El alcalde de Elche rechaza el "idiota" de Ruiz y le reclama "que hable" con Esther Díez

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, rechazaba este jueves el uso de la palabra idiota” que el concejal de Vox y socio de gobierno, Samuel Ruiz, dirigió en el último pleno a la portavoz de Compromís, Esther Díez, y aseguraba que ha pedido al edil que hable con la concejala para reconducir la situación. El regidor, que también afirmaba haber hablado personalmente con la edil, defendía que el pleno municipal debe ser un espacio de debate "intenso, si se quiere; yo mismo soy muy intenso al debatir", pero no de insultos.

La polémica se produjo durante el pleno celebrado esta semana, en el debate de una moción de Vox sobre seguridad, cuando Ruiz acusó a Díez de no ver la realidad de la calle y acabó utilizando la expresión que ha desatado las críticas de la oposición y ha trascendido al debate público local y nacional. Preguntado por el episodio, Ruz trataba de marcar distancia con el término empleado por su compañero de gobierno sin abrir una ruptura política con Vox.

“No comparto ese tipo de palabras”

El alcalde afirmaba que no comparte que el pleno se convierta en un espacio donde se utilicen determinadas expresiones. “Yo no comparto que el pleno se convierta en un espacio en el que se emplee ese tipo de palabras”, señalaba Ruz, que añadía que tampoco le gustó lo ocurrido. “Ya os digo que yo no comparto que se empleen este tipo de terminologías ni palabras y a mí no me gustó”, remarcó.

Tensión en el pleno de Elche tras llamar "idiota" el concejal de Vox Samuel Ruiz a Esther Díez, de Compromís / Áxel Álvarez

El regidor situaba el episodio en un contexto más amplio de tensión política en las sesiones municipales. “Yo creo que hay que rebajar tensión”, indicaba, asegurando que así se ha comentado también en el seno del equipo de gobierno. “Así lo hemos comentado esta mañana, hemos tenido junta de gobierno”, explicaba.

Ruz defiende que el pleno debe permitir la confrontación política y la expresión de posiciones distintas, pero siempre dentro de unos límites. “Yo creo que el pleno debe ser un lugar y tiene que ser un lugar de debate con intensidad. Yo soy muy intenso, pero siempre con respeto”, afirmaba.

Contactos con Ruiz y Díez

El alcalde aseguraba que ha trasladado el mensaje tanto a Samuel Ruiz como a Esther Díez. “He hablado con Samuel, le he pedido que hable con Esther, he hablado con Esther también esta mañana y yo creo que hay que avanzar”, explicaba. Según detallaba, a su compañero de gobierno le ha pedido que mantenga una conversación con la portavoz de Compromís y a ella le ha solicitado que todos contribuyan a bajar el tono.

La bancada de PP y Vox, en una de las votaciones este martes. / Áxel Álvarez

“Samuel es mi compañero de gobierno”, recordaba Ruz, al tiempo que destacaba su relación personal con Díez. “Esther y yo somos amigos desde los ocho años”, afirmaba. El alcalde reconocía, no obstante, que mantiene fuertes diferencias políticas con la portavoz de Compromís. El regidor considera que todos los grupos deberían hacer un esfuerzo para moderar el clima político municipal. “Yo creo que tenemos todos que hacer un esfuerzo y yo creo que esto, los ilicitanos nos lo van a agradecer”, apuntaba.

Llamamiento a recuperar el tono

Ruz exponía que entiende la política como un espacio para abrir debates, no para alimentar polémicas. “Yo soy un hombre de abrir debates, no de generar polémicas”, afirmaba. El alcalde ha reconocido que sus propias intervenciones han abierto debates en otras ocasiones, pero defendía que eso forma parte de la vida política. “Soy consciente de que mis intervenciones o mis afirmaciones o mi manera de entender la política muchas veces ha hecho que se abran debates. Y esto creo que es bueno y sano”, señalaba.

La portavoz de Compromís, Esther Díez, durante el pleno de este martes / Áxel Álvarez

El regidor, no obstante, apelaba a la memoria de otros episodios tensos del pleno para pedir coherencia general a todos los grupos. Recordaba que en una ocasión un socialista llegó a decir, según su versión, que el Partido Popular era “el partido de los asesinos de mujeres”. “Esto es una barbaridad”, indicaba.

Aun así, el alcalde insistía en que el camino pasa por reducir el enfrentamiento verbal. “Tenemos que entender que el pleno es un lugar necesario, bueno y además mensual para poder confrontar y para poder expresar lo que consideremos; esa confrontación debe mantenerse dentro del respeto", sentenciaba.

Por su parte, la portavoz de Compromís, Esther Díez, reconocía este jueves por la mañana haber recibido la llamada del alcalde. Díez señalba a INFORMACIÓN que al primer edil le ha trasladado "que espero una reparación pública porque la sesión fue pública" y que el concejal de Vox "se retracte públicamente para restablecer la normalidad democrática".