El catedrático de la UMH de Elche José Navarro Pedreño, nuevo presidente de la Junta Rectora de El Hondo

El catedrático de la Universidad Miguel Hernández de Elche José Navarro Pedreño ya ha sido nombrado como nuevo presidente de la Junta Rectora del Parque Natural de El Hondo de Elche y Crevillent, tras el acuerdo aprobado por el Consell para renovar varias presidencias de órganos consultivos de espacios protegidos de la Comunidad Valenciana. El nombramiento supone el relevo de Vicent-Miquel Sansano i Belso, que cesa en el cargo después de haber presidido la junta de este humedal durante los últimos años. Como ya anunció hace un año INFORMACIÓN, la Conselleria de Medio Ambiente había pensado en él para tomar el mando del organismo, en el que Navarro Pedreño representaba a la UMH desde el año 1997. Sus primeras declaraciones han sido para este periódico y hacían referencia precisamente a su relación con la Junta Rectora: "Es un honor y una responsabilidad asumir la presidencia. Mi objetivo es el que he tenido siempre, porque he estado presente en la Junta Rectora durante muchos años, y es el de trabajar desde el consenso para garantizar la conservación de la biodiversidad del paraje y asegurar que este humedal siga siendo un referente ambiental y un orgullo para todos nosotros".

El nuevo presidente no sólo lleva casi 30 años en el órgano de gobierno del parque natural. Además, lleva trabajando en humedales e investigando sobre ellos desde hace más de 25 años. Además, es miembro del Comité Científico del Mar Menor del Ministerio para la Transición Ecológica, así como de la Mesa del Agua de la Diputación, entre otros organismos.

La designación llega en un momento especialmente relevante para El Hondo, justo cuando la Generalitat ha iniciado formalmente el procedimiento de revisión del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), el documento que regula desde 1994 los usos del parque natural y de su entorno. Ese proceso, que se abre tras más de tres décadas de vigencia del mismo marco normativo, obligará a reactivar el diálogo entre todos los actores vinculados al humedal: ecologistas, Riegos de Levante, agricultores, regantes, propietarios privados, titulares de cotos de caza, ayuntamientos y administración autonómica y nacional, a través de la Confederación Hidrográfica del Segura.

Relevo en el órgano de participación

El Consell ha acordado el nombramiento de Navarro Pedreño como presidente de la Junta Rectora de El Hondo, con el objetivo declarado de reactivar la celebración de las reuniones de la Junta Rectora. Navarro Pedreño es catedrático de Agroquímica y Medio Ambiente en la UMH desde 2018 y miembro del Grupo de Edafología y Tecnologías del Medio Ambiente desde 2007. Su trayectoria académica está vinculada a líneas de investigación sobre suelos, humedales, residuos, gestión ambiental, restauración edáfica, contaminación, teledetección y planificación territorial.

El perfil técnico del nuevo presidente puede resultar significativo en una etapa en la que El Hondo afronta debates complejos sobre agua, hábitats, usos tradicionales, biodiversidad, caza, pesca, agricultura, turismo ambiental y conservación. El humedal funciona desde hace décadas como un espacio de enorme valor ecológico, con especial relevancia en el Proyecto Life Cerceta Pardilla de la Unión Europea recientemente concluido.

El nuevo presidente de la Junta Rectora de El Hondo, José Navarro Pedreño, en el parque natural de Crevillent y Elche durante uno de sus estudios sobre el terreno / INFORMACIÓN

Qué son las juntas rectoras

Las juntas rectoras de los parques naturales son órganos colegiados de carácter consultivo y de participación social. Su función es colaborar en la gestión de cada espacio protegido y servir como foro de información, debate y asesoramiento sobre la planificación y las actuaciones que se desarrollan en el parque.

En estos órganos están representadas distintas partes implicadas: la Generalitat, los ayuntamientos del ámbito del parque, propietarios de terrenos, organizaciones sociales, entidades agrarias y ambientales, además de personas expertas. En el caso de El Hondo, ese papel resulta especialmente relevante por la diversidad de intereses que conviven en el mismo espacio.

Su función principal es ayudar a compatibilizar la conservación de los valores naturales con los usos tradicionales y las actividades del entorno. Por eso, la presidencia de la Junta Rectora no tiene un carácter meramente simbólico: se convierte en una figura clave para ordenar debates, canalizar propuestas y favorecer el diálogo entre agentes que muchas veces parten de posiciones enfrentadas.

El reto del nuevo PRUG

El principal asunto sobre la mesa será la revisión del PRUG de El Hondo, iniciada oficialmente por la Generalitat. El procedimiento abierto por la Conselleria de Medio Ambiente pretende adaptar la regulación del parque a una realidad que ha cambiado de forma notable desde 1994. En estas tres décadas se han modificado las condiciones ambientales, sociales y económicas del entorno, han aumentado las exigencias de conservación, se han consolidado nuevos debates sobre especies amenazadas y se han intensificado las tensiones entre protección ambiental y usos tradicionales.

Hace más de cinco años ya se mantuvieron reuniones con propietarios, agricultores, representantes de Riegos de Levante, titulares de cotos de caza, gestores de embalses de pesca, colectivos ecologistas y los ayuntamientos de Elche y Crevillent. En aquellos encuentros se pusieron sobre la mesa cuestiones como la superficie edificable en fincas privadas, el uso de caminos interiores, la gestión del carrizo, las actividades vinculadas a la pesca o los límites de la caza. El nuevo proceso obligará a retomar parte de esos debates.

Caza, cerceta pardilla y tensiones recientes

Uno de los asuntos más delicados será la relación con el sector cinegético, muy deteriorada después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que anuló los planes técnicos de ordenación cinegética de varios cotos de aves acuáticas en El Hondo, Las Salinas de Santa Pola y El Hondo de Amorós. El tribunal consideró que el horario de caza nocturna previsto no se adecuaba al régimen de protección de la cerceta pardilla, especie en peligro de extinción.

La resolución asumía la tesis de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) de que la caza "nocturna" (en el ocaso o al amanecer) de aves acuáticas dificulta la identificación de especies y aumenta el riesgo de muerte accidental de ejemplares de cerceta pardilla. Para los cazadores, en cambio, esa sentencia y las decisiones posteriores han generado un agravio comparativo y han abierto una etapa de fuerte malestar con la administración.

El nombramiento de Navarro Pedreño llega, por tanto, en un contexto que exigirá capacidad de escucha, algo que el nuevo presidente ha demostrado a lo largo de su trayectoria. Ahora, tendrá que gestionar la diversidad de posiciones dentro de la Junta Rectora y contribuir a que el órgano funcione como espacio de interlocución real, no solo como instancia formal. El profesor ilicitano asume así una presidencia con un reto claro: contribuir a que el nuevo PRUG no sea únicamente un documento técnico, sino un pacto de gestión capaz de responder a las demandas ambientales y sociales del humedal. Comienza una fase en la que El Hondo necesita diálogo, conocimiento científico y equilibrio territorial para afrontar sus próximos años.