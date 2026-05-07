La Fiscalía exige una "condena ejemplar" de ocho años de cárcel y seis de inhabilitación por la supuesta estafa en Elche a lesionados medulares

La de este jueves fue una de las sesiones más intensas del juicio por la presunta estafa millonaria en Elche a enfermos medulares que se sigue contra la investigadora Almudena Ramón y su pareja, Eduardo López. La vista oral en la Sección Undécima de la Audiencia Provincial, con sede en Elche, se celebró apenas unos meses después de que otro tribunal (Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia) condenara ya a ambos a tres años y medio de cárcel por aplicar terapias sin autorización ni verificación científica en la capital de la Comunidad.

Además de los abogados de la defensa y la acusación particular, durante algo más de una hora y media, y antes de un receso, la fiscal Helena Gascó Enríquez expuso un duro informe final y ratificó íntegramente la petición de ocho años de prisión para la acusada principal, además de seis años de inhabilitación especial para el ejercicio de actividades vinculadas a la investigación científica. Ahora todo queda en manos del veredicto de la jueza que pondrá una fecha para dictar sentencia.

La representante del Ministerio Público sostuvo que ambos acusados aprovecharon la vulnerabilidad de pacientes con lesiones medulares graves y de sus familias para captar grandes cantidades de dinero mediante falsas expectativas de recuperación. La fiscal incluso se amparó en los principios que sostienen la última sentencia cuando quedó probado que los acusados se aprovecharon del prestigio científico de la investigadora durante su etapa en el Instituto de Biomedicina de Valencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), donde dirigió el laboratorio de Regeneración Neural entre los años 2000 y 2012 y como directora científica y médica del Centro de Innovación Médica en Regeneración Medular (CIMERM), prácticas en cuyo centro se investigan entre 2014 y 2016.

De igual forma, entonces quedó acreditado por el tribunal que la tercera fase del supuesto tratamiento multidisciplinar y que consistía en un trasplante celular, carecía de autorización de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios y tampoco disponía de validación clínica suficiente.

Aparente legalidad

En aquella causa, los magistrados entendieron que los pacientes, afectados por lesiones medulares graves e irreversibles, acudían al centro confiando en la aparente legalidad y abonaban importantes cantidades económicas para iniciar el proceso, aunque posteriormente nunca llegaban a acceder al supuesto trasplante celular porque se les comunicaba que no eran aptos para continuar.

Esa misma sentencia recogía igualmente que algunos de los pacientes atendidos en Valencia habían sido derivados posteriormente al hospital IMED de Elche, hospital que cedió instalaciones para ofrecer esta terapia, hechos que precisamente constituyen ahora el núcleo del juicio que se sigue en la ciudad en otra causa. Según la Fiscalía, los hechos encajan en un delito continuado de estafa agravada y subrayó que el procedimiento no versa sobre la validez o no de una línea de investigación científica, sino sobre un supuesto engaño dirigido a personas desesperadas por recuperar movilidad. “No estamos ante un debate científico. Estamos ante un delito de estafa”, afirmó durante su intervención.

Más de 400.000 euros

La acusación pública mantuvo que el perjuicio económico global supera los 400.000 euros y defendió la aplicación del tipo “súper agravado” previsto en el Código Penal recordando sentencias del Tribunal Supremo sobre delitos cometidos aprovechando la credibilidad profesional de los acusados. Según explicó, Ramón llegó a estar vinculada mediáticamente a candidaturas y reconocimientos científicos de relevancia nacional, con un proyecto que se difundía por páginas web, apariciones en prensa y conferencias en las que se hablaba de “avances decisivos” y “resultados esperanzadores”, hasta el punto que incluso personajes públicos llegaron a donar cuantiosas sumas de dinero a una fundación desde donde posteriormente se transferían fondos a CIMERM.

A juicio del Ministerio Público, esa reputación fue utilizada para generar una confianza extraordinaria entre los pacientes. “Los perjudicados no acudían al hospital en igualdad de condiciones. Entendían que estaban en el buen camino porque quien les hablaba era una científica conocida y respaldada mediáticamente”, señaló.

