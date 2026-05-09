Aigües d’Elx también enseña: 28 jóvenes aprenden trabajando

Aigües d’Elx ha consolidado su apuesta por la formación práctica y la captación de talento joven con un programa de prácticas que ha permitido formar a 28 estudiantes durante 2025 y los primeros meses de 2026. La empresa mixta, responsable del ciclo integral del agua y del saneamiento en Elche, ha abierto sus instalaciones a alumnado de Formación Profesional, universitarios y estudiantes Erasmus, en una iniciativa que busca actuar como puente hacia el empleo cualificado en el sector del agua, el medioambiente y la digitalización.

Uno de los alumnos de sistemas informáticos en la sede central de la empresa mixta Aigües d’Elx. | INFORMACIÓN

La compañía se presenta así como un laboratorio real para futuros profesionales, con prácticas vinculadas a áreas muy diversas: administración, laboratorio, operaciones de agua y saneamiento, informática, redes, datos, diseño, divulgación, gestión ambiental o contenidos pedagógicos. Del total de participantes, 22 proceden de ciclos de FP impartidos en Elche y la provincia, mientras que seis son universitarios.

Desde Aigües d’Elx y sus contrapartes en la UMH y los institutos se insiste en una idea: no se trata de prácticas simbólicas ni de apoyo administrativo sin contenido. Son, remarcan, prácticas de calidad. «Son prácticas de calidad, no están haciendo fotocopias, tienen tutores, planificación de sus prácticas, proyectos, presentaciones de cómo van los proyectos... Se enfrentan al mundo real de verdad», subrayan los responsables del programa.

La gerente de Aigües d’Elx, María José Toledo, destaca el doble valor de este modelo formativo. «Dentro de nuestro compromiso con la formación, queremos que los jóvenes complementen su aprendizaje en un entorno empresarial real, especialmente en la gestión integral del agua, un sector estratégico y con futuro», señala. Toledo añade, además, que muchos de los alumnos que han pasado por la empresa han encontrado después trabajo, incluso dentro de la propia Aigües d’Elx o en compañías del grupo. «Las prácticas profesionales son un valor diferencial en los procesos de contratación», afirma.

La diversidad de perfiles responde a la complejidad de gestionar el ciclo integral del agua en una ciudad como Elche. Esa gestión exige perfiles técnicos, científicos, digitales, administrativos y creativos, lo que convierte a la empresa en un espacio adecuado para estudiantes de hasta diez titulaciones distintas.

En el área de administración y gestión han realizado prácticas cinco alumnos. En el laboratorio de Aigües d’Elx han participado seis estudiantes de la rama de Laboratorio Clínico y Biomédico, además de cuatro universitarios de los grados en Bioquímica e Ingeniería Química. En operaciones de agua, saneamiento y depuración han realizado prácticas dos alumnos, uno procedente de la rama de Energía y Agua y otro de Mantenimiento Electromecánico.

Digitalización

Uno de los ejes de mayor proyección está relacionado con la digitalización del ciclo del agua. La ejecución del proyecto Elx Oasis, enmarcado en el Perte de Digitalización del Ciclo del Agua, ha abierto nuevas oportunidades de formación en tecnologías con alta demanda laboral.

El proyecto está financiado con 2,17 millones de euros de fondos NextGenerationEU, sobre una inversión total de 3,22 millones. En ese contexto, cuatro estudiantes de Ingenierías de Telecomunicaciones, Informática y del Grado Superior de Informática y Redes han podido formarse en herramientas y procesos vinculados a la digitalización del sector.

Dos alumnos de Erasmus observan a sus instructores en una de las actuaciones a pie de calle. | INFORMACIÓN

«Uno de los objetivos del Perte es precisamente la creación de empleo de valor añadido en digitalización vinculado al sector del agua. Estas prácticas preparan a los jóvenes para incorporarse inmediatamente a puestos de alta cualificación», destaca Joaquín Rodes, jefe de Operaciones de Aigües d’Elx. Entre los alumnos que ya se están formando en este ámbito se encuentra Nadir Castaño, estudiante del instituto Severo Ochoa, que cursa el grado de Sistemas Microinformáticos y Redes. Comenzó sus prácticas el 2 de marzo en soporte técnico. «Ayudo a resolver problemas con los dispositivos y a verificar que la red del edificio funciona correctamente», explica.

Nadir valora especialmente que las prácticas estén conectadas con su formación. «Noto que me estoy preparando para mi futuro laboral», señala. También destaca el ambiente de trabajo: «La convivencia es genial, todos son muy amables, el trato es perfecto y estoy cómodo». Entre sus intereses profesionales, cita la programación, el montaje y el mantenimiento de equipos.

Espacios

La formación práctica también se ha extendido a espacios naturales y divulgativos vinculados a la empresa. Tres estudiantes de Ciencias Ambientales y del Técnico Superior en Gestión Forestal han desarrollado prácticas en el Paraje Natural Municipal del Clot de Galvany, un enclave en el que Aigües d’Elx desarrolla tareas relacionadas con la conservación, gestión ambiental y sensibilización.

Además, el recién inaugurado Museo del Agua, ubicado en el Molí del Real, se ha convertido en escenario de trabajo para estudiantes de disciplinas creativas. Dos alumnos del Grado Superior de Diseño de Cómic y otro de Gráfica Interactiva han participado en proyectos vinculados a contenidos pedagógicos y didácticos sobre la historia del agua en Elche y su gestión.

El profesor Dan Pastor, del instituto Misteri d’Elx, explica que los ciclos formativos del centro permiten abordar perfiles muy distintos. El grado medio de Asistencia al Producto Gráfico Interactivo trabaja contenidos vinculados a vídeo, maquetación, diseño web, fotografía, edición o herramientas como Photoshop. Sin embargo, los proyectos con Aigües d’Elx se han orientado este año sobre todo a los ciclos superiores.

En el caso del ciclo de Diseño de Cómic, Pastor subraya que el título puede llevar a equívoco, porque el alumnado no solo aprende a dibujar viñetas. «Aunque tenga el nombre de cómic, también aprenden narrativa, guion, ilustración, storyboard, dirección de fotografía y muchos ámbitos de la narrativa gráfica», explica.

En Aigües d’Elx, esos alumnos están aplicando sus conocimientos a relatos y materiales vinculados al agua. «Por una parte trabajan la narrativa gráfica para contar historias en torno al agua, su evolución en Elche y la arquitectura del agua; y por otra, la ilustración aplicada a diseños de botella, productos corporativos, camisetas o banderolas», detalla.

Dos alumnos trabajan de forma colaborativa en un cómic interno sobre el agua en Elche. Uno se encarga del guion o dibujo y otro del entintado y color, construyendo una dinámica de trabajo compartida similar a la que podrían encontrar en un entorno profesional.

Un tercer alumno procede del ciclo de Gráfica Interactiva y desarrolla un prototipo de quiosco interactivo para espacios museísticos y divulgativos relacionados con Aigües d’Elx. Pastor explica que este ciclo se centra en el diseño de interfaces, experiencia de usuario y comunicación entre persona y máquina. «Está diseñando una pantalla táctil interactiva para conocer mejor la fauna, la flora, el espacio y la gestión del agua», señala.

Futuro

El impulso a la Formación Profesional se refuerza también con la colaboración internacional. Aigües d’Elx ha participado en el programa Erasmus Program Kungsfågeln, de una escuela municipal de secundaria superior de Lulea, en Suecia. Gracias a esta iniciativa, dos alumnos suecos han podido convivir con una realidad cultural distinta y formarse en el área de redes de agua y saneamiento junto a operarios de la empresa ilicitana.

Desde Aigües d’Elx se considera que este tipo de experiencias permiten no solo reforzar competencias técnicas, sino también mejorar la empleabilidad y la capacidad de adaptación de los estudiantes. La empresa remarca que los perfiles formados en sus instalaciones conocen sistemas reales de trabajo, metodología empresarial, proyectos vivos, reuniones, plazos y exigencias profesionales.

Para los institutos, la colaboración también resulta especialmente valiosa. «Que nos abran las puertas de una institución como Aigües d’Elx y que puedan aplicar lo aprendido a muchos ámbitos diferentes es una oportunidad muy importante», señala Dan Pastor. El docente destaca que los alumnos no trabajan sobre ejercicios ficticios, sino sobre productos reales. «Están aplicando productos que van a salir al mercado. No es una prueba. Trabajan en proyectos reales, con reuniones reales y planificación real», afirma.

La empresa y los centros educativos coinciden en que la experiencia adquirida puede ser decisiva para acceder después al mercado laboral. Las prácticas permiten a los jóvenes incorporarse a entornos donde se gestionan datos, infraestructuras, laboratorio, atención al cliente, operaciones, administración, diseño y tecnología. Y todo ello dentro de un sector estratégico, estable y con creciente demanda de perfiles cualificados.

Los alumnos en prácticas trabajan codo con codo con los empleados de Aigües d'Elx / INFORMACIÓN

El caso de Nadir Castaño resume bien el sentido práctico del programa. El alumno del Severo Ochoa insiste en que no está observando desde fuera, sino participando en tareas reales del área informática. Su trabajo consiste en dar soporte técnico, atender incidencias con dispositivos, comprobar el estado de la red interna y colaborar en el mantenimiento de equipos. «Siento claramente que me estoy preparando para mi futuro laboral», explica. Para él, la principal diferencia respecto al aula es que en Aigües d’Elx aplica lo aprendido en situaciones concretas, con problemas reales y soluciones que deben funcionar en el día a día de la empresa.

El estudiante destaca también el valor del acompañamiento recibido por parte de los profesionales de la empresa. «Si tengo alguna duda me la resuelven y siempre están atentos para guiarme por el mejor camino», señala. Esa relación con los técnicos permite que las prácticas no se limiten a cumplir horas, sino que se conviertan en una primera experiencia laboral completa. En su caso, el paso por Aigües d’Elx le está ayudando a confirmar sus intereses dentro de la informática, especialmente en programación, montaje y mantenimiento de equipos.

Desde el ámbito docente, Dan Pastor, profesor del instituto Misteri d’Elx, subraya que este tipo de colaboración permite romper una idea demasiado limitada de algunos ciclos formativos. En el caso del Diseño de Cómic, recuerda que no se trata solo de dibujar viñetas, sino de trabajar con narrativa gráfica, guion, ilustración, storyboard, fotografía, diseño de producto y comunicación visual. Por eso considera especialmente valioso que los alumnos puedan aplicar esos conocimientos en un entorno como Aigües d’Elx, donde el agua, la historia local, el medioambiente y la divulgación ofrecen material real para crear relatos, materiales corporativos y contenidos pedagógicos.

Iniciativas con recorrido

Pastor incide en que la clave está en que los proyectos tengan recorrido fuera del aula. «Están aplicando productos que van a salir al mercado. No es una prueba. Trabajan en proyectos reales, con reuniones reales y planificación real», afirma. Para el profesor, esa experiencia permite al alumnado entender que la ilustración, el diseño interactivo o la narrativa visual no son disciplinas cerradas, sino herramientas aplicables a empresas, museos, divulgación científica, comunicación institucional o contenidos educativos. Y ese contacto temprano con encargos reales es, precisamente, lo que marca la diferencia entre una práctica formal y una práctica verdaderamente formativa.

Con 28 estudiantes formados entre 2025 y 2026, Aigües d’Elx refuerza su papel como puente entre la educación y el empleo. La empresa no solo gestiona el agua de la ciudad; también se presenta como un espacio donde los jóvenes aprenden a trabajar con ella, a explicarla, a digitalizarla, a analizarla y a contar su historia.