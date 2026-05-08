Zoraida López, afectada por cáncer de ovario en Elche: "Hablar de problemas de ovarios y vulva sigue siendo más tabú que hacerlo de un cáncer de próstata"

La falta de métodos eficaces para detectar precozmente el cáncer de ovario continúa siendo uno de los principales obstáculos frente a una enfermedad que ya es la primera causa de muerte por tumor ginecológico. Ante esta situación, la Asociación de Afectadas por Cáncer de Ovario y Ginecológico (Asaco) reivindicó este viernes en Elche, con motivo del Día Mundial de esta enfermedad, una mayor visibilidad para una afección que, pese a su gravedad, continúa siendo una gran desconocida tanto para muchas mujeres como para parte del ámbito sanitario. Durante el acto, la integrante de la asociación y afectada, Zoraida López, lamentó el silencio que todavía rodea a la salud ginecológica femenina, una realidad que "impacta directamente en la vida, no solo de las mujeres que lo padecemos, sino también del entorno", tal y como expresó durante la lectura del manifiesto, que tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento ilicitano.

Sesgo de género

En este contexto, y fuera del manifiesto, la propia Zoraida López destacaba que todavía hay mucho por avanzar con las enfermedades que afectan a la salud femenina, refiriéndose a que hablar de "ovarios, menopausia, vagina o vulva todavía es un tema tabú, mientras que hablar del cáncer de próstata, por ejemplo, siempre tiene más respaldo". Asegurando, además, que para las enfermedades que afectan a los genitales masculinos hay "más medicacones específicas que fomentan la masculinidad del hombre".

Por ello, Asaco insistió en la necesidad de garantizar una atención óptima y equitativa para todas las pacientes, así como un acceso igualitario a tratamientos de mantenimiento y terapias en casos de recaída. La asociación agradeció, además, el apoyo del Ayuntamiento de Elche y animó a la ciudadanía a ayudar a difundir el mensaje para “salvar vidas”, recordando el lema con el que trabajan desde hace años: “Juntas somos más fuertes”.

Falta de método de cribado

Todavía no existe un método eficaz de cribado para detectar la enfermedad en sus fases iniciales. Esto provoca que alrededor del 80% de los casos se diagnostiquen cuando el cáncer ya se encuentra avanzado, algo que reduce notablemente las posibilidades de tratamiento y de supervivencia. Además, según explicaba en el manifiesto, los síntomas suelen ser poco específicos y fácilemente confundibles con otras patologías digestivas o intestinales. Las señales más frecuentes son la hinchazón abdominal, las malas digestiones, el estreñimiento, la diarrea o la sensación de saciedad, síntomas que muchas veces aparecen cuando la enfermedad se encuentra en un estadio avanzado y que dificulta más el diagnóstico.

La asociación también puso en el foco en la necesidad de derivar a las pacientes a centros especializados con equipos multidisciplinares y profesionales expertos en ginecología oncológica. "La cirgugía es clave", recalcó López, destacando que una intervención realizada por especialistas puede mejorar considerablemente el pronóstico e incluso aumentar las posibilidades de curación. Sin embargo, "son muchos los casos en los que la paciente recién diagnosticada no es derivada a estos centros", según expresó la representante de Asaco, provocando así "un claro perjuicio en cuanto al pronóstico de la enfermedad". Es por ello que incidió en la necesidad de crear herramientas que garanticen la atención ótpima para todas las pacientes, revindicando la necesidad de alcanzar la equidad en el acceso a tratamiento, algo en lo que la asociación trabaja a través de sus campañas de concienciación con el fin de sensibilizar a las mujeres y a los profesionales.

Lectura del manifiesto por Zoraida López. / María González

Asimismo, desde Asaco recordaron que entre un 15 % y un 20 % de los tumores de ovario están relacionados con factores genéticos hereditarios. En ese sentido, una historia familiar de cáncer de mama, ovario, endometrio o colon, así como las mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, incrementan el riesgo de desarrollar la enfermedad. También recalcaron que la mayoría de los diagnósticos se producen entre los 45 y 75 años.

Cifras preocupantes

Las cifras reflejan además el alcance de unos tumores que continúan avanzando muchas veces en silencio. Cada año se diagnostican en España alrededor de 12.300 cánceres ginecológicos y, aunque el de endometrio es el más frecuente, el de ovario sigue siendo el que presenta mayores dificultades diagnósticas y, por tanto, peor pronóstico. A nivel mundial, más de 1,3 millones de mujeres fueron diagnosticadas con tumores ginecológicos en 2018 y cerca de 470.000 fallecieron por estas patologías. De forma que el cáncer de ovario representa aproximadamente el 5% de los tumores femeninos y constituye el quinto tipo de cáncer más frecuente entre las mujeres, solo por detrás del de mama, colorrectal, endometrio y pulmón.

Además, solo en España se detectan cerca de 3.800 nuevos casos de esta enfermedad cada año, una incidencia que Asaco considera "alta" y que mantiene un crecimiento lento, pero constante, desde la década de los sesenta, según reflejaron en su manifiesto. Pese a ello, la asociación lamentó que la enfermedad siga siendo una gran desconocida tanto para las mujeres como para muchos profesionales de atención primaria, motivo por el que reclamaron más campañas de sensibilización y formación para favorecer una sospecha temprana de la enfermedad cuando aparecen síntomas compatibles.

El acto

En el acto estuvieron presentes los concejales de Acción Social, Celia Lastra; de Relaciones Institucionales, Juan de Dios Navarro; de Pedanías, Pedro José Sáez; y de Comercio y Hostelería, Caridad Martínez. También contó con la presencia de la portavoz de Compromís, Esther Díez; y los ediles socialistas María José Martínez y Vicente Alberola.

Lastra fue la encargada de moderar el acto y aprovechó la ocasión para agradecer la labor de las entidades referentes en cáncer de la ciudad: "Esta enfermedad es transversal y nos puede pasar a cualquiera", destacó. También recalcó la importancia de "atender los casos en las fases previas para que haya mayor pronóstico de curación y que las personas afectadas puedan salir adelante".