Las 62 candidatas a Reina de las Fiestas de Elche brillan en una gala renovada en Traspalacio

Cuando apenas falta un mes para conocer quiénes serán las próximas reinas y damas de las Fiestas de agosto, Elche celebró este viernes uno de esos actos ya consolidados para dar la bienvenida de forma oficial a las 62 aspirantes, que protagonizaron una velada de punta en blanco y en un marco diferente. Y es que este 2026 la Gestora de Festejos Populares estrenó escenario en la zona de Traspalacio para ofrecer un formato más visual y abierto para reforzar la gala de presentación, una de las citas más simbólicas previas a la gala de elección que tendrá lugar el próximo 6 de junio en la Rotonda del Parque Municipal. El colofón, si bien, llegará el 27 de junio en la Plaça de Baix con la proclamación.

Después de la última edición en la plaza del Congreso Eucarístico, frente a la basílica de Santa María, y tras años dentro del Patio de Armas del Palacio de Altamira, esta vez el desfile tuvo la fachada del monumento ilicitano como gran telón de fondo. Desde allí las 31 candidatas infantiles y las 31 adultas se abrieron paso en la que era la última gran prueba de cara a la elección, y tras la serie de convivencias que realizaron en Murcia y Cartagena junto al jurado estas semanas atrás, encuentros que ya se han venido consolidando en los últimos años y que además cuentan con el soporte municipal cubriendo gastos de manutención y alojamiento.

300 actos

La cita mantuvo, al margen del componente protocolario, una emoción en el ambiente porque para las festeras esta era la manera de decirle a la ciudad el interés que tienen por representar a las celebraciones en honor a la Maredéu, así como mantener un compromiso durante todo el año. Como fiel reflejo de lo que ha sido el esfuerzo de todo un ejercicio, tampoco se perdieron el encuentro las actuales representantes de las fiestas, que dieron apoyo a las candidatas pese a que ellas ahora están pasando por cierto trago agridulce ya que empieza la cuenta atrás para despedir una intensa etapa en la que han tenido que acudir a más de 300 actos. La Reina Mayor, Nuria Tejero, acudió acompañada por sus damas Marta Martínez y Claudia Cámara, mientras que la Reina Infantil, Carla García, hizo lo propio junto a Patricia Martínez y Julia Ortiz que completaron el cortejo de las damas de honor.

Sólo había que echar un ojo para darse cuenta de que el nuevo emplazamiento permitió ampliar el montaje y ganar espectacularidad, con una capacidad para un millar de personas, como ya avanzó la organización, además de abrirse más al público. Y es que el escenario, de mayores dimensiones, contó con una pasarela más amplia y abierta que facilitó la visibilidad del desfile desde distintos ángulos, todo en una noche marcada por el ambiente festero y la expectación de familiares, representantes de comisiones y vecinos, que pusieron el broche con una cena de gala en el restaurante Huerto del Cura.

Las candidatas a Reina de las Fiestas de Elche brillan en una gala renovada en Traspalacio / Áxel Álvarez

Última prueba

Una de las novedades del acto fue el cambio en la conducción de la gala. Frente a la tradicional voz en off utilizada en años anteriores, esta edición apostó por una pareja de presentadores en directo, una fórmula con la que la Gestora buscó dotar de mayor dinamismo y cercanía al espectáculo. De alguna manera, la intención de reforzar esta gala era en vista de que por primera vez en décadas las candidatas adultas dejarán de desfilar con traje de noche en la gala de elección. Una decisión que busca igualar las condiciones de las candidatas infantiles compareciendo únicamente con traje de festera. Desde la organización justifican el cambio tanto por razones prácticas. Hasta ahora, las aspirantes mayores debían realizar un complejo cambio de vestuario durante la gala de elección, una logística que obligaba a habilitar zonas especiales para guardar indumentaria y movilizaba también a familiares y acompañantes.

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Jurado

A menos de un mes del veredicto final, el jurado entra ahora en una fase decisiva. En categoría mayor está integrados por el delegado de la Fundación FASFI en la Comunidad Valenciana, Juanjo Briones; la magistrada María José Boix; la empresaria Nunci Serrano y la subdirectora de Enfermería del Hospital General de Elche María José Colomina. Por su parte, el jurado infantil estará presidido por la concejala de Educación, María Bonmatí, acompañada por Elena Mendiola, María José Peral, María Asunción Valero y la psicóloga María Esclapez.