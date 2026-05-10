La piedra de la Dama de Elche gana protagonismo

A las ocho de la mañana de este domingo, cuando la ciudad apenas despertaba, comenzaron a llegar a la Torre dels Vaïllos grupos de personas de todas las edades. Su objetivo era el de sumergirse en la experiencia del Geolodía, que por primera vez se celebró en el municipio ilicitano y en la que los participantes pudieron descubrir, entre otras curiosidades, la piedra con la que fue esculpida la Dama de Elche. Gorras, mochilas y calzado cómodo para una aventura que invitaba a conocer el patrimonio geológico de la ciudad, pese a que la lluvia y los truenos del sábado habían dejado algunos tramos del recorrido en condiciones complicadas. Es por ello que se vieron obligados a suprimir la ruta del Pantano, que preveía un trayecto que culminaba en la presa de la ciudad, a 8 kilómetros del punto de inicio, pero que se solucionó con la ampliación de la ruta urbana, añadiendo así cuatro explicaciones extra a la original para poder acoger a todos los inscritos.

Uno de los puntos fue la Basílica de Santa María. / María González

La experiencia

En la experiencia participaron más de setenta monitores, incluyendo especialistas en geología procedentes de la Diputación de Alicante, las dos universidades públicas de la provincia, así como profesores de secundaria, estudiantes de la Universidad de Alicante y otros profesionales del área. Pedro Alfaro, geólogo y responsable de la experiencia en la provincia de Alicante, destaca que "Elche tiene un patrimonio geológico muy interesante", siendo el primer punto del trayecto la parada en la fachada norte de la basílica de Santa María, desde donde los grupos de excursionistas podían conocer con la explicación de un experto la Piedra del Ferriol, que es la roca con la que se esculpió la Dama de Elche y que está "llena de millones de microfósiles marinos", según destaca el geólogo.

El itinerario continuó con una parada en la Plaça de Baix, desde donde se aportó información acerca de la presa situada en el pantano, que fue diseñada originalmente para almacenar agua del río Vinalopó y poder usarla en el riego de los cultivos ilicitanos, estando gran parte de la zona inundada del embalse situada sobre una unidad de arcillas y yesos del Tirásico, el primer período geológico de la era delos dinosaurios.

Más de 1.400 personas acudieron a la cita. / INFORMACIÓN

Recorrido

El recorrido también ejecutó una de sus paradas en el interior del MUPE, pero solo pudieron acceder quienes estaban previamente inscritos en la ruta urbana. No obstante, todos pudieron disfrutar a lo largo del paseo del río Vinalopó de una explicación sobre el arrecife ilicitano. Además, desde el puente del Ferrocarril hasta el del Bimilenario, los especialistas mostraron diferentes curiosidades sobre rocas de origen marino presentes en el paso del río por Elche, así como la estrecha relación entre el valle que se crea en este tramo del Vinalopó con la tectónica de placas, y las terrazas fluviales formadas en este mismo enclave.

Después de estas explicaciones, los grupos, algunos de ellos formados hasta por treinta personas, avanzaron hacia la zona baja del puente del Bimilenario, que albergaba uno de los pasiajes más llamativos de la ruta. Aprovecharon esta ubicación para explicar la erosión en túnel y el abanico aluvial costero. Tras esta parada volvieron a cruzar el río en dirección al casco urbano y allí explicaron la estabilidad de las laderas para después acudir al convento de Las Clarisas, donde hablaron sobre el Sinus Ilicitanus, un antiguo estuario marítimo que se formó hace 6.000 años en el valle del río Segura y el Camp d’Elx.

Para finalizar el recorrido, regresaron al inicio del trayecto, donde los expertos compartieron explicaciones sobre la geofísica y el Palmeral de Elche.

El Geolodía se celebra el segundo fin de semana de mayo en cada provincia. / INFORMACIÓN

De todos los sitios

A esta experiencia no solo acudieron habitantes de la ciudad, sino que más de 1.400 personas, según los registros de la organización, se impregnaron de la cultura geológica del municipio. Entre ellos el colectivo de senderismo LGTBI de Murcia, "No te prives", que reunió a más de veinte integrantes para hacer este recorrido. Algunos de ellos pudieron acudir gracias a un aviso de la organización a última hora, puesto que las entradas se agotaron el mismo día que salieron, "las 1.500 primeras se gastaron en quince minutos", explica Pedro Alfaro.

El motivo de la baja de plazas se debió a la supresión de la ruta del Pantano por las lluvias. No obstante, la Policía Local, también colaboradora de la experiencia, estuvo hasta el último momento del día anterior adecentando algunos tramos del sendero con maquinaria pesada con el fin de que se pudiera acceder, al menos, bajo el puente del Bimilenario.

La actividad inició a las 8 y finalizó a las 14:30 horas. / María González

Para Lola Griñán, una de las componentes de este colectivo murciano, "fue una alegría recibir a última hora que podíamos venir, aunque estábamos apuntados en la ruta afectada", expresa, ya que se encontraban en lista de espera por la cantidad de gente inscrita.

Así, el Geolodía celebró su XIX edición, esta vez en Elche, un entorno de gran interés geológico, según los expertos. Esta oportunidad busca promover, cada año en un lugar distinto de la provincia, que la gente esté más cerca de la riqueza geológica que le rodea.