La Fiscalía cargó con dureza contra la estrategia de defensa de los acusados de intentar trasladar la responsabilidad al antiguo administrador de la entidad y también lesionado medular, fallecido. “Es miserable intentar echarle la culpa a una persona que pensaba que iba a volver a andar”, llegó a afirmar. Según expuso, esta persona carecía de formación en gestión y su papel era sensibilizar a potenciales donantes mientras E. López controlaba toda la estructura económica y A. Ramón dirigía el ámbito médico y científico.

Trasplante

“Sabían que los pacientes nunca llegarían a la parte del trasplante”, sostuvo la fiscal, quien recordó que muchos de los lesionados tratados eran pacientes crónicos y no subagudos, circunstancia que hacía inviable, según dijo, la aplicación del procedimiento experimental que se anunciaba.

La fiscal describió los contratos firmados por los pacientes como documentos “confusos” y difíciles de interpretar que generaban en los afectados la impresión de que estaban contratando tratamientos reales con expectativas de resultado, y entonces abonaban decenas de miles de euros.

Durante la sesión se recordó que CIMERM habría acumulado importantes deudas con el hospital IMED de Elche por el uso de instalaciones y equipamiento. Según la Fiscalía, de más de 70.000 euros adeudados apenas se abonaron 3.000. La fiscal llegó a definir el funcionamiento de CIMERM como “un teatro puro” y aseguró que incluso se habían creado figuras ficticias de secretarias para dificultar la comunicación directa entre pacientes y responsables. Según sostuvo, los acusados llegaron a embolsarse más de 241.000 euros del ámbito académico, otros 150.000 euros en donaciones y alrededor de 200.000 euros aportados directamente por pacientes y familias.

El Ministerio Fiscal también puso el foco en la supuesta precariedad de los medios que se usaban, desde la falta de una grúa para movilizar a pacientes, neveras con moho con material biológico, cremas con formulaciones de la acusada o la ausencia de información clara sobre las técnicas. La fiscal recordó el testimonio de fisioterapeutas que aseguraron que las sesiones no diferían sustancialmente de las recibidas en la sanidad pública.

Ciudadanos acceden a la Ciudad de la Justicia, en Elche, en una imagen de archivo / Antonio Amorós

Informes médicos

El Ministerio Fiscal defendió que la instrucción fue "extraordinariamente compleja" y contó con más de 120 anexos documentales, además de numerosos informes policiales y sanitarios.Es más, insistió en que la investigación no nació de una actuación prospectiva de la Guardia Civil, como sostiene parcialmente la defensa, sino de denuncias e informes previos elaborados por organismos oficiales.

Entre ellos se citaron informes de la Agencia Española del Medicamento, del Comité de Buenas Prácticas Clínicas y documentación elaborada por la Generalitat Valenciana. A partir de ahí, comenzaron las investigaciones del Seprona y posteriores registros.

Uno de los testimonios más relevantes citados por la fiscal fue el de un especialista en lesiones medulares que negó que hubiera existido recuperación neurológica significativa en un paciente. Cuestionó, también, la supuesta investigación animal desarrollada sobre el mono “Chiqui”, utilizado durante años como símbolo de las investigaciones regenerativas, porque no pudo acreditarse científicamente el éxito del trasplante porque el animal murió, y que tampoco estaba acreditado la validez de la investigación en humanos.

Sala blanca

La denominada “sala blanca” instalada en IMED para los supuestos cultivos celulares ocupó también buena parte de la intervención. La Fiscalía cuestionó el sentido de invertir grandes cantidades en una instalación destinada a la elaboración de medicamentos si no se estaba desarrollando un medicamento de terapia avanzada, de ahí que el Ministerio Fiscal destacase las contradicciones que, a su juicio, fueron apareciendo sobre las necesidades de dicha sala. "Primero se dijo que bastaba con un quirófano convencional, después que se requerían ciertas condiciones especiales y finalmente que resultaban imprescindibles exigencias propias de la Agencia del Medicamento".