Ruz fija la reapertura del Hort del Gat antes de las Fiestas de Agosto en Elche

El bipartito de Elche prevé inaugurar el Hort del Gat antes de las Fiestas de Agosto con una fiesta pública y abierta a la ciudadanía, una vez concluyan las obras de restauración integral que están transformando este gran huerto histórico tras décadas de deterioro. El alcalde, Pablo Ruz, avanzaba que la intención municipal es abrir el espacio entre finales de julio y principios de agosto para que ilicitanos, visitantes y turistas puedan conocer un huerto real del Palmeral, no una recreación ajardinada.

La actuación, financiada con fondos Next Generation vinculados a sostenibilidad turística, cuenta con una inversión de alrededor de 700.000 euros aprobados en junta de gobierno y afecta tanto al huerto como a la casa-palacio de D. Antonio Pascual Fernández, actual sede de las concejalías de Palmeral y Medio Ambiente. El proyecto incluye la recuperación de cuadrículas agrícolas, el riego tradicional, la replantación de palmeras, la retirada de elementos impropios, la integración de la Acequia Mayor y un nuevo vallado perimetral que cerrará todo el recinto. De hecho, este cerramiento llegará hasta los huertos privados colindantes, muy deteriorados y que están junto a la Policía Nacional.

Nuevo cierre perimetral

Uno de los aspectos más relevantes de la intervención será el cerramiento completo del Hort del Gat, una pieza clave para controlar accesos y evitar el deterioro que ha sufrido el espacio durante años. Ruz explicaba que se va a colocar un vallado de hormigón con una pletina metálica superior, concebido para impedir entradas indebidas y ordenar el uso público del huerto.

El nuevo cerramiento se prolongará desde la zona del cuartel de la Guardia Civil hasta prácticamente el entorno situado frente al Instituto Cayetano Sempere, en un tramo que actualmente carecía de vallado adecuado. “Lo más importante es vallar todo el perímetro del Hort del Gat”, destacaba el alcalde, que recordaba que se trata de uno de los huertos de mayor tamaño del casco histórico.

Ruz ha comprobado junto al edil Guilabert el estado de las obras del Hort del Gat / Áxel Álvarez

Además, la intervención servirá para mejorar la imagen de una zona colindante que se encontraba muy degradada. Junto a la Policía Nacional, en el lateral derecho, existe un huerto que no es de titularidad municipal, sino privada, pero cuyo vallado actual presenta un aspecto deteriorado, con barandilla oxidada y rota. Según ha señalado Ruz, el nuevo muro y la barandilla se prolongarán hasta ese punto, contribuyendo también a dignificar visualmente ese tramo del entorno del Palmeral.

La puerta de entrada será el único acceso ordinario al recinto. El alcalde señalaba este jueves que el huerto no permanecerá abierto las 24 horas, sino que funcionará como otros huertos históricos visitables, con apertura por la mañana y cierre nocturno. En este sentido, comparaba el futuro funcionamiento con el del Hort del Chocolater, que se abre por la mañana y se cierra por la noche.

Riego, cuadrículas y acequias

La restauración busca devolver al Hort del Gat su condición de huerto agrícola histórico. Para ello, ya se han demolido las superficies selladas, puesto que la Ley del Palmeral impide cubrir los suelos de los huertos históricos con asfalto o cemento que bloqueen su capacidad de filtración. También se han retirado especies no propias de este tipo de espacio y se están recuperando las cuadrículas tradicionales.

El proyecto incorpora la Acequia Mayor al recorrido del huerto. Actualmente discurre junto al muro del Instituto Sixto Marco, pero el vallado se desplazará al norte para integrarla en el espacio visitable. Esta medida responde también a una petición del propio centro educativo, que había planteado problemas derivados del contacto del alumnado con el brazal de la acequia del Real.

El arquitecto municipal, Julio Sagasta, precisaba que también se actuará sobre un brazal secundario que conecta el Real con Marchena y que lleva agua para regar huertos situados más al sur. La idea es que los visitantes puedan ver el agua recorrer el huerto en sus tandas de riego, entendiendo así mejor cómo funciona el Palmeral.

El alcalde recordaba que esta parte del Hort del Gat llevaba 30 años sin regarse. Desde este invierno se ha recuperado el riego y, según indicaba, las palmeras empiezan a mostrar signos de mejora. El propio Ruz afirmaba que este huerto podría contar con algunas de las palmeras más altas de Elche, junto con las del Hort de Revenga, situado por encima del Hort de la Molinera y del Parque Infantil de Tráfico.

Sagasta exponía que existe un inventario en revisión sobre la situación y altura de los ejemplares, aunque apuntaba que algunas palmeras podrían alcanzar entre 20 y 25 metros, incluso más. El objetivo es recuperar también cultivos tradicionales en la zona estrictamente agrícola del huerto, diferenciándola del entorno inmediato de la casa, que funcionará como espacio de estancia.

Centro de interpretación

La casa-palacio se convertirá también en un centro de interpretación del Palmeral, con una exposición en la planta baja destinada a explicar qué es realmente este paisaje Patrimonio de la Humanidad. Ruz insistía en que muchas veces incluso en Elche hace falta hacer pedagogía sobre el Palmeral. “El Palmeral es esto, que no es fácil entender; es un sistema agrícola básicamente”, señalaba.

El bipartito de Elche quiere abrir al público con una fiesta el Hort del Gat antes de las Fiestas de Agosto / Áxel Álvarez

El objetivo es que el visitante no vea solo palmeras, sino que comprenda la lógica del huerto: el agua, las acequias, los bancales, las cuadrículas, los cultivos y la relación histórica entre el ser humano y el paisaje. “No un huerto convertido en jardín, sino un huerto que sigue siendo un huerto”, resumía el alcalde.

El entorno de la casa contará con una solería de piedra natural y un espacio de estancia. Allí se conservarán algunos elementos vegetales que no son propios estrictamente de un huerto histórico, pero sí forman parte de la memoria del antiguo jardín, como los dragos y el gran ficus monumental. También se recuperarán palmitos y otras especies cuando sea posible.

La zona de acceso desde el aparcamiento junto a la Guardia Civil dispondrá de iluminación con farolas fotovoltaicas, pensada para facilitar actividades puntuales por la noche. El resto del huerto mantendrá su carácter agrícola, sin iluminación general, para preservar su naturaleza original.

El edificio contará además con una sala de conferencias, que el Ayuntamiento quiere poner a disposición de entidades locales y provinciales para encuentros, asambleas o actividades relacionadas con el Palmeral, el medio ambiente y la divulgación. Ruz ha señalado que se trata de una sala de capacidad adecuada para actos de formato medio, en torno a un centenar de personas.

Ruta histórica del Palmeral

Con esta restauración, el Hort del Gat pasará de ser un espacio abandonado y vandalizado a incorporarse a una ruta patrimonial más amplia que conectará el centro histórico, Porta de la Morera, el Museo del Palmeral, el Hort del Cura, el Camino del Gat, el Hort de Pontos y el Hort de la Virgen. La previsión municipal es que, con la apertura antes de las fiestas de agosto, Elche sume un nuevo lugar para comprender el Palmeral desde dentro.

Ruz defendía que el proyecto tiene todo el sentido dentro de una estrategia más amplia de recuperación de huertos. “Visitar el Parque Municipal es una experiencia única, pero el Parque Municipal es un jardín, no es un huerto”, explicaba. “Visitar el Hort de San Plácido es precioso, pero es una recreación en cierta manera. El huerto huerto a visitar, entendido como tal y además con esta visión pedagógica, va a ser el Hort del Gat”, añadía.

El alcalde recordaba que cuando Antonio Pascual Fernández donó este espacio a la ciudad, posteriormente se instaló allí la Estación Fénix, pero durante años no se podía visitar como huerto. Ahora, subrayaba, sí podrá recorrerse y entenderse como un espacio agrícola histórico, con su riego, sus palmeras, sus bancales y sus cuadrículas.

El aparcamiento situado en la parte posterior, junto a la Guardia Civil, facilitará el acceso de vehículos particulares y autobuses de visitantes. Para el gobierno local, esa accesibilidad era una de las grandes asignaturas pendientes para incorporar este espacio a los recorridos turísticos y pedagógicos de la ciudad.

“Vamos a pasar de un lugar abandonado, deteriorado y vandalizado a un lugar para todos los ilicitanos, para los que nos visiten de fuera y para los turistas”, indicaba Ruz. El alcalde insistía en que el compromiso municipal con el Palmeral es “indiscutible” y defendía que la prioridad es seguir restaurando huertos, hacerlos comprensibles y abrirlos a la ciudadanía.