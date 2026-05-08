Baile, talleres de reanimación y el Molí Real de rojo por el día de Cruz Roja en Elche

La asamblea local de Cruz Roja celebró este viernes el Día Mundial de la organización en Elche con una jornada de actividades en su centro de Carrús en la que se evidenció la participación, la formación y la sensibilización social. La programación reunió a usuarios, voluntarios y representantes institucionales en una cita con la que la entidad quiso visibilizar su labor humanitaria y su trabajo diario en la ciudad.

Durante la mañana se desarrollaron distintos talleres abiertos, entre ellos actividades de baile, formación en primeros auxilios y sesiones de carácter institucional para acercar a los asistentes el funcionamiento y los proyectos que desarrolla Cruz Roja en la ciudad.

Código NES

Al encuentro acudió la edil Aurora Rodil, quien pudo incidir en algunas de las iniciativas como el denominado Código NES, programa impulsado por el Ayuntamiento de Elche y que ejecuta Cruz Roja para combatir la soledad no deseada entre mayores de 70 años. El proyecto se puso en marcha en 2025 y está gestionado por Cruz Roja Elche, destinado a empadronadas que viven solos o en situación de aislamiento social y que no presentan un deterioro cognitivo grave.

Actividades dinámicas como baile por el Día de la Cruz Roja / INFORMACIÓN

Participación

Desde la organización destacaron el carácter participativo de una celebración que continuó también durante la tarde con nuevas actividades dirigidas a socios y voluntariado, uno de los pilares fundamentales de la organización humanitaria.

Como cierre simbólico de la jornada, el Molí del Real se iluminó a partir de las 20 horas de color rojo en homenaje al día de nacimiento de Henry Dunant, fundador de Cruz Roja y primer Premio Nobel de la Paz. Hay que tener en cuenta que cada 8 de mayo se celebra la efeméride en recuerdo del impulsor del movimiento internacional. Esta jornada tiene como objetivo reconocer la labor humanitaria que realizan millones de voluntarios y trabajadores de la organización en todo el mundo, especialmente en situaciones de emergencia, conflictos, catástrofes naturales o atención social a colectivos vulnerables.

Noticias relacionadas

El Molí Real iluminado de rojo este 8 de mayo / INFORMACIÓN

La celebración sirve también para poner en valor los siete principios fundamentales de Cruz Roja: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad. Bajo estos valores, la organización desarrolla programas de asistencia sanitaria, ayuda humanitaria, atención social, inclusión, cooperación internacional y respuesta ante emergencias.