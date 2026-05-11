Elche celebrará la familia con dos jornadas

El Ayuntamiento de Elche celebrará este año el Día Internacional de la Familia con dos jornadas de ocio y convivencia pensadas para padres, madres, hijos y menores de hasta 12 años. Las actividades, organizadas por la Concejalía de Infancia, Familia y Mayores, tendrán lugar los días 15 y 23 de mayo en dos espacios distintos: la Casa de la Familia, ubicada en el Hort del Cabolo, y el Paseo de la Estación.

La edil del área, Aurora Rodil, ha invitado a las familias ilicitanas a participar en una programación que combina talleres, música, actividades sensoriales, juegos, hinchables, puntos informativos y propuestas de distintas entidades sociales. El objetivo es ofrecer espacios de encuentro y disfrute compartido, además de dar a conocer los servicios gratuitos que presta la concejalía.

Puertas abiertas en el Hort del Cabolo

La primera cita será el 15 de mayo, con una jornada de puertas abiertas en la Casa de la Familia, de 17.30 a 20.00 horas. Durante toda la tarde se realizarán talleres infantiles al aire libre dirigidos a menores de hasta 12 años, con el objetivo de fomentar las relaciones afectivas intrafamiliares a través del juego, la creatividad y la participación.

Según ha explicado Aurora Rodil, la programación incluirá talleres creativos de jardinería, una zona sensorial y de vida práctica, un mural de arte libre y espacios de juegos. También se celebrará un taller de masaje infantil para bebés denominado ‘Cuento sobre la piel’, que requiere inscripción previa a través de la web municipal: www.elche.es/familia.

La actividad estará amenizada con música y contará con una chocolatada para los asistentes. Además, se facilitará información sobre las distintas entidades sociales participantes, que también ofrecerán talleres, y se darán a conocer los programas y servicios gratuitos impulsados por la Concejalía de Infancia, Familia y Mayores.

Cartel de la jornada de puertas abiertas / INFORMACIÓN

Fiesta familiar en el Paseo de la Estación

La segunda jornada se celebrará el 23 de mayo en el Paseo de la Estación, en horario de 10 a 13 horas, con una programación más amplia dirigida a toda la familia. El evento incluirá un espectáculo musical con canciones de rock, talleres infantiles de arte, jardinería, cocina y ciencia para menores de hasta 12 años, sin necesidad de inscripción previa.

También habrá juegos de mesa gigantes tradicionales, pintacaras, zona de photocall e hinchables, además de puntos de información de asociaciones y de la propia concejalía. La intención es convertir el Paseo de la Estación en un espacio de ocio abierto donde las familias puedan compartir una mañana de actividades en común.

Entre las entidades participantes figuran la Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar (AVAF), la Asociación de Acogimiento Familiar ZARPAR, la Asociación de Familias ALGODA-MATOLA, ASPANION, TRAMA y ACD LA HOYA, que también desarrollarán talleres y acciones divulgativas durante la jornada.

Cartel de la Fiesta de la Familia en Elche / INFORMACIÓN

Actividades para todas las edades

Todas las actividades estarán acompañadas de sonido ambiente y se instalará una barra con comida y bebida fría para completar la jornada. Desde el Ayuntamiento se plantea esta celebración como una oportunidad para reforzar los vínculos familiares y favorecer un entorno de ocio compartido en espacios públicos de la ciudad.

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Rodil ha animado a la ciudadanía a acudir a estos dos encuentros “para que padres e hijos puedan disfrutar en un ambiente festivo y divertido”. Con esta doble programación, Elche se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Familia con propuestas lúdicas, educativas y participativas que buscan acercar los servicios municipales y las entidades sociales a las familias del municipio.