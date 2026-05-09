Pablo Ruz traslada su apoyo al guardia civil ilicitano herido en la persecución a una narcolancha en Huelva

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha trasladado este sábado su apoyo y ánimo al guardia civil ilicitano herido en el accidente ocurrido durante una persecución a una narcolancha frente a la costa de Huelva, en la que fallecieron dos agentes del Instituto Armado. El regidor ha hablado con Cristian, natural de Elche, para interesarse por su estado de salud y poner a su disposición toda la ayuda que pueda necesitar.

Ruz le ha enviado un mensaje de respaldo en nombre de toda la corporación municipal y de la ciudad de Elche, al tiempo que ha deseado una pronta recuperación al agente, de 37 años. Según la información facilitada, el guardia civil permanece ingresado en planta en un hospital de Huelva, lleva collarín y sufre la fractura de una pierna, además de diversas contusiones.

El ilicitano Cristian está destinado en el cuartel del Puesto de Dolores, donde prestaba servicio en Atención al Ciudadano, aunque desde hace varios meses se encontraba en comisión de servicio en el Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Huelva, tras completar el curso de especialización para incorporarse a esta unidad.

El siniestro tuvo lugar sobre las once de la mañana del pasado viernes, a unas 80 millas náuticas de la costa onubense, cuando dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil participaban en una operación contra el narcotráfico en alta mar. Por causas que se investigan, ambas patrulleras oficiales colisionaron entre sí durante la persecución de una narcolancha.

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Como consecuencia del fuerte impacto, dos guardias civiles perdieron la vida. Uno de ellos falleció en el lugar del accidente y el segundo murió posteriormente durante su traslado al hospital. Otros dos agentes resultaron heridos y tuvieron que ser evacuados para recibir atención médica.