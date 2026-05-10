Los "Pisos Rojos" del Sector V de Elche piden más atención en su parque

Cada vez que Francisco Blanco baja de casa con su hijo, que depende de una silla de ruedas, se encuentra con una escena que, según alerta, pone en riesgo a su descendiente, quien además presenta una discapacidad. Y es que la presencia de niños jugando en las rampas de acceso y balones que, en ocasiones, “llegan a lanzarse directamente a la puerta”, además de personas sentadas en la rampa de salida, son escenas de la cotidianidad que describe Blanco. Una realidad que, asegura, también comparten otros vecinos de los conocidos como “Pisos Rojos” situados en el barrio Sector V de Elche. Esta situación, según explica, no es puntual, sino recurrente desde hace años, lo que ha ido generando un malestar creciente entre algunos residentes de uno de los bloques que rodean el parque central del conjunto residencial. Un espacio que, aunque está pensando como zona de convivencia, se ha convertido en el epicentro de las tensiones entre el uso vecinal y el de las familias que llevan a sus hijos al parque tras la salida del colegio.

Uno de los accesos al edificio. / Áxel Álvarez

Convivencia

Blanco señala especialmente la dificultad de acceder a la vivienda con una silla de ruedas, ya que el estado de las rampas y la ocupación del espacio hacen que, en su caso, cada salida de casa requiera una especial precaución, asegurando que “hay momentos en los que es prácticamente imposible pasar con seguridad”.

A este problema se suma la presencia de balonazos en las puertas y rampas marcadas por los patinetes, algo a lo que el afectado hace hincapié mientras recorre la zona. Apuntando así a los accesos de los portales que, según explica, deberían garantizar que los vecinos puedan entrar y salir de las casas "sin riesgo de que nos den con un balón”, añadiendo que, “en alguna ocasión se han cargado alguna puerta” por este motivo.

Ante esta situación, la comunidad de uno de los edificios ha optado por colocar carteles advirtiendo que los accesos son zonas privadas destinadas exclusivamente a la entrada y salida de los residentes, una medida que, según el vecino, no está surtiendo efecto: “Todo el daño que se hace en nuestros portales lo tenemos que arreglar los vecinos y es un dinero que se va”, lamenta Blanco.

Una de las placas colocadas en el edificio. / Áxel Álvarez

Deterioro

Sin embargo, esa no es la única molestia que la zona presenta. El mismo residente también apunta a la desaparición y deterioro de mobiliario urbano, señalando así que recientemente se han quitado dos bancos que no se han vuelto a reponer. De esta forma, el espacio se ha quedado con apenas sitios en los que sentarse, lo que ha derivado, según afirma el vecino, en un uso inadecuado de las zonas, llegando la gente a emplear sus portales como asiento.

Además de esto, la zona de los columpios también presenta un “claro deterioro”, según el vecino, quien además advierte del riesgo de que los niños puedan llegar a sufrir un accidente por el descuido de los elementos del parque, que presentan un estado, en sus palabras, “deficiente”.

Estado de la zona. / Áxel Álvarez

Parterres abandonados

No obstante, el malestar no se queda ahí, sino que se extiende al mantenimiento general de la zona verde. Los vecinos apuntan a la antigüedad de algunos elementos del entorno y a la falta de intervención en el arbolado, señalando la falta de visibilidad al asomarse a sus ventanas por la “excesiva” frondosidad. “Queremos que nos den una solución, porque parece ser que hay varios parques aquí en la zona que están en mal estado y nadie se preocupa de esto”, afirma Blanco.

Y es que la percepción general es de abandono prolongado, sumándose a ello otras molestias asociadas al entorno, como es la presencia de insectos por el descuido de los dos parterres que rodean el parque de columpios, asegurando Blanco que “últimamente salen muchas cucarachas” de esa zona que, además, en sus palabras, parece “un arenero”.

El estado de estos espacios de tierra que albergan estos grandes árboles también están abandonados. Un espacio “feo”, en palabras del afectado, en el que suele haber presencia de excrementos que provocan malos olores.

Además, afirma que el estado del resto de parques del Sector V padece “una dejadez similar” y pide a las autoridades competentes que se tenga “más consideración de esta zona”.

Parterre en mal estado. / Áxel Álvarez

Malestar

La falta de mantenimiento de la zona ha derivado en una situación que condiciona la vida diaria de los residentes, quienes piden atención por parte de las autoridades. Buscan soluciones que mejoren el estado del parque y su entorno para garantizar la seguridad, la convivencia y el uso adecuado de un espacio que, aseguran, ha ido deteriorándose con el paso del tiempo.