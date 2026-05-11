El desmontaje de la fachada de Riegos El Progreso de Elche se retrasa

La céntrica Sala de Venta de Agua de Nuevos Riegos El Progreso en Elche, que lleva ya ocho años apuntalada en plena plaza de la Constitución, aguantará algún mes más en esas condiciones. Todo después de que el alcalde, Pablo Ruz, anunciara este lunes frente al edificio que las labores de desmontaje de la fachada, que en febrero dijeron que comenzarían en junio o en julio a más tardar, ahora no empezarán hasta finales de fiestas, dos meses después de lo planteado a principios de este año. Una demora que justificó en las celebraciones patronales, para que el corte de tráfico que llevarán aparejadas las obras no interfiera en los festejos.

La imagen que presentará el exterior de Nuevos Riegos El Progreso cuando acabe la ejecución. / INFORMACIÓN

“Una barbaridad”

“Lo que licitamos ahora es el desmontaje de la fachada, que van a ser unas semanas a partir de agosto para poder acometer los trabajos y, para desmontar la fachada, hay que cortar la calle y, obviamente, hemos estimado que sería una barbaridad hacerlo durante las fiestas patronales, siendo esta una arteria tan importante de comunicación de la margen izquierda de la parte histórica de norte a sur”, dijo Ruz para tratar justificar ese baile de fechas, frente a lo anunciado en febrero. “Incluso algunos de los historiadores confirman que esto era la primitiva Vía Augusta que comunicaba todo el norte de la provincia hacia el sur con Cartagena”, apostilló. “Nosotros pensamos en un primer momento, lo hemos dicho en alguna ocasión, que para finales de julio íbamos a empezar, pero estamos hablando de semanas y, como bien ha dicho el alcalde, no vamos a correr el riesgo estando las fiestas patronales”, sostuvo el vicealcalde y concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, que le acompañó en su comparecencia.

El interior de Nuevos Riegos El Progreso cuando acabe la ejecución. / INFORMACIÓN

Licitación

El regidor ilicitano, en este contexto, además, anunciaba que la junta de gobierno local aprobó el pasado jueves el proyecto de demolición del inmueble, aunque no se dio cuenta públicamente, y tampoco aparecía en el orden del día, mientras que esta semana se dará luz verde a la licitación de las obras de desmontaje de la fachada por 213.000 euros y tres meses de plazo de ejecución, lo que implica que los trabajos no se completarán hasta final de año, y eso si no hay más cambios de fechas o retrasos.

De forma manual

El desmontaje de la fachada principal se llevará a cabo de forma manual, con la intención de recuperar los sillares que conforman el frontón, la cornisa, el recercado de huecos y el zócalo. Cada pieza, además, irá numerada para facilitar su posterior montaje. Desde el bipartito de PP y Vox, asimismo, señalaron que “se mantienen los muros medianeros y el muro recayente al patio, al que se realizará la apertura de huecos originales de forma manual y posterior desescombro”.

El patio de Nuevos Riegos El Progreso cuando acabe la ejecución. / INFORMACIÓN

Catas y estudio geotécnico

En paralelo al derribo de la fachada, se licitarán las catas y el estudio geotécnico, que son necesarios para la rehabilitación del edificio. En cuanto a la licitación para la construcción del nuevo edificio, Ruz apuntó a finales de este año o principios de 2027, dentro de un plan que contempla volver a montar la fachada, retranqueándola, de forma que se podrá ganar un vial más en la calle.

Hasta 920 metros cuadrados

En cuanto a la construcción en sí, tendrá un sótano, planta baja y cuatro pisos, con una superficie total de 920 metros cuadrados, a razón de 130 metros cuadrados útiles por altura. Respecto al diseño interior, serán plantas diáfanas, con posibilidad de compartimentación flexible mediante mamparas de vidrio para favorecer la iluminación natural y que se le pueda dar ese uso como oficinas municipales, aunque aún no está claro qué dependencias se trasladarán allí, con el fin de ahorrar en alquileres, pero también de poner freno a la dispersión de los distintos departamentos del Ayuntamiento. El inmueble contará con ascensor, escalera lineal, aseos en cada planta y cubierta a dos aguas con espacio técnico para instalaciones. Además, según dijo el Ejecutivo local en su día, se garantizará la protección patrimonial respetando la composición original de la fachada e incorporando un cerramiento acristalado contemporáneo retranqueado.

El interior, con los ventanales de dentro del edificio al fondo. / Áxel Álvarez

Protección del patio

También se protegerá el patio en su alineación actual, manteniendo el aljibe y el diseño de las ventanas que tenía en su momento. De hecho, hace unos meses ya se tramitó una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para dotar de protección patrimonial obviamente a la fachada que da a la plaza de la Constitución, pero también al patio, con su inclusión en el catálogo del plan especial de protección de edificios y conjuntos del término municipal de Elche. Eso mismo es lo que llevó a que en el estudio de detalle se abriera la puerta a que pudiera haber seis plantas, cosa que, finalmente, se ha descartado. Una posibilidad que aspiraba a “satisfacer los objetivos de protección del espacio del patio, junto con los derechos edificatorios asignados por el planeamiento”, por lo que, señalaban los técnicos entonces, “se requiere un número de plantas superior a las que el Plan General ha establecido para la zona (cinco plantas)”, según señalaban desde el Servicio Técnico de Urbanismo.

Una ejecución que inicialmente apuntaba a 2025

Estos nuevos pasos llegan después de que a finales de 2024 el bipartito de PP y Vox en Elche firmara la compraventa del edificio de Nuevos Riegos El Progreso, en una operación que superó los 900.000 euros, incluyendo la “indemnización” a la propiedad, para compensar la responsabilidad patrimonial, y con la que se pretendía recuperar el edificio conservando la fachada, aunque a costa de desmontarla y retranquearla para que esté alineada con la calle, algo para lo que Patrimonio dio el plácet tres meses antes. En aquel entonces, finales de 2024, incluso desde el Ejecutivo local apuntaban a que se quería que la ejecución empezara en 2025, y hasta se señalaba que la empresa municipal Pimesa se podría hacer cargo del proyecto. Al final, ni una cosa ni la otra. Tanto es así que la ejecución, que comienza con el desmontaje de la fachada, arrancará un año después, y el edificio no será una realidad completa antes de las próximas elecciones de mayo de 2027.