hijos? ¿Usted no tiene sobrinos? ¿No ve lo que está ocurriendo a nuestro alrededor?”, tras lo que apostilló: “Si a estas alturas sigue pensando que el peligro es una etiqueta política que se han inventado, es que usted es idiota”. Fue al poco después cuando el concejal dijo que no iba a retirar nada. "Me llama asesino, facha, heredero del nazismo", dijo el edil de Vox como justificación.

Ante estas declaraciones, Díez señaló en el receso a los periodistas que “es sintomática está virulencia, porque se insulta a personas de la oposición, y se les deshumaniza”. La portavoz de Compromís también pidió una condena pública al alcalde, Pablo Ruz, que en el otro punto, al hilo de la vivienda, le reprochó a la edil de la formación valencianista que continuamente les llame “fachas”, algo que ella negó.