Huelga de profesores en Elche: "Nos han ninguneado"

Entre lemas del tipo "Vocación sin condiciones es explotación", "Menos discursos, más recursos" y "Aquí no hay quien estudie" se abrió paso este lunes en Elche una intensa movilización durante el inicio de la huelga indefinida de profesores contra la Conselleria de Educación. En total unas 2.800 docentes, alumnos y familias, según el recuento de la Policía Nacional, se echaron a las calles en una protesta que se inició al mediodía en la plaza dels Algeps (Chimeneas) hasta las puertas del Ayuntamiento en la Plaça de Baix. Además de integrantes de la comunidad educativa de decenas de centros ilicitanos, también se sumaron de Santa Pola, Crevillent e incluso municipios de la Vega Baja llamados por la convocatoria de los sindicatos CCOO, UGT, STEPV y CSIF, a la que finalmente también se sumó ANPE. La manifestación también reunió a colectivos como l’Assemblea de Docents d’Elx y representantes de diferentes AMPAS de la ciudad.

Entre cánticos a favor de la escuela pública y críticas a la gestión educativa de la Generalitat, grupos de profesores fueron poco a poco concentrándose en Carrús hasta que alrededor de las 12.15 horas se inició la movilización, que obligó a cortar arterias como la Avenida de la Libertad entre un gran despliegue de seguridad con efectivos de la Policía Nacional y Local.

De la climatización al poder adquisitivo

Las principales demandas del profesorado giraron en torno a la reducción de ratios, el aumento de plantillas, la climatización de los centros, la recuperación del poder adquisitivo perdido durante los últimos años, la cobertura rápida de sustituciones y la paralización del deterioro de la educación pública. Sindicatos y docentes insistieron además en que la huelga no se limitaba a una reivindicación salarial, sino que respondía al empeoramiento progresivo de las condiciones de enseñanza y a la falta de recursos para atender adecuadamente al alumnado.

Santi Menor, delegado de Educación de CSIF, aseguró antes del inicio de la marcha que el seguimiento de la huelga iba a ser “muy masivo”, antes de que trascendiese que el seguimiento provincial ha sido del 46% al filo de las 13 horas. Si bien, las expextativas iniciales de los sindicatos elevaban la cifra al 70 o incluso al 80%.

“Somos funcionarios del Estado y existe una diferencia de más de 500 euros entre unas autonomías y otras”, denunciaban desde esta fuerza sindical, desde donde insistían en que el conflicto educativo iba mucho más allá de la cuestión económica. “Necesitamos más inversión para poder atender a nuestros alumnos. Tenemos 26 nacionalidades en nuestros centros y un profesor por aula es imposible para poder atenderlos correctamente”, afirmó.

Desde CCOO la responsable de Educación de las comarcas del Vinalopó y la Vega Baja, Dory Cortés, recordó que las siete reivindicaciones principales de la convocatoria pasaban por la bajada de ratios, cobertura inmediata de sustituciones, climatización de las aulas, mejora de las infraestructuras educativas, respeto al acuerdo de plantillas avalado por el Tribunal Superior de Justicia valenciano y actualización del complemento autonómico del profesorado, congelado desde hace casi dos décadas, apuntó.

"Condiciones indignas"

“La gente está súper indignada porque la Conselleria nos ha ninguneado cuando hemos intentado sentarnos a negociar”, lamentó. Según explicó, el malestar entre el profesorado ha ido creciendo durante los últimos cursos hasta desembocar en esta convocatoria indefinida. “Ya no podemos aceptar estas condiciones indignas en las que trabajamos y en las que no podemos atender al alumnado como sabemos y como merece”, afirmó.

En representación de UGT, el liberado sindical Asensio Piquera incidió en que la protesta tenía como principal objetivo garantizar una educación pública de calidad. “Reivindicamos mejoras salariales y laborales que llevan sin negociarse desde 2007, pero también denunciamos la falta de personal para cubrir plantillas, la tardanza en sustituir a los profesores y la falta de recursos para atender la diversidad y la inclusión”, incidió.

Piquera puso el foco en las necesidades reales de los centros educativos. “Nosotros queremos simple y llanamente una educación de calidad, donde se respeten nuestros derechos y donde el alumnado reciba una enseñanza pública digna”, aseguró.

Desde STEPV también aseguraron que el profesorado “ha llegado a su límite” afirmando que los docentes no querían llegar a una huelga indefinida, pero consideraban imposible continuar en las aulas “sin recursos suficientes y sin una bajada de ratios”. Calificaron de “vergonzosa” la propuesta salarial planteada por la Administración autonómica, que contemplaba incrementos de apenas 75 euros mensuales en varios años. “En la mesa de negociación también se debería hablar de todas las reivindicaciones que estamos poniendo sobre la mesa los sindicatos”, defendió.

Desde este sindicato abogaron por preservar “una escuela pública de calidad y en valenciano” y reconocieron que la huelga podía afectar negativamente al alumnado, aunque matizando que la situación actual ya perjudicaba gravemente a los estudiantes. “Si no se invierte en la educación pública, el malestar en las aulas será cada vez mayor”, advirtió.

"El calor es insoportable"

Mientras la marcha avanzaba hacia el Ayuntamiento, los testimonios de los docentes reflejaban un mismo sentimiento de agotamiento y frustración ante la situación educativa. Mari Paz Soler, profesora de Castellano en el IES La Hoya, denunciaba specialmente la paralización de proyectos de infraestructuras educativas y recordó "episodios de calor absolutamente insoportables en mayo y junio", de ahí que aprovechase la movilización para reclamar más medidas para combatir las altas temperaturas. “La Conselleria vende esto como si quisiéramos un aumento de sueldo, pero las reivindicaciones salariales están en octavo lugar. Lo que necesitamos son recursos y ratios más bajas para atender a un alumnado cada vez más complejo”, detallaba la docente.

Eloy Mas, docente de Secundaria y Formación Profesional del IES Carrús, también reprobó la falta de infraestructuras y la paralización del Plan Edificant tras el cambio de gobierno autonómico. “Necesitamos más espacios para poder acoger al alumnado y no llegar a clases masificadas”, afirmó. Según explicó, muchos profesores sienten que no disponen de herramientas suficientes para desempeñar correctamente su trabajo. “Queremos hacer bien nuestra labor docente y nos faltan recursos por parte de la Conselleria”, lamentó.

Desde la villa marinera Sonia Sabater, profesora del IES de Santa Pola, apuntaba que alrededor del 75 % del claustro había secundado la huelga aunque temía que la participación se limitase por los exámenes finales de segundo de Bachillerato y la preparación de la EVAU. Sabater describió unas aulas “súper saturadas”, con ratios muy elevadas y recortes de profesorado. “Dedicamos tanto tiempo a hacer papeles que no podemos centrarnos en la labor docente, que es para lo que nos contratan”, señaló también por su parte.

Rosa Guillén y María Teresa Ramón, del CEIP Virgen del Rosario de Albatera, también denunciaron la pérdida de recursos humanos y el deterioro progresivo de la docencia. “Nos faltan manos” mientras alertaban de la supresión de auxiliares de conversación en inglés en la escuela pública mientras se mantienen en centros concertados. La impotencia era compartida entre los compañeros de profesión. "No podemos atender a todos los niños como se merecen. No puede haber niños de primera y de segunda”, lamentó.

Varias madres de colegios como el CEIP Francesc Cantó explicaban que creían importante participar para apoyar las reivindicaciones del profesorado y denunciar las consecuencias que las altas ratios tienen sobre el aprendizaje de sus hijos. Las familias denunciaron especialmente la falta de climatización en los centros educativos. “El año pasado hubo profesores que se desmayaron y niños de Infantil que tuvieron que ir a Urgencias”, alertaron.

Política

La movilización también contó con representación política. El portavoz del PSOE en Elche, Héctor Díez, que acudió con varios ediles del grupo municipal, mostró el respaldo a la huelga indefinida afeando que la Conselleria estuviera “enfrentando a los padres con el profesorado”, con lo que reclamó la apertura inmediata de un proceso de diálogo.

El portavoz socialista lamentó además la paralización del Plan Edificant y aseguró que actualmente “no existe un plan de futuro para las instalaciones educativas”.

La portavoz de Compromís, Esther Díez, también criticó por su parte la paralización de proyectos educativos en Elche, como el nuevo conservatorio o reformas pendientes en distintos institutos.

La protesta concluyó frente al Ayuntamiento donde se leyó un manifiesto entre consignas en defensa de la educación pública y con una sensación compartida entre los asistentes: que el conflicto educativo no había hecho más que empezar y que las movilizaciones continuarán si el gobierno autonómico no accede a negociar las reivindicaciones planteadas por la comunidad educativa.