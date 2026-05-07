El Ayuntamiento y Aigües d’Elx buscan financiación para un proyecto de valorización de lodos de depuradora para la producción de biofertilizantes

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Elche dio luz verde este jueves al proyecto Bioloop de tecnologías integradas de pretratamiento y valorización de lodos de depuradora para la producción de biofertilizantes y materiales de alto valor añadido. Lo que se pretende es optar a las ayudas del Ivace, dependiente de la Generalitat Valenciana, dentro de un proceso en el que participa la empresa mixta Aigües d’Elx, en el marco de un Proyecto Estratégico de Cooperación STEP integrado por el Instituto de Investigación e Innovación Agroalimentario y Agroambiental (Ciagro) de la Universidad Miguel Hernández (UMH) y el Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas).

Economía circular

Desde la empresa formada en un 51% por el Ayuntamiento de Elche y en un 49 % por Veolia indican que Bioloop es una iniciativa pionera que busca revolucionar la gestión de lodos de depuradora, transformándolos en biofertilizantes y otros materiales de alto valor añadido. “Este proyecto, enmarcado en la convocatoria 2026-2028, representa un compromiso firme con la sostenibilidad y la economía circular en la Comunidad Valenciana, una apuesta por la valorización de residuos procedentes de la depuración”, señalan.

La Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Arenales del Sol, donde se desarrollará el proyecto. / INFORMACIÓN

Un desafío crítico

De hecho, el proyecto Bioloop aborda un desafío ambiental crítico: la gestión de los lodos de depuradora. Todo, además, partiendo de la base de que en la Comunidad Valenciana se generan 357.490 toneladas de lodos al año, de las cuales un 80% se destina a uso agrícola, a pesar de los riesgos asociados a la presencia de contaminantes como metales pesados, patógenos, microplásticos y PFAS, así como el riesgo de eutrofización, cuando, a la sazón, la nueva Directiva UE 2024/3019 exige controles más estrictos, haciendo imperativa la búsqueda de soluciones innovadoras.

Para la mejora de suelos

Así las cosas, Aigües d’Elx, a través del proyecto Bioloop, como detalla, “propone un enfoque integral mediante el desarrollo de tecnologías avanzadas de pretratamiento y procesos combinados hidrotermales (HTC/HTL) y biológicos, como el compostaje y el vermicompostaje”. El objetivo es obtener fracciones valorizables seguras y de alto valor añadido, como el “char” (material carbonoso) y fracciones líquidas, que pueden ser utilizadas para la mejora de suelos y la producción de biofertilizantes.

El paraje natural de El Clot de Galvany en Elche. / INFORMACIÓN

Grandes beneficios

En este contexto, los beneficios esperados de Bioloop son múltiples y de gran impacto ambiental y económico: la obtención de “char” y compost para la mejora de suelos, la producción de biooil y gas como fuente energética renovable, una significativa reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la eliminación del depósito de lodos en vertederos.

En el entorno del Clot de Galvany

El presupuesto global de Aigües d’Elx para los tres años de vigencia del proyecto asciende a 123.863,26 euros, de los cuales se opta a que el Ivace otorgue una subvención del 40% del total, mientras que el resto sería financiado por la firma mixta. El proyecto se desarrollaría en la depuradora de Arenales del Sol, y contempla la experimentación de las soluciones desarrolladas en el entorno del Clot de Galvany, para analizar su viabilidad técnica e integración en el ciclo del agua y la economía circular. De hecho, actualmente, Aigües d’Elx está desarrollando otro proyecto subvencionado por la Agencia Valenciana de Innovación (AVI), en concreto uno para la compra pública de innovación para los objetivos de Agenda Urbana en gestión sostenible de recursos y economía circular.

Obras y convenios

Por otro lado, la junta de gobierno también dio luz verde a la adjudicación del contrato de obras para la reforma y accesibilidad de los baños y los vestuarios en el polideportivo de Carrús a la empresa D3 Proyectos Integrales SL, por un importe de 72.474 euros y un plazo de ejecución de seis semanas. También se autorizó el convenio de colaboración con Cáritas Diocesana Orihuela-Alicante para el desarrollo del programa de acompañamiento a personas sin hogar o en situación de emergencia habitacional, con una subvención directa de 220.000 euros; y al convenio con la Asociación Ilicitana de Fibromialgia para el desarrollo del plan “Fibromialgia: superando el dolor, mejorando la calidad de vida”, por 5.000 euros. El objetivo de este programa es promover el bienestar y la calidad de vida de las personas afectadas por fibromialgia a través de la sensibilización, la reivindicación de sus necesidades y el apoyo integral mediante intervenciones en las áreas física y psicosocial. También se dio luz verde a la licencia para demoler tres edificios entre medianeras en la calle María García Ferrández y otro en Antonio Moya Albaladejo en Elche.