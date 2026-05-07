Torrellano celebrará este domingo su primera feria literaria

Apenas semanas después de que Elche cerrase la programación de Sant Jordi en el Paseo de la Estación, el ambiente cultural, pero a pequeña escala, llegará a la principal pedanía ilicitana, después de que Torrellano esté preparando para este domingo, 10 de mayo, su primera feria literaria. Una iniciativa impulsada por la Asociación Vecinal Torrellano Alto, con colaboración del distrito 8, que reunirá en la plaza del Mestre Antonio Cutillas, frente al consultorio médico, a escritores, ilustradores, colectivos culturales y residentes de todas las edades.

La cita se desarrollará de 10 a 14 horas y contará con stands de autores e ilustradores, firmas de libros, cuentacuentos, lectura pública de relatos, talleres infantiles, intercambio de libros y una rifa popular, además de distintas actividades participativas pensadas especialmente para el público familiar.

Pequeño encuentro

Carmen Espinosa, presidenta de la asociación, traslada que el proyecto nació inicialmente como un pequeño encuentro literario para dar visibilidad a vecinos aficionados a la escritura, muchos de ellos desconocidos incluso dentro de la propia pedanía. “Que tuvieran voz escritoras y escritores de Torrellano, que aunque no eran en algunos casos reconocidos como tal, sí habían escrito sus memorias o tenían sus colecciones de poemas”, señala.

De igual manera, la organización también quería implicar a jóvenes lectores y escritores invitándoles a participar con relatos cortos o poemas que pudieran leer posteriormente en público durante la jornada.

Más dimensión

Sin embargo, mientras avanzaban los preparativos, la iniciativa fue creciendo hasta convertirse en una feria literaria de mayor dimensión gracias al interés despertado entre colectivos y autores de Elche.

En total participarán seis asociaciones literarias ilicitanas, entre las que figuran la Asamblea Amistosa Literaria de Elche, Escritores en Su Tinta, Letra Violeta o LiteraturElx, además de 16 escritores y escritoras vinculados a la pedanía y proximidades.

La respuesta ha superado incluso las previsiones iniciales de la organización. Según explica la asociación, en los últimos días siguieron recibiendo solicitudes de participación de escritores y editoriales, aunque finalmente tuvieron que cerrar incorporaciones por falta de espacio.

Cartel de la primera feria literaria de Torrellano / INFORMACIÓN

Talleres

Entre las actividades previstas habrá talleres y cuentacuentos a cargo de la compañía "Dos Patas Pa un Banco". Además, participantes como la Asamblea Amistosa Literaria de Elche coordinará actividades divulgativas sobre la figura y la obra de Jorge Juan Santacilia, reforzando el carácter cultural y educativo de la programación, donde se producirá desde intercambio de libros, propuestas centradas en ilustración, diseño de personajes para cómic o creación de marcapáginas y tapas para libretas.

Desde la asociación vecinal reconocen que la feria nace con una vocación cercana y participativa, aunque con la intención de consolidarse en el futuro como una cita cultural propia dentro del calendario de la pedanía.