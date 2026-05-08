Elche saborea con un gran ambiente la gastronomía de calle más popular

El Street Food Market abría este viernes su nueva edición en el Paseo de la Estación de Elche con un ambiente creciente desde primera hora de la tarde, puestos de artesanía ya en funcionamiento y las primeras colas ante las camionetas gastronómicas. La cita, que se prolongará hasta este domingo 10 de mayo, volvió a convertir este espacio céntrico en un punto de encuentro para familias, grupos de amigos y visitantes atraídos por la mezcla de comida internacional, mercado de diseño, música en directo y ocio al aire libre.

Las actividades familiares son una de las ofertas de la actividad que este fin de semana se celebra en Elche / Áxel Álvarez

La jornada inaugural tuvo el ritmo habitual de estas citas: primero el paseo tranquilo por los puestos artesanales, después las primeras cenas junto a los food trucks y, ya entrada la tarde-noche, la espera del público para el concierto de La Habitación Roja, uno de los grandes reclamos de la programación musical de este año. “Hemos venido a probar algo diferente y ya nos quedamos al concierto”, comentaba una pareja ilicitana mientras compartía comida mexicana en una de las mesas instaladas en el recinto. Cerca de allí, otro grupo de jóvenes aseguraba que el plan era claro: “Primero cenar, luego concierto y mañana volver si podemos”.

Arranque con artesanía y ambiente familiar

Desde el inicio de la tarde, el mercado de diseño empezó a recibir visitantes. Una treintena de puestos de artesanía, moda, joyería, ilustración y todo tipo productos propios, en una zona pensada para complementar la oferta gastronómica. Muchos de los asistentes aprovecharon la primera hora para recorrer los expositores antes de decidir dónde cenar, en una edición que mantiene el acceso gratuito y el formato abierto que la ha consolidado en el calendario primaveral de Elche.

Las "Food Trucks" del evento en Elche empezaron a servir su gastronomía a primera hora de esta tarde de viernes / Áxel Álvarez

La cita también contaba con ese toque familiar que la organización busca, con un animador a media tarde para hacer reír a numerosos pequeños acompañados de sus padres.

El Paseo de la Estación volvió a funcionar como escenario idóneo por su amplitud, su sombra y su ubicación. La mezcla de familias con niños, personas mayores, jóvenes y visitantes de otras localidades fue dando forma a un ambiente que fue creciendo conforme avanzaba la tarde. “Nos gusta venir porque hay comida para todos y los niños pueden moverse”, explicaba una familia que acudía por segundo año consecutivo. Otra asistente destacaba que el evento “da vida al centro” y permite “salir sin tener que hacer un plan cerrado”.

La Concejalía de Comercio planteaba esta cita como una forma de dinamizar la ciudad durante el fin de semana, atraer público de municipios cercanos y reforzar también la actividad hostelera y comercial local. En la presentación previa, la edil Caridad Martínez ya señaló que el objetivo era “traer actividades todos los fines de semana a la ciudad que atraigan tanto a locales como a gente de municipios colindantes para incentivar además nuestra hostelería y nuestro comercio”.

El asado es una de las ofertas gastronómicas de la actividad que se celebra este fin de semana en Elche / Áxel Álvarez

Catorce camionetas y sabores del mundo

Uno de los principales atractivos volvió a ser la oferta de las 14 camionetas gastronómicas, con propuestas nacionales e internacionales. La edición incluye opciones clásicas como hamburguesas, hot dogs y dulces como gofres o creppes, pero también cocina argentina, mexicana y griega, entre otras especialidades. El resultado es un pequeño recorrido culinario por distintos países concentrado en el Paseo de la Estación.

El organizador del evento, Rafael Baeza, resumía el espíritu de esta edición con una idea muy sencilla: “venir al Paseo de la Estación y dar una vuelta al mundo a nivel gastronómico solo en este espacio”. Este viernes, esa intención se materializó en un público que iba saltando de una propuesta a otra, comparando platos, compartiendo raciones y dejando para el sábado o el domingo aquello que no daba tiempo a probar en una sola visita.

Música para todo el fin de semana

La inauguración de este viernes tenía como uno de sus platos fuertes la actuación de La Habitación Roja, que llegaba en el marco de su 35 aniversario. La programación continúa este sábado con actividad desde mediodía. Por la mañana está prevista la actuación de The Liverpool Band, tributo a The Beatles, una formación que ya ha pasado por anteriores ediciones y que Baeza definía como “uno de los mejores tributos a Beatles que hay a nivel nacional”. Por la tarde llegará Álvaro Ruiz, músico vinculado a El Kanka, con sus propias canciones, y la jornada se cerrará con un tributo a Estopa.

El Street Food Market de Elche cuenta con mesas y bancos para poder disfrutar de la gastronomía ofertada / Áxel Álvarez

El domingo, el Street Food Market continuará con nuevas propuestas musicales, entre ellas Días de Radio y un tributo a Mecano, completando un programa pensado para distintos públicos. Además de los conciertos, el evento incluye actividades infantiles, cuentacuentos, shows de humor y propuestas familiares, de modo que el recinto no funciona solo como zona gastronómica, sino como espacio de estancia durante varias horas.

El horario de esta edición es amplio: este viernes cerraba a las 12 de la noche; el sábado va de 12 a 12 de la noche; y el domingo de 12 a 23 horas. Con esta estructura, la organización busca que el público pueda acudir a comer, merendar, cenar o simplemente pasar la tarde entre puestos, música y actividades.

Las "food trucks" son por sí mismas un elemento que levanta la admiración de los asistentes / Áxel Álvarez

El Street Food Market alcanza ya su undécima edición en Elche y mantiene una fórmula que combina gastronomía urbana, comercio creativo y conciertos gratuitos. La respuesta de este viernes confirmaba que la cita sigue teniendo tirón entre ilicitanos y visitantes.