Colapso con el aparcamiento en el Hospital Vinalopó de Elche por las obras de eficiencia energética

Si aparcar cerca del Hospital Vinalopó de Elche habitualmente es una odisea en horas punta, desde hace unos meses a esta parte la tarea ha añadido un plus de complejidad por las obras de eficiencia energética con las que el departamento de salud pretende reducir un 18% su factura eléctrica a través de paneles solares que se están instalando encima de los techos de las distintas bandas de estacionamiento.

Cuando uno accede al complejo hospitalario se encuentra con que a lo largo de los más de 20.000 metros cuadrados habilitados por el hospital para estacionar (sin contar descampados) hay un laberinto de viales, especialmente los más próximos a Urgencias, que están cortadas por estos trabajos limitando considerablemente la capacidad total de puntos para dejar el vehículo.

Uno de los descampados junto al Hospital del Vinalopó este lunes / Áxel Álvarez

Vueltas

Aunque la situación no es tan caótica como la que se vive en las inmediaciones del Hospital General, y pese a que allí se implantó un estacionamiento subterráneo, en este otro hospital los usuarios también se ven forzados a dar varias vueltas en busca de alguna plaza libre y buena parte terminan agotando todas las opciones.

Una de ellas pasa por ir a probar suertes a solares próximos de tierra donde hay cientos de vehículos estacionados, pese a que no hay señalizaciones y todo depende del buen hacer y del civismo del prójimo para no bloquear el paso.

Si ahí tampoco hay opciones, los conductores terminan en caminos rurales próximos donde la hilera de coches cada vez llega más lejos, y sin tener garantías de si donde aparcan tendrá consecuencias, ya que incluso hay señales de tráfico vandalizadas que no dejan entrever qué puntos son hábiles o no.

Estas obras han despertado, también, el recelo de conductores que incluso han llegado a ser sancionados por la Policía Local por no dejar el vehículo donde debieran como A. Miguel Marco, que acudió el pasado 6 de mayo a llevar a un familiar a Urgencias y cuando regresó a su turismo en una de las filas a espaldas de Urgencias, en la calle Tonico Sansano Mora, se topó con la "receta" de 60 euros.

Parking principal del hospital lleno / AXEL ALVAREZ

Multas

Este usuario critica una "falta de sensibilidad y de flexibilidad" por parte del cuerpo de seguridad municipal en vista de que se ha mermado la capacidad para aparcar sin habilitarse espacios alternativos en la zona. "Es indignante que actúen así con el único propósito de recaudar, máxime que los que vamos al hospital no es por capricho y en mi caso por qué tenía a mi hermana siendo atendida en urgencias del hospital y actualmente sigue ingresada en el mismo", apunta a este diario.

La multa impuesta en este caso concreto se acoge al Reglamento General de Circulación y en este supuesto se impuso por "estacionar en carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para la circulación o el servicio de determinados usuarios". Este caso pone de relieve que la desesperación por las pocas opciones llevan a los usuarios a tratar de estacionar donde pueden, y en este sentido incluso los propios operarios que están acometiendo las obras le advierten a los conductores que se fijen bien en las zonas en las que aparcan porque sí que suele haber vigilancia de patrullas.

Material de obra junto a una de las zonas que ya ha incorporado los paneles solares / Áxel Álvarez

Calma

En vista de los supuestos problemas de estacionamiento, desde el Hospital del Vinalopó trasladan que las actuaciones que se iniciaron hace ahora algo más de dos meses se han llevado a cabo por tramos para que afecte lo menos posible a los usuarios.

Entienden que pueda ocasionarse cierta incomodidad pero piden calma a los conductores por tratarse de una situación temporal. Avanzan, incluso, que esta mejora, que ha supuesto un desembolso de 1,2 millones de euros y que va a permitir dar sombra a los vehículos, estará completada a finales de mayo.

Como ya avanzó el grupo Ribera Salud en febrero, este avance dentro del marco de su estrategia de sostenibilidad y eficiencia energética desarrollará 1.468 módulos solares en los exteriores del centro destinados íntegramente al autoconsumo energético. Hay ya algún sector abierto al público donde se pueden ver estos techados que se soportan por unos grandes pilares de hormigón que, en la práctica, hay usuarios que temen que limite la capacidad de aparcamiento pese a que el hospital ya aseguró que estas infraestructuras optimizarán el espacio sin reducir el número de plazas.

Un operario junto a una de las estructuras sobre las que se apoyarán las placas solares / Áxel Álvarez

Potencia

La nueva instalación contará con una potencia total de 1.049 kWp, lo que permite generar una parte significativa de la energía que consume el centro sanitario, estimando que se ahorraría cerca del 20% del consumo de energía convencional y de las emisiones asociadas.

Desde Ribera Salud expusieron en su día que la fórmula empleada permite integrar la producción de energía renovable sin generar un impacto adicional sobre el entorno urbano ni sobre la actividad diaria del hospital, y es que a simple vista quien pasea por la zona sólo ve la techumbre que, dicho de paso, mejorará la comodidad de pacientes y acompañantes porque los vehículos estarán ciertamente resguardados del sol.

Cambio climático

El gerente del hospital, Rafael Carrasco, señalaba cuando se anunció el proyecto que desde el punto de vista medioambiental, esta iniciativa refuerza el compromiso del hospital universitario con la lucha contra el cambio climático y la transición hacia un modelo energético más limpio y responsable, ahorrando en la emisión de toneladas de CO₂ a la atmósfera, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible y las políticas de descarbonización del sistema sanitario.

A este respecto, incidía en que los hospitales no sólo deben centrarse en la excelencia asistencial, sino también en asumir un papel activo en la protección del medio ambiente, e incluso se posicionaban como referente en la aplicación de medidas responsables que combinan innovación, eficiencia y respeto por el entorno.