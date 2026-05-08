Elche y el Consell llevan la innovación al Pabellón Inclusivo con unas letras inteligentes gigantes de 130.000 euros

Letras de más de tres metros de altura que forman la palabra Elche y que en realidad son pantallas retroiluminadas por las que van pasando en bucle vídeos promocionales del Misteri, las playas o la Nit de l'Albà. Es el nuevo reclamo turístico que ha puesto en marcha el bipartito de PP y Vox junto al Consell a las puertas del pabellón inclusivo semanas después de inaugurarse las esperadas instalaciones deportivas.

Y es que el propio edil de Innovación, Claudio Guilabert, y el director general de Innovación, Juan José Cortés, coincidieron este viernes en asegurar que esta instalación es pionera en España y que exporta el modelo que siguen algunas ciudades tecnológicas europeas y asiáticas. Este soporte dinámico, que es visible desde hace días a varios metros desde la carretera, ha supuesto una inversión de 130.000 euros, financiada al 50% por la Generalitat a través de la línea de subvenciones de Territorios Innovadores.

“Todo el mundo quiere venir a hacerse la foto, yo incluido”, bromeó durante su intervención el representante autonómico para resumir que el objetivo con este tipo de tecnologías es atraer al público y exportar el sello ilicitano por redes sociales, aprovechando el filón de que semanalmente se van a ir concentrando miles de personas en el complejo deportivo. Incluso habrá un conteo de los visitantes que pasen por este nuevo escaparate. Digamos que la ubicación no es casual, ya que sobre este enclave, a escasos metros del centro comercial l'Aljub, la instalación sirve para dar la bienvenida a la ciudad y sin ocasionar molestias vecinales por la iluminación al no haber zonas residenciales cerca.

Un momento del encuentro este viernes en Elche entre el edil de Innovación y el director general de este área / AXEL ALVAREZ

Quejas

Precisamente por esta razón desde la concejalía descartan que este formato pueda extenderse a barrios. "No se va a llenar Elche de letras", exponía el regidor, que técnicamente entiende que es inviable porque se incrementaría la contaminación lumínica en zonas próximas a bloques de edificios. Y es que sobre la cuestión hay precedentes, después de que hace meses vecinos del barrio de El Raval reprochasen la instalación municipal de una pantalla interactiva con programación porque la luz que emanaba de ella resultaba molesta para los vecinos que vivían en las proximidades, o que incluso distraía a los menores que salían a jugar a la plaza.

Durante la presentación del proyecto, Guilabert destacó que la instalación forma parte de una estrategia más amplia y refirió que también se han desplegado pantallas de tinta electrónica en dependencias municipales para ofrecer información en tiempo real tanto a la ciudadanía como al personal municipal, lo que abrirá la puerta a sustituir progresivamente la cartelería tradicional, sirviendo de medio más rápido para actualizar avisos y comunicaciones de manera inmediata. Un giro en innovación para reducir costes y minimizar el consumo de papel, como defendió por su parte el titular autonómico.

Al respecto Cortés hizo hincapié en que la línea de ayudas en este ámbito se ha duplicado este 2026 ante el creciente interés de los ayuntamientos por desarrollar iniciativas tecnológicas y sostenibles, y enfatizó que la Comunidad Valenciana está en la "primera liga" de las regiones innovadoras de Europa, atribuyendo parte de ese posicionamiento a proyectos impulsados en ciudades como Elche.

"Biblioteca del futuro"

En otro orde de cosas, el Ejecutivo local recordó nuevos proyectos que aspiran a obtener financiación autonómica en futuras convocatorias, como el caso de la modernización de salas de estudio para que pasen a ser "bibliotecas del futuro". Hace semanas la junta de gobierno aprobó la solicitud de una ayuda a la Generalitat de 145.000 euros y entonces se habló de que el proyecto contemplaría aperturas las 24 horas del día, control de acceso por aplicación móvil, taquillas inteligentes o cabinas insonorizadas. El plan del bipartito sería para las ocho instalaciones municipales, y que empezaría de forma inminente con la de Altabix. Todo dentro de un proyecto promovido por la Concejalía de Espacios Públicos en colaboración con el área de Juventud, para transformar estos espacios en otros “más modernos, accesibles y tecnológicamente avanzados, adaptados a las nuevas formas de estudio, aprendizaje y trabajo colaborativo”, según resaltaron desde el Ejecutivo local.

El aspecto que tendrá la sala de estudios de Altabix, una vez reformada. / INFORMACIÓN

De aquí a final de año

Fue en aquella convocatoria en la que el Ejecutivo local apuntaba a finales de año, como tarde, para que estuviera ejecutándose el proyecto, y ante la cuestión el director general confirmó que ha podido conocer la propuesta presentada por el Ayuntamiento asegurando que le dejó “muy buen sabor de boca”, con lo que todo apunta a que pueda haber financiación del Consell.

La colaboración entre ambas administraciones fue uno de los mensajes más repetidos durante la presentación de las letras. Guilabert aseguró que un Consistorio “solo no puede hacerlo” y reivindicó la necesidad de mantener una cooperación constante con la administración autonómica para desarrollar proyectos tecnológicos y optar a nuevas ayudas.

Noticias relacionadas

Precisamente esa línea de trabajo conjunta ha contribuido, según explicó el concejal, al reciente reconocimiento otorgado por el Ministerio de Ciencia e Innovación a Elche como Ciudad de la Ciencia y la Innovación. Un distintivo concedido este año únicamente a Alicante, Elche y Córdoba y que, según aseguró Guilabert, permitirá a la ciudad acceder a nuevas líneas de financiación estatal y europea.