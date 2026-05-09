La lección ejemplar de un instituto en Elche que cumple sus bodas de oro

Por entonces Elche era otro. Una vía de 5 kilómetros separaba la ciudad en dos. La barrera, además de física también era social: en la parte de abajo, personas más adineradas; en la de arriba, de menos recursos. Entonces surgió una ilusión. En 1975, el año en el que se inició el período de la Transición política en el país, se inauguró un centro educativo que tomó el nombre de Carrús, uno de los barrios de "dalt de la via" , y que recogía su mismo espíritu: avanzar para forjarse un futuro.

"La vía era como otro mundo", cuenta Toñi Lledó, directora del instituto, quien destaca de esta primera etapa un paralelismo en el progreso del barrio y el centro, los cuales "crecieron a la par", explica. Además, señala que desde el primer momento se ha manifestado una conexión "muy estrecha" entre las familias y la comunidad educativa.

Grupo de estudiantes en la entrada principal del centro, en los años 80. / Cátedra Pedro Ibarra

Los inicios

Cuando el instituto abrió sus puertas, la ciudad tan solo contaba con un centro de enseñanzas medias, el IES La Asunción. Es por ello que el nuevo instituto se convirtió en una novedad en todos los sentidos: tanto por el enclave en el que se ubicó, como por sus nuevos métodos de enseñanza, muy ligados al progreso social del momento. Según Lledó, "era un centro que cogió la innovación como una razón de ser".

Acudieron muchas familias de todo Elche, "la mayoría eran migrantes de Andalucía y Albacete que venían a trabajar en la industria del calzado y se ubicaron en este barrio", especifica la directora. También añade que eran personas que tenían "muchas ganas de que sus hijos progresaran, hicieran Bachillerato y fueran a la Universidad".

Jornada deportiva en los años 90, antes de la construcción del gimnasio y el pabellón de Artes Gráficas. / INFORMACIÓN

Identidad

No obstante, desde aquellos primeros años, el instituto no ha perdido ese impulso innovador, sino que ha hecho de él una seña de identidad. Y es que para la directora del centro este rasgo identificativo se convierte en algo "muy especial". Ella misma explica que "el centro ha trabajado por la identidad de donde estamos desde siempre". Algo que el instituto también reivindica a través del lenguaje, apostando desde el principio por el valenciano, con el que, según matiza, "empezamos a trabajar rápido, porque es una forma de reivindicar que también somos valencianos y forma parte de nuestra identidad, que es parte de nuestro lenguaje".

Pero eso solo fue el primer paso dentro del amplio recorrido del centro. El instituto también entró en 2006 en la Red de Centros Plurilingües de la Conselleria de Educación, según cuenta Lledó, asegurando que fue el propio Consell el que les llamó para decirles que tenían "ese perfil de centro bilingüe".

Sin embargo, lejos de quedarse ahí, el centro ha ido progresando en el sentido lingüístico, convirtiéndose en 2019 en el primer instituto público de la provincia de Alicante en aplicar el Bachillerato Internacional (Bachibac), una modalidad que imparte estas enseñanzas tanto en español como en francés. Una opción que continúa siendo la única posibilidad pública en Elche de acceso a este tipo de enseñanza.

Aula del IES Carrús en los años 80. / Cátedra Pedro Ibarra

Educación en valores

Además, el centro apuesta desde 2006 por un Plan de Convivencia con el fin de resolver los conflictos que se puedan presentar de una manera más eficiente. En palabras de su directora, "nos preocupa mucho la educación en valores".

Cuentan para ello con un Observatorio de Convivencia formado por profesores que se reúnen semanalmente para estudiar todas las problemáticas del instituto. Lledó destaca que uno de los papeles fundamentales es "enseñar al alumno a reflexionar sobre actuaciones que no han estado bien", para lo que cuentan con un aula de convivencia destinada a este propósito.

El plan comenzaron a ponerlo en práctica gracias a la ayuda de la conselleria, que nombró al instituto como uno de los centros de calidad de la Comunidad Valenciana. "Ellos nos enseñaron a organizarnos basándonos en equipos de mejora, lo que fomenta la cultura participativa, uno de los rasgos del sistema de calidad", apunta la directora.

Abrir al mundo

No obstante, además de estas acciones y planes para impartir "los mejores métodos de enseñanza posibles", el instituto aboga por la apertura de fronteras en sus estudiantes, porque "creemos que al aumno no hay que ponerle fronteras, hay que darles oportunidades", tal y como expesa Lledó. Es por ello que los estudiantes tienen la posibilidad de hacer intercambios a otros países europeos como Francia, Dinamarca, Finlandia o Noruega.

Manifestación del instituto en 1996 por recortes en la educación. / Cátedra Pedro Ibarra

Una nueva etapa

Tras 50 años de trayectoria, el instituto encara un nuevo capítulo apoyado en un amplio y ejemplar camino educativo que acumula miles de historias que han pasado por sus aulas y que forman parte de la memoria colectiva del centro.

Es precisamente por el inicio de esta nueva etapa que han decidido incorporar el nombre de uno de sus primeros alumnos a su denominación, el del científico ilicitano y candidato a Nobel en 2020, Francis Mojica. Un reconocimiento que no solo honra su figura, sino que también simboliza el potencial de un centro que ha sido, y sigue siendo, el punto de partida de muchos sueños, proyectos de vida y trayectorias de éxito.