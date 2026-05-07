El Crevillente Deportivo llama a llenar el Enrique Miralles para asegurarse la salvación

El Crevillente Deportivo se juega este sábado la tranquilidad definitiva de la temporada en el Enrique Miralles. El equipo recibe al Roda a las 18.30 horas en la última jornada de liga con un objetivo claro: ganar para asegurar matemáticamente la permanencia en Tercera RFEF y no depender de otros resultados ni de posibles arrastres de Segunda RFEF. Por eso, el club ha lanzado un llamamiento especial a la afición, a las familias, a entrenadores y a jugadores tanto del Crevillente como de la Unió Esportiva Crevillent para llenar el estadio y convertir el encuentro en una jornada de apoyo colectivo.

La convocatoria comenzará antes del partido. El club ha citado a todos los seguidores a las 17 horas en la Plaza de la Comunidad Valenciana, con las equipaciones del Crevillente Deportivo o de la Unió Esportiva Crevillent, para acudir juntos al campo acompañados por una charanga. La entrada será libre para jugadores y familiares, y la entidad ha anunciado además sorpresas, regalos y sorteos para animar el ambiente en una tarde que puede servir para cerrar el curso con alivio y celebración.

El mensaje que circula entre familias, cantera y entorno del club es directo: “Vamos a llenar el estadio con nuestros colores”. La entidad quiere que el último partido no sea una jornada más, sino una especie de movilización futbolística local en torno a un equipo que ha sufrido durante la temporada y que llega a la última fecha con la posibilidad de cerrar definitivamente la permanencia.

La convocatoria incluye también a entrenadores y jugadores de las categorías inferiores, conscientes de que la cantera puede aportar ambiente, ruido y presencia en la grada. La charanga acompañará el desplazamiento hasta el estadio y el club espera una gran afluencia en una cita que, más allá de los puntos, tiene un componente emocional claro: arropar al equipo en el momento decisivo.

El equipo del Crevillente Deportivo está muy concienciado con lograr la victoria este sábado a las 18.30 horas / INFORMACIÓN

Una victoria para no depender de nadie

En el plano deportivo, el entrenador José Manuel Ruiz explica que el partido ante el Roda llega con una situación algo más favorable que la de la semana anterior, pero todavía sin la seguridad matemática total. “Ganando estamos salvados matemáticamente, ya no hay posibilidad de que se produzca ningún arrastre ni ninguna historia”, resume el técnico.

El rival, el Roda, llega sin jugarse nada clasificatoriamente, situado en la zona media de la tabla. Aún así, el Crevillente no quiere dejar margen a la incertidumbre. El técnico recuerda que existe una pequeña posibilidad de verse afectado por los arrastres si se produce una combinación de resultados muy concreta, por lo que el equipo afrontará el partido con la obligación de buscar la victoria.

“Tenemos esa pequeña posibilidad de arrastre, porque tendríamos que perder una posición en la clasificación y que el Atzeneta ganara en casa del Castellonense, que ha sido campeón recientemente. Tienen que darse un cúmulo de cosas bastante complicadas, pero nosotros tenemos que afrontar el partido para intentar sacarlo y olvidarnos de líos”, explica Ruiz.

La clave es sencilla: ganar y cerrar cualquier cálculo. El Crevillente quiere evitar mirar otros campos, otras clasificaciones y otros posibles descensos indirectos. Por eso el entrenador insiste en la importancia del encuentro, aunque reconoce que el triunfo conseguido la pasada jornada ha rebajado parte de la tensión.

El triunfo anterior cambió el ánimo

El Crevillente llega al choque tras una victoria importante fuera de casa ante el Recambios Colón, un resultado que alivió la situación y permitió al equipo salir de la zona de mayor peligro. “Nos apretaron mucho y, si no hubiéramos ganado, estaríamos ahora mismo metidos en la posición de posible arrastre”, señala el técnico.

Ese triunfo ha tenido un efecto claro en el vestuario. Según Ruiz, el grupo se ha quitado parte del peso de encima al verse ya salvado en la clasificación directa, aunque todavía pendiente de cerrar la permanencia sin condicionantes externos. “Nos quitamos un peso de encima al ganar. En cuanto a la clasificación, matemáticamente estamos salvados, el sufrimiento mayor del grupo era poder defender la clasificación”, explica.

Celebración de uno de los goles de esta temporada en el campo de fútbol Enrique Miralles / INFORMACIÓN

El entrenador admite que el estado anímico es diferente al de la semana pasada. “El ánimo va a cambiar por completo. Sabemos que es un partido muy importante y que queremos resolver para no tener ningún problema, pero se va a afrontar con mucha más tranquilidad que como se afrontó el sábado pasado”, añade.

Tres bajas por lesión

El Crevillente afrontará el último partido con tres bajas por lesión. Ruiz asegura que el equipo está mentalizado y preparado para competir en una tarde en la que el apoyo de la grada puede ser determinante. La temporada ha sido "especialmente exigente". El técnico reconoce que la categoría ha presentado este año "un nivel alto, sobre todo por la fortaleza de los equipos de la zona de arriba. Hay equipos muy potentes. Este año ha habido una diferencia en cuanto al número de puntos para poder salvarte, ha sido muy inferior porque a los de arriba era prácticamente imposible sacarles algo”, explica.

Ruiz considera que los seis o siete primeros clasificados tienen un nivel muy elevado, hasta el punto de que, en otras temporadas, muchos habrían estado peleando por las dos primeras posiciones. Esa exigencia ha marcado un campeonato en el que cada punto ha costado mucho y en el que la permanencia se ha convertido en un objetivo de enorme valor.

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El Crevillente quiere ahora cerrar el curso con una victoria en casa, delante de su gente y en un ambiente especial. El club espera que la movilización de la afición, la presencia de la cantera, la charanga y las actividades previstas generen el empuje necesario para convertir el Enrique Miralles en el escenario de una permanencia celebrada. El mensaje queda claro: el sábado, desde las 17.00 horas, el camino empieza en la Plaza de la Comunidad Valenciana y termina en el estadio, donde el equipo buscará los tres puntos que le permitan olvidarse definitivamente de cualquier susto.