El bipartito de Elche se abre a devolver el doble sentido en un tramo de la avenida de Arenales del Sol

El bipartito de PP y Vox en Elche empieza a mover ficha ante el malestar en Arenales por la reordenación del tráfico. Después de meses de críticas vecinales, incluso antes de que se acometiera la nueva regulación del tráfico el pasado invierno, el Ejecutivo local se abre ahora a recuperar parcialmente el doble sentido de circulación, pero sólo en un tramo de la avenida San Bartolomé de Tirajana.

Eso sí, esta posibilidad está en fase de estudio, sin un informe técnico definitivo que lo avale, como se les trasladó a los residentes en la última junta de distrito celebrada esta semana. Al respecto, desde la concejalía de Pedanías exponen que es viable habilitar el doble sentido en el último sector de la avenida, desde el centro social en dirección a Santa Pola y hasta la siguiente rotonda, una de las reclamaciones de residentes de la parte sur de la pedanía.

Cambio parcial

El cambio supondría rectificar parcialmente la controvertida actuación impulsada por el Ayuntamiento, que transformó la forma en la que visitantes han estado entrando durante décadas al frente litoral obligando a desviar a todos los que acceden desde Elche y Alicante por calles interiores paralelas más estrechas, con pendiente y repletas de cruces, para poder dirigirse hacia Santa Pola o recorrer la zona.

Una medida que desde el inicio despertó oposición entre residentes, hosteleros y comerciantes, quienes tras recoger cientos de firmas han venido denunciando rodeos excesivos e incluso bajada de clientes porque han perdido visibilidad al acortarse considerablemente el número de vehículos que pasan por la primera línea. Los residentes también han reprochado que el Ayuntamiento se comprometiera con ellos a mantener una reunión para analizar las demandas tras las obras, y que esa reunión se haya retrasado meses y que sigan sin tener certezas sobre el paso que va a dar la Administración local.

Visitas

Ahora, tras visitas técnicas sobre el terreno y reuniones con Policía Local y servicios de emergencias, desde el Ejecutivo local asumen que el rediseño ha podido generar cierto «agravio comparativo» entre los residentes, como apunta el edil de Pedanías, Pedro José Sáez. Desde la asociación de vecinos alertan de que quienes viven en este entorno tienen que dar vueltas de más de dos kilómetros porque no tienen forma de hacer el giro a la derecha y reconducir por otros viales sin mareos. «En invierno son dos minutos, pero en verano se convertirá en un tormento», traslada José Abellán, representante vecinal.

Lo que el equipo de gobierno da por descartado, al menos por ahora, es una marcha atrás completa del modelo. El Ayuntamiento no contempla recuperar íntegramente el doble sentido original y se ampara en que la reordenación facilita un tráfico «más rodado y fluido», especialmente cuando coinciden vehículos de grandes dimensiones, carga y descarga o servicios públicos.

Sin "incidencias graves"

Desde la concejalía aseguran que en esta primera fase experimental no se han detectado incidencias graves desde la puesta en marcha del nuevo sistema, y recuerdan que cuando existía el doble carril se vivían situaciones desagradables como roturas de retrovisores cuando pasaban autobuses cerca de los vehículos. Por el contrario, los residentes aseguran que ya se han vivido capítulos de vehículos de emergencias que no podían adelantar porque sólo hay un carril y que terminaron invadiendo las aceras.

Desde el equipo de gobierno señalan que todavía no disponen de datos de tráfico y apuntan a después del verano para hacer balance de la efectividad del cambio. Manifiestan que hasta la fecha sólo se han producido apenas unos días de gran presencia de vehículos en Semana Santa pero será la temporada estival la verdadera prueba de fuego, cuando la afluencia se multiplica con la llegada de multitud de visitantes y propietarios de segundas residencias.

Multitud de vehículos intentando acceder al paseo de Arenales desde la vía alternativa / Jose Navarro

El bipartito defiende que la decisión que adoptó, y que según los vecinos no tuvo un consenso, se enmarca en los planes de otros municipios costeros para afrontar la masificación de tráfico y preservar espacios naturales como las pinadas y las dunas. Reconocen desde el Ejecutivo local que «los cambios cuestan» por lo que vuelven a pedir a la población que tenga paciencia en este camino de la adaptación ya que en el grueso no hay visos de que el proyecto vaya a modificarse.

Hosteleros

Es más, y pese a la petición de la asociación de vecinos, el Ayuntamiento cierra la puerta a invertir el sentido único actual. Esta es una demanda principal de los hosteleros porque la mayoría de turistas que vienen de la capital de provincia, del aeropuerto o Elche ya no pueden pasar por la primera línea costera donde están los restaurantes si no atraviesan la pedanía por otras calles sin atractivos.

Ahora bien, el Ejecutivo local señala que el proyecto original apostaba por este planteamiento pero argumentan problemas técnicos y operativos relacionados tanto con la recogida de residuos como con el transporte público. Según Sáez, para mantener sólo un sentido en dirección a Santa Pola, debía cambiarse la ubicación de contenedores y paradas de autobús, teniendo en cuenta que la carga de los camiones de la basura y los portones de los autobuses están a la derecha.

Los vecinos recuerdan que desde el inicio de las obras ya trasladaron alternativas que no se les tomaron en cuenta. Entre ellas, mantener el doble sentido y trasladar el carril bici al centro del vial como ocurre en la Avenida de Alicante. Si bien, mantienen que esta actuación ha sido impuesta por no haber existido un proceso real de participación.

Comunicación

Al hilo, desde el colectivo trasladan que la comunicación con el Ayuntamiento se ha agravado después de que el alcalde cesase a finales de abril y de forma inminente al representante pedáneo, Alejandro García Raduán, por una denuncia sobre un supuesto caso de acoso sexual. La asociación expone que tras su marcha «se queda un vacío porque era la punta de flecha nuestra» de las reivindicaciones en la pedanía, aunque es ahora el propio concejal de Pedanías quien ha reforzado la interlocución en la zona hasta que el bipartito busque un sustituto al frente de las demandas.

Si bien, hasta la fecha se desconoce quién podría ocupar este lugar teniendo en cuenta que al igual que en otros 11 sectores rurales del término municipal, Raduán fue el único candidato a pedáneo en abril de 2024 cuando se repitió la consulta popular por la que fueron llamados a las urnas 39.500 vecinos del Camp d’Elx.