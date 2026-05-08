El alcalde de Elche demanda al Gobierno que concrete los plazos para invertir en San Antón

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, reclamaba este viernes al Gobierno central que concrete ya los plazos y condiciones para reactivar la inversión en la rehabilitación del barrio de San Antón, después de la aprobación del nuevo Plan Estatal de Vivienda. El regidor anunciaba que el Ayuntamiento remitió este jueves una carta al secretario de Estado de Vivienda para solicitar una reunión en Madrid y avanzar en la financiación y ejecución de las siguientes fases de regeneración urbana del barrio.

La petición del alcalde llega en paralelo a la reunión mantenida por el portavoz municipal socialista, Héctor Díez, con vecinos de la asociación San Antón quiere vivir, a quienes trasladó que el Plan Estatal de Vivienda contempla presupuesto para actuaciones de regeneración urbana y que el pleno de Elche aprobó por unanimidad, a iniciativa del PSOE, reclamar a la Generalitat Valenciana que se adhiera a este programa estatal. La cuestión vuelve así al primer plano político local, con Ayuntamiento (PP-Vox), oposición (PSOE), Consell (PP-Vox) y Gobierno central (PSOE) llamados a concretar una solución para un barrio que acumula años de espera. Según a qué partido se le pregunte, la pelota está en el tejado del otro.

Carta al secretario de Estado

Ruz explicaba que el Ayuntamiento quiere retomar de manera formal las conversaciones abiertas hace un año en Madrid para que el Ministerio concrete compromisos. “Ayer por la mañana remitimos una carta al secretario de Estado de Vivienda para pedirle y demandarle que ya nos reciba para poder seguir abordando, después de la aprobación del plan estatal de vivienda, la rehabilitación del barrio de San Antón”, señaló el alcalde.

Así ha quedado el solar tras la demolición de los bloques en San Antón / AXEL ALVAREZ

El regidor indicaba que el Ayuntamiento ya ha facilitado al Estado información sobre las parcelas disponibles, el número aproximado de viviendas a construir y las cantidades económicas necesarias para avanzar en la actuación. Según Ruz, el esquema debe incorporar a varias partes: vecinos, Generalitat, Estado y Ayuntamiento. El alcalde sostiene que el Ayuntamiento asume un papel de coordinación y también una aportación económica ajustada, pero insiste en que la clave está ahora en que el Ministerio fije una reunión y convierta en hechos los compromisos adquiridos. “Lo que realmente importa y lo que necesitamos es esto: que el secretario de Estado nos reciba y que concretemos ya plazos y que las palabras que prometió o los compromisos que adquirió el año pasado en Madrid se lleven a término y sean efectivos”, dijo.

Ruz recurrió a una expresión coloquial para situar la responsabilidad en el Ejecutivo central: “Ahora, como se dice de forma coloquial y me permiten emplear este término, la pelota está en su tejado”. Y añadió: “Solamente nos queda que el secretario de Estado, desde ayer con la carta, nos conteste para que nos dé cita en Madrid. Y con gusto estaremos allí para hablar de Elche”.

El alcalde aseguraba que el Ministerio conoce el proyecto y que la ciudad necesita pasar de las conversaciones a la definición de un calendario y una financiación concreta. “Nos consta que conoce el proyecto”, apuntaba.

El PSOE lleva el plan a los vecinos

Mientras el alcalde pide la reunión con el Estado, el PSOE ha movido también ficha en el barrio. Héctor Díez, acompañado por la concejala Patricia Maciá y los diputados autonómicos Ramón Abad y Benjamín Mompó, mantuvo un encuentro con la Asociación Vecinal San Antón quiere vivir para explicar el alcance del nuevo Plan Estatal de Vivienda y sus posibilidades para la regeneración urbana.

El portavoz socialista explicó a los vecinos que el pleno municipal aprobó, a petición del grupo socialista, instar a la Generalitat a adherirse al programa estatal (otra pelota en otro tejado). “Les hemos trasladado que el pleno votó por unanimidad unirse a este plan y solicitar a la Generalitat que lo haga porque es importante para avanzar en materia de vivienda, pero sobre todo, para progresar con el ARRU de San Antón”, señaló Díez.

El PSOE insiste en que las comunidades autónomas son las competentes en materia de vivienda y, por tanto, que la adhesión del Consell es imprescindible para que los fondos puedan llegar al barrio. Según Díez, el nuevo plan supone una oportunidad relevante porque triplica su inversión y establece un reparto de financiación en el que el 60% corre a cargo del Estado y el 40% de las comunidades autónomas.

El socialista Héctor Díez se dirige a los vecinos durante la reunión mantenida con ellos para analizar la situación del barrio de San Antón en Elche / INFORMACIÓN

“Es urgente y necesario que la Generalitat no pierda más tiempo y se acoja a este plan. El plan ya está aprobado y dotado de presupuesto. El competente en materia de vivienda es Valencia y tanto PP como VOX deben dejar de lado las discrepancias políticas y mirar que se trata de un programa muy beneficioso para la ciudadanía pero sobre todo para los vecinos de San Antón, que no puede perder ni un minuto más”, afirmó el portavoz socialista.

Díez trasladó también información relativa al ARRU que había solicitado en el Consejo de PIMESA, especialmente sobre la situación de los proyectos de las siguientes fases y la demolición del bloque 8, uno de los puntos que más inquietud genera entre los vecinos.

Preocupación por el bloque 8 y el bloque 9

La reunión con los representantes vecinales permitió constatar, según el PSOE, el malestar existente en San Antón por la falta de movimiento visible en el barrio. Los vecinos mostraron preocupación por la situación del bloque 8 y, especialmente, por el temor de quienes residen en el bloque 9, que temen que pueda repetirse una situación similar. “Pedimos al ayuntamiento que no cese la comunicación con estos vecinos porque están muy preocupados. No tienen información y no reciben contestación a la multitud de escritos que han enviado por diferentes circunstancias tanto a Policía, Alcaldía y Urbanismo”, indicó Díez.

Según trasladaron los vecinos a los socialistas, en la zona se acumulan problemas cotidianos graves. Se quejan de presencia de ratas circulando por la calle y los bloques, humedades, hongos y ruidos nocturnos en los techos que les hacen temer por el estado de las viviendas. El PSOE considera que esa situación obliga a acelerar trámites y a mantener una comunicación directa y constante con los residentes.

“Lo que queremos nosotros es que de forma urgente se adhiera la Generalitat a este plan para actuar de forma rápida, que no se pierda más tiempo, estar al lado de los vecinos y vecinas y avanzar con la construcción de los bloques de viviendas y la demolición de los bloques antiguos”, señaló el portavoz socialista.

En el último Consejo de PIMESA, Díez se interesó por el estado de las distintas fases de regeneración de San Antón y trasladó la urgencia de tener listos los proyectos para poder presentarlos al Ministerio y continuar con las actuaciones. La prioridad, según su grupo, es no perder tiempo administrativo ahora que existe un nuevo marco estatal con financiación.

Iniciativa en las Cortes

El frente político se ha trasladado también a las Cortes Valencianes. Los diputados autonómicos Ramón Abad y Benjamín Mompó, portavoz socialista en materia de Vivienda, han registrado una iniciativa parlamentaria para que la Generalitat impulse un nuevo convenio que implique a todas las partes: propietarios de viviendas, Ayuntamiento de Elche, Generalitat Valenciana y Gobierno de España.

La iniciativa pide que se dé “prioridad absoluta” a la renovación de las viviendas que faltan para completar la regeneración urbana del barrio de San Antón. También reclama introducir mecanismos presupuestarios que permitan financiar la ejecución del futuro convenio y garantizar que el proceso no vuelva a quedar bloqueado por falta de encaje económico o administrativo.

El planteamiento socialista coincide en parte con lo defendido por el alcalde: la actuación necesita un acuerdo entre distintas administraciones. La diferencia está en el énfasis. Ruz presiona al Gobierno central para que concrete plazos y reciba al Ayuntamiento, mientras que el PSOE insiste en que la Generalitat debe adherirse cuanto antes al Plan Estatal de Vivienda y activar el nuevo convenio. El caso está entre pelotas y tejados, pero los vecinos necesitan soluciones.