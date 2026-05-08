El bipartito en Elche pone el foco en la plaza Conde de Casas Rojas tras iniciar la reforma en 9 d'Octubre

El gobierno municipal de PP y Vox en Elche pondrá el foco en la plaza Conde de Casas Rojas, en Altabix, una vez encarrilada la reforma de la plaza del 9 d’Octubre, donde las obras avanzan ya con un plazo estimado de unos dos meses hasta su finalización. El alcalde, Pablo Ruz, anunció este viernes esa próxima intervención durante una visita de comprobación a los trabajos que se están ejecutando en este espacio situado en el entorno de la prolongación del Ensanche, el Sagrado Corazón y el norte del Sector V.

El regidor explicó que la actuación en el 9 d’Octubre forma parte de una estrategia más amplia de mejora de plazas y espacios públicos en barrios con alta densidad de población. En paralelo, avanzó que el Ayuntamiento iniciará en breve la renovación de unas 1.600 luminarias en el Sector V y en el Altabix antiguo, especialmente en zonas como Antonio Machado, el entorno de la lonja y Conde de Casas Rojas. El objetivo, según defendió, es mejorar la seguridad, la percepción del espacio público y la calidad urbana de estas áreas.

La renovación de la plaza 9 d'Octubre incluye nuevos juegos infantiles / V. L. Deltell

Conde de Casas Rojas, siguiente parada

Ruz anunció la próxima plaza a renovar: Conde de Casas Rojas. La previsión municipal es que esa reurbanización se active después del verano, una vez se vayan completando las actuaciones ya iniciadas en el entorno del 9 d’Octubre y se avance en el plan de renovación del alumbrado. Además, según explicaba a este diario el edil de Espacios Públicos, José Claudio Guilabert, este proyecto se iniciará "después de mantener las necesarias reuniones con los hosteleros de la plaza para la reorganización de las terrazas durante los trabajos, con el objetivo de afectar lo menos posible a sus negocios".

El anuncio tiene especial relevancia para Altabix, un barrio donde el equipo de gobierno ha situado varias actuaciones de mejora urbana en los últimos meses. La plaza Conde de Casas Rojas, situada en el Altabix antiguo, se integra en ese eje de intervención que combina actualización del pavimento, alumbrado y mejora de zonas de estancia. Según el alcalde, la idea es actuar por fases y seguir extendiendo las reformas a las plazas del entorno.

La reforma de la plaza 9 d'Octubre tiene un plazo de ejecución de dos meses / V. L. Deltell

La intervención prevista en Conde de Casas Rojas se suma a otras medidas ya anunciadas para el barrio, como el cambio de luminarias, la mejora de aceras y la reurbanización de espacios públicos envejecidos. Ruz vinculó estas obras a la necesidad de mejorar barrios consolidados, en los que el paso del tiempo ha dejado zonas con pavimentos, mobiliario o iluminación desfasados.

La plaza 9 d’Octubre, lista en dos meses

La comparecencia de este viernes se realizó junto a las obras de la plaza del 9 d’Octubre, donde el Ayuntamiento ha iniciado una reforma de fondo tras décadas sin una inversión relevante. El alcalde aseguró que se trata de una actuación “muy importante y muy necesaria” en un espacio que llevaba “prácticamente 30 años sin ningún tipo de inversión”.

La obra cuenta con una inversión cercana a los 200.000 euros y afecta a la renovación completa de la solería y el pavimento de la plaza. Según explicó Ruz, el espacio presentaba un estado de deterioro acumulado, con hoyos, juntas degradadas y baldosas que no habían sido restauradas durante años. La intervención ha requerido demoliciones previas para poder sustituir el suelo existente y adecuar de nuevo la plaza al uso vecinal.

“Hoy estamos aquí comprobando la evolución de las obras, en este entorno, una obra muy importante y muy necesaria”, señaló el alcalde durante la visita.

Además de la renovación del pavimento, la actuación incluye la sustitución de los juegos infantiles, la restauración de muros y la mejora del pequeño espacio deportivo existente en la plaza. El proyecto contempla también la reposición de los árboles que se han ido perdiendo con el paso de los años, una cuestión que el gobierno local vincula a la mejora ambiental y de confort en el espacio público. “Vamos a cambiar juegos infantiles, vamos a restaurar muros, vamos a rehacer la infraestructura del espacio deportivo”, explicó Ruz, quien también subrayó que la obra incluirá la reposición de arbolado eliminado durante años.

El plazo previsto para la conclusión de los trabajos es de entre mes y medio y dos meses, por lo que el espacio podría estar completamente renovado antes del verano. La reforma forma parte de una línea de actuación municipal sobre plazas de barrio, con el objetivo de recuperar zonas de convivencia, juego y estancia que forman parte del día a día vecinal.

Tras reformar la plaza 9 d'Octubre el bipartito asegura que se reurbanizará la plaza Conde de Casas Rojas / V. L. Deltell

Renovación de alumbrado

Junto a la intervención en plazas, el alcalde anunció una actuación de mayor alcance en materia de iluminación pública. El Ayuntamiento prevé cambiar alrededor de 1.600 luminarias en el Sector V y en el Altabix antiguo, una renovación que comenzará en el plazo de una o dos semanas, según avanzó el regidor.

“Vamos a iniciar el cambio de luminarias en toda esta parte del Sector V, en el norte del Sector V, justamente coincidiendo con Antonio Machado”, explicó Ruz. También detalló que la actuación alcanzará en Altabix especialmente el entorno de la lonja, Conde de Casas Rojas y otras calles próximas.

El cambio consistirá en sustituir las luminarias existentes por sistemas LED, lo que permitirá mejorar la eficiencia energética y la calidad de la luz. El alcalde vinculó esta actuación a una mejora directa de la seguridad y de la percepción ciudadana de estos espacios, especialmente en zonas muy pobladas y con alto uso residencial. “Esta actuación va a cambiar por completo tanto la seguridad como la percepción que se tiene de ella en dos zonas de tantísima densidad de población”, afirmó